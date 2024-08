Cristian Mîndru: „Paris 2024 a fost o experienţă unică!”

Ce a însemnat spectacolul sportiv planetar pentru echipa TVR trimisă la Paris aflăm chiar de la protagoniştii acesteia. Pentru jurnalistul TVR Cristian Mândru a fost a şasea ediţie de JO on site şi a zecea pentru care asigurat comentariu sportiv. Fără îndoială, medaliile obţinute de David Popovici vor rămâne drept amintirile numărul unu de la JO Paris 2024.

Paris, iulie-august 2024. Cum s-a simţit, cum s-a trăit, dincolo de ce s-a văzut la televizor? Ne spune Cristian Mîndru, comentatorul mai multor transmisiuni directe ale TVR de la Jocurile Olimpice. „Paris 2024 a fost o experienţă unică, la fel cum a fost fiecare ediţie de jocuri la care am participat. Am trăit o ediţie în care, la fiecare pas, s-au văzut dorinţa şi mândria francezilor de a arăta că pot organiza la cel mai înalt nivel o asemenea competiţie, care, până la urmă, rămâne cel mai important eveniment sportiv planetar”.

Am fost curioşi să aflăm ce înseamnă să comentezi pentru JO, ce pregătire presupune. „Să comentezi la Jocurile Olimpice înseamnă o pregătire riguroasă atât înainte de competiţie, cât şi în timpul ei. Programul se poate schimba de la o zi la alta şi în acelaşi timp, poţi comenta şi sporturi pe care le ai în vizor doar din patru în patru ani, cum sunt tir, haltere, etc... Totul e să fii bine pregătit!”, subliniază comentatorul TVR.

Să faci parte dintr-un eveniment de asemenea anvergură înseamnă, cu siguranţă, şi mari întâlniri. Ce întâlniri i-a prilejuit meseria, pe cine dintre cei pe care îi admiră jurnalistul TVR i-a şi cunoscut sau văzut în capitala Franţei şi a sportului în vara acestui an, ne-a povestit tot Cristian Mândru: „Parisul a fost a şasea ediţie de Jocuri on site, iar dacă le luăm în calcul şi pe cele comentate de la Bucureşti, ar fi a zecea pentru mine. La Paris m-am întâlnit cu Stefanos Tsitsipas, unul dintrei jucătorii mei preferaţi de tenis actuali, l-am văzut live pe Tom Cruise, la ceremonia de închidere pe care am comentat-o şi, total întâmplător, în faţa hotelului în care am fost cazaţi, m-am întâlnit într-o dimineaţă cu Natalie Portman”, zâmbeşte încântat jurnalistul.

cu Stefanos Tsitsipas

Alături de colega sa Monica Bucur, Cristi Mîndru a comentat ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice Paris 2024

L-am provocat pe Cristi Mândru să amintească momentele de vârf ale carierei sale de până acum la microfonul de comentator: „La Paris am comentat, printre altele, ca eveniment important, finala olimpică la handbal feminin, câştigată de Norvegia. Dar momentul de vârf pentru cariera mea la microfonul de comentator aş spune că e Mondialul de fotbal din Qatar, când am comentat meciurile din grupe. Am realizat atunci încă o dată forţa pe care o reprezintă fotbalul la noi în ţară şi în lume”.





„Cu toate acestea, fără îndoială, medaliile luate de David Popovici vor rămâne în memoria mea drept amintirile numărul unu de la JO Paris 2024. Când voi auzi „Paris 2024”, cu siguranţă despre performaţa lui David Popovici va fi vorba. Am fost primul ziarist care l-a intervievat pe David după obţinerea medaliilor olimpice, iar sentimentul pe care l-am trăit acolo, lângă el, a fost unic şi definitoriu pentru ce a însemnat Paris 2024 pentru mine”, a adăugat comentatorul şi prezentatorul Ştirilor Sportive de la TVR.

cu Eliza Samara

cu Ilie Sprâncean şi Oleg Nuță, câștigătorii finalei B la canoe dublu

Ce urmează pentru Cristi Mîndru după Jocurile Olimpice? „Cu siguranţă alte proiecte interesante, pline de adrenalină şi emoţii, care să aducă telespectatorilor bucuria sportului şi bucuria performanţei sportivilor români”.