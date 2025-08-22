"Bucuria Credinței": Bisericile Curții Domnești din Târgoviște | VIDEO

RECOMANDARI

Între cele două biserici domnești din Târgoviște, cea mare și cea mică, descoperim o lecție de istorie și spiritualitate. Urmărim o ediție "Bucuria Credinței", duminică, 24 august, de la ora 8:00, la TVR 1 și online pe TVR+.

Biserica Mare Domnească, edificiu impunător inițiat de Petru Cercel și restaurat ulterior de Constantin Brâncoveanu, este un panteon al voievozilor români, ale căror efigii remarcabile ne amintesc de trecutul glorios al țării.

.

Biserica Mică Domnească, având hramul Sfintei Paraschiva, evocă un moment crucial din istoria spirituală a poporului român: aducerea moaștelor sfintei în țară, simbol al credinței și al protecției divine în vremuri de restriște.

.

.

Cele două lăcașuri, distincte prin dimensiuni și istorie, se completează reciproc, oferind o perspectivă complexă asupra identității românești, definită deopotrivă de puterea lumească și de credința nestrămutată.

.

Aceste monumente, refăcute cu grijă și respect pentru trecut, sunt mărturii ale gustului românesc pentru frumos și ale eforturilor arhitecților de a reda splendoarea trecutului.