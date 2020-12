Festivalul Enescu: Amintiri despre IMAGINARY

Chiar dacă pare greu de crezut, matematica şi muzica pot crea împreună forme de artă unice şi inconfundabile.

DE LA MUZICĂ LA MATEMATICĂ

În acest sens, mi-aduc aminte de un moment cu totul aparte de la Festivalul Enescu, în premieră absolută în România: expoziția interactivă despre matematică și muzică IMAGINARY OPEN MATHEMATICS, parte a proiectului Bucureștiul Creativ, din cadrul ediţiei din 2017.

Publicul a avut atunci ocazia de a interacționa cu diferite opere de artă, cu sculpturi 3D, cu instalații special create de artiști și matematicieni, care ilustrau felul în care matematica poate crea unele dintre cele mai frumoase forme de artă. În același timp, această expoziţie internațională a evidenţiat maniera unică prin care matematica și muzica se pot completa reciproc, aducând laolaltă, cu același scop creativ, matematicieni și muzicieni.

Organizată de Freie Universität Berlin și de Organizația Non-Profit Imaginary, în colaborare cu Università di Genova, Institutul de Matematică al Academiei Române şi Universitatea din Bucureşti, expoziția fiind vernisată în zeci de ţări şi adunând milioane de vizitatori.

Organizatorii şi-au propus să promoveze interacțiunea directă dintre matematică și muzică, manifestarea fiind inclusă în programul şcolii de vară organizate de Facultatea de Matematică și Informatică a Universităţii Bucureşti.

Peste 100 de matematicieni au participat activ, timp de două săptămâni, în perioada 11 – 22 septembrie 2017, la o serie de dezbateri în cadrul conferinței intitulate ”Instruments of Algebraic Geometry”. Printre invitații speciali ai conferinței s-a numărat numărat şi François Nicolas, compozitor francez, pasionat de matematică și filosofie și coordonator al seminarului MaMuPhi (Mathématiques-Musique-Philosophie) la École normale supérieure și IRCAM. Acesta a susținut o prezentare despre ”Musical heterophony and its possible echoes in mathematics” („Heterofonia muzicală şi posibilele sale ecouri în matematică”). Evident că, la aceste evenimente, au participat și muzicieni prezenți la Festivalul Internațional George Enescu - 2017.

