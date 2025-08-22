"Bucuria Credinței": Bisericile Curții Domnești din Târgoviște | VIDEO

RECOMANDARI
Între cele două biserici domnești din Târgoviște, cea mare și cea mică, descoperim o lecție de istorie și spiritualitate.
Biserica Mare Domnească, edificiu impunător inițiat de Petru Cercel și restaurat ulterior de Constantin Brâncoveanu, este un panteon al voievozilor români, ale căror efigii remarcabile ne amintesc de trecutul glorios al țării.
Biserica Mică Domnească, având hramul Sfintei Paraschiva, evocă un moment crucial din istoria spirituală a poporului român: aducerea moaștelor sfintei în țară, simbol al credinței și al protecției divine în vremuri de restriște.
Cele două lăcașuri, distincte prin dimensiuni și istorie, se completează reciproc, oferind o perspectivă complexă asupra identității românești, definită deopotrivă de puterea lumească și de credința nestrămutată.
Aceste monumente, refăcute cu grijă și respect pentru trecut, sunt mărturii ale gustului românesc pentru frumos și ale eforturilor arhitecților de a reda splendoarea trecutului.
Pornind de la ipoteza unei biserici dedicate Sfintei Vineri, Sfânta Parascheva, părintele Constantin Necula sugerează că Târgoviște ar fi putut fi un loc de popas pentru moaștele sfintei, poate chiar un loc unde o parte din istoria ei s-a scris. Un fragment de ancadrament din piatră, plasat la ușa de pe latura nordică a naosului, poartă următoarea inscripție în limba slavonă: „Rugăciunea robului lui Dumnezeu jupân Manea Clucer și a jupâniței Vlădaia, veșnica lor pomenire la anul 7025 (1517), luna iulie, 15 zile".
Aspirația contemporanilor de a lăsa o amprentă durabilă, similară ctitorilor de altădată, prin restaurarea și edificarea lăcașurilor monahale, subliniază importanța perceperii trecutului românesc ca sursă de mândrie și fundament al viitorului.
Părintele Constantin Necula susține că o abordare umilă a eforturilor culturale, concentrată pe dăruire, este esențială. Astfel de demersuri, considerate de inspirație divină, contribuie la bunăstarea spirituală și culturală a generațiilor viitoare..

