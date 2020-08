Festivalul Enescu: amintiri despre românii noştri londonezi

La ediţia din 2017 a Festivalului Enescu, în seria concertelor de la miezul nopţii, pianista Alexandra Dariescu şi violonistul Remus Azoiţei au susţinut un recital cameral cu lucrări de Bach, Beethoven, Enescu şi Bartok.

Au cucerit aprecierea unanimă a publicului care, deşi era târziu, într-o seară de joi, (adică în cursul săptămânii), a umplut sala Ateneului Român. Pentru mulţi, recitalul lor a fost unul din momentele de vârf ale Festivalului. A plăcut programul, variat şi complex, interpretat cu măiestrie de cei doi muzicieni.

Am admirat frumuseţea sunetului viorii lui Remus Azoiţei în „Ciaccona” de Bach, versiunea lui putând fi considerată un model de interpretare. Iar în Sonata de Enescu, vioara şi pianul s-au completat atât de bine, punând în valoare frumuseţea extraordinară, romantică a muzicii lui Enescu! Cât priveşte celebra sonată „Primăvara” de Beethoven, mărturisesc că nu mai ascultasem de mult o versiune atât de frumoasă.

Alexandra Dariescu este minunată! În acea seară m-a cucerit definitiv. Are o siguranţă, o dezinvoltură în faţa claviaturii demne de toată admiraţia. Mi-a amintit de Clara Haskil, mai ales că noul look pe care-l are o face chiar să semene cu celebra pianistă. Am mai ascultat-o în Festival cântând la Sala Palatului cu orchestra, prima dată în 2011, când a cântat Concertul de Grieg, alături de Filarmonica Regală din Londra, apoi în 2019, cu Concertul în Sol Major de Ravel, acompaniată de Orchestra Naţională a Franţei, sub bagheta lui Ion Marin, şi m-a impresionat de fiecare dată eleganţa şi distincţia ei.

Alexandra Dariescu a absolvit, în 2004, Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă“ din Iaşi, a studiat, în clasa a XI-a, şi la Pocklington School din Marea Britanie, pentru ca mai apoi să fie fost studentă timp de patru ani la Conservatorul Regal din Manchester. Are şi un master la Guildhall School of Music & Drama din Londra. În 2008, a obţinut Premiul „Maurice Ravel“ la Academia Internaţională din Franţa. În 2013, debuta la Royal Albert Hall din Londra, în acelaşi an, primind premiul Women of the Future (Femeile viitorului), la categoria Artă şi Cultură, oferit de comunitatea engleză omonimă, femeilor din Marea Britanie cu o activitate remarcabilă.

De viaţa muzicală din Marea Britanie este legată şi cariera lui Remus Azoiţei, singurul român angajat vreodată la Academia Regală de Muzică din Londra şi unul dintre cei mai renumiţi artişti şi profesori ai prestigioasei instituţii. La ediţia din 2018 a Concursului Internaţional „George Enescu” a fost membru în juriu. Formează un cuplu muzical excelent cu pianista Alexandra Dariescu, aşa că le dorim să continue colaborarea în această formulă de succes.

Articol de: Cristina Lascu