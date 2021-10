Cele mai frumoase filme ale toamnei sunt la TVR 2

Toamna este anotimpul în care te bucuri de filme și seriale iar serile reci se transformă în pretextul perfect pentru relaxare în fața micului ecran alături de întreaga familie. Printre surprize, producții în premieră și mini-serii italiene în exclusivitate avându-l pe îndrăgitul actor Gabriel Garko în distribuție.

În grila de toamnă, TVR 2 a pregătit în fiecare zi o ofertă bogată de filme și seriale pentru toate gusturile. Miercuri și joi, de la ora 21:00, e seara filmelor contemporane, cu multe premiere, iar sâmbăta, de la ora 20:00, e programat „Filmul săptămânii”, cu actori mari și poveşti captivante. Printre titluri amintim: miniseria clasică (în 3 părţi) „Ocolul pământului în 80 de zile”, cu Pierce Brosnan şi Peter Ustinov sau seria de filme clasice de aventuri cu Giuliano Gemma: „Africa Express şi Safari Express”.

Seara continuă, de la ora 22:00, cu mini-serii italiene în premieră și exclusivitate avându-l pe îndrăgitul actor Gabriel Garko în distribuție: Secretul ochilor verzi/OCCHI VERDE VELENO (povestea unui misterios caz de crimă), Culoarea prieteniei/I COLORI DELLA VITA (dramă romantică, în care două tinere, prietene nedespărţite, se îndrăgostesc de acelaşi bărbat), Legături desânge/SANGUE CALDO (o poveste despre iubire şi răzbunare în Italia anilor '60, cu Manuela Arcuri, protagonista din "Păcatul şi ruşinea").

Duminica, de la ora 22:00, e seara cinefililor la „Filmului de artă”, cu producţii premiate la festivaluri importante, mari regizori şi mari actori. Printre filmele toamnei: PASIUNE/THE HEART OF ME (cu Helena Bonham Carter); MOARTEA UNUI COMIS-VOIAJOR/DEATH OF A SALESMAN (cu Dustin Hoffmann, în regia lui Völker Schlöndorff); seria de filme regizate de James Ivory (EUROPENII – cu Lee Remick, BOSTONIENII – cu Christopher Reeve şi Vanessa Redgrave, CVARTET – cu Isabelle Adjani şi Maggie Smith, HOWARD'S END – cu Emma Thompson şi Anthony Hopkins).

Duminica filmului românesc (de la ora 13:10 şi 20:10) a pregătit portretele celor mai iubiţi actori şi regizori români, printre care: „Duminică la ora 6” şi „De ce trag clopotele, Mitică?”, în regia lui Lucian Pintilie; Printre ecranizările după mari scriitori români se numără „Cucoana Chiriţa” şi „Chiriţa în Iaşi”, cu Draga Olteanu Matei şi seria „Mărgelatu'” cu Florin Piersic.

JOI, 7 OCTOMBRIE ora 21.10

MOŞTENIREA (INHERITANCE – SUA, 2020) PREMIERĂ

Regia: Vaughn Stein

Cu: Lily Collins, Connie Nielsen, Simon Pegg

Thriller. La moartea tatălui ei, patriarhul unei influente familii newyorkeze, avocata Lauren Monroe devine nu doar legatara unei moşteniri politice şi financiare, ci şi păstrătoarea unor secrete întunecate pe care şi-ar fi dorit să nu le afle. Ghidată de ultimul mesaj primit de la tatăl ei, Lauren descoperă un adevărat buncăr la subsolul casei, în care trăieşte de 30 de ani un bărbat captiv. Îngrozită de situaţie, tânăra îl eliberează, fără să-şi dea seama că va declanşa astfel un şir de întâmplări sinistre.

SÂMBĂTĂ, 9 OCTOMBRIE Ora 20:00

OCOLUL PĂMÂNTULUI ÎN 80 DE ZILE (AROUND THE WORLD IN 80 DAYS – Italia, Germania, SUA, 1989)

Prima parte (din trei)

Regia: Buzz Kulik

Cu: Pierce Brosnan, Eric Idle, Julia Nickson, Peter Ustinov

Film de aventuri. Ecranizare a romanului omonim de Jules Verne. Phileas Fogg, un gentleman din Anglia victoriană, îşi pune în joc întreaga avere, afirmând că poate face ocolul pământului în 80 de zile. Întâmplarea face ca, tocmai în momentul plecării sale în călătorie, să fie spartă Banca Angliei, aşa încât pe urmele lui porneşte un detectiv care-l consideră vinovat de comiterea jafului. În drumul lor în jurul lumii, Phileas Fogg şi majordomul său Passepartout vor străbate multe ţări, vor face cunoştinţă cu diverse culturi şi vor avea parte de aventuri extraordinare.

DUMINICĂ, 10 OCTOMBRIE

Ora 13:00

PRIMĂVARA BOBOCILOR - România, 1985

Regia: Mircea Moldovan

Cu: Horaţiu Mălăele, Tamara Buciuceanu, Dem Rădulescu, Tora Vasilescu, Anda Onesa

Comedie. Ionuţ, student în ultimul an la Agronomie, se întoarce în satul natal unde vrea să facă practică şi să aplice cunoştinţele acumulate. Aici însă, intră în conflict cu mama sa, Varvara, care are propriile concepţii în privinţa practicării agriculturii, iar înfruntarea lor va declanşa tot felul de situaţii comice.

Ora 20:00

PINTEA - România, 1976

Regia: Mircea Moldovan

Cu: Florin Piersic, Constantin Diplan, Maria Ploae, Aristide Teică

Aventuri, film istoric. Grigore Pintea, fost ofiţer în armata habsburgică, se întoarce în satul natal, pe care-l găseşte prăduit de oamenii puterii şi chinuit de taxe. Fostul căpitan devine conducătorul unei cete de haiduci, care va sprijini românimea săracă şi va acţiona împotriva nobilimii şi autorităţii austriece.

FILMUL DE ARTĂ Ora 22:00

PASIUNE (THE HEART OF ME – Regatul Unit, 2002) PREMIERĂ

Regia: Thaddeus O'Sullivan

Cu: Helena Bonham Carter, Olivia Williams, Paul Bettany

*Premiul British Independent Film pentru cea mai bună actriţă – Olivia Williams

Dramă. În Londra anilor ’30, Madeleine şi Rickie sunt un cuplu de aristocraţi cu o viaţă îndestulată şi plictisitoare. Invitată să stea o vreme la ei, Dinah, sora lui Madeleine, le tulbură ca un ciclon existenţa liniştită. Nonconformistă, boemă, pictoriţă, Dinah atrage ca un magnet şi, în scurt timp, atracţia explozivă dintre ea şi Rickie nu mai poate fi negată. Ceea ce începe ca o scurtă aventură secretă devine o relaţie pasională distructivă, care se întinde pe mulţi ani şi frânge multe inimi.

MIERCURI, 13 OCTOMBRIE Ora 21:00

SĂRACELE DIVE (FROM PRADA TO NADA – SUA, Mexic, 2011)

Regia: Angel Garcia

Cu: Camilla Belle, Alexa PenaVega, Adriana Barraza, Kuno Becker

Comedie romantică. După moartea subită a tatălui lor, surorile Nora şi Mary, fete de bani gata crescute în puf, se trezesc fără niciun cent. Silite să se mute cu mătuşa lor, într-un cartier din Los Angeles care nu corespunde deloc vechiului lor standard de trai, tinerele "dive" trebuie să facă faţă unor noi aventuri şi experienţe de viaţă.

JOI, 14 OCTOMBRIE Ora 21:10

JOCUL RĂZBUNĂRII (HOME INVASION – SUA, 2012) PREMIERĂ

Regia: Doug Campbell

Cu: Haylie Duff, Lisa Sheridan, Jason Brooks

Thriller. Când doi tâlhari înarmaţi şi periculoşi îi intră în casă, ameninţându-i fetiţa, Nicole nu ezită să se apere cu propria ei armă şi îl împuşcă mortal pe unul dintre atacatori. Însă iubita acestuia jură să-l răzbune şi pune la cale un plan pentru a se apropia de Nicole şi a-i face viaţa un iad.

SÂMBĂTĂ, 16 OCTOMBRIE Ora 20:00

OCOLUL PĂMÂNTULUI ÎN 80 DE ZILE (AROUND THE WORLD IN 80 DAYS – Italia, Germania, SUA, 1989)

Partea a doua

Regia: Buzz Kulik

Cu: Pierce Brosnan, Eric Idle, Julia Nickson, Peter Ustinov

Film de aventuri. Ecranizare a romanului omonim de Jules Verne. Phileas Fogg, un gentleman din Anglia victoriană, îşi pune în joc întreaga avere, afirmând că poate face ocolul pământului în 80 de zile. Întâmplarea face ca, tocmai în momentul plecării sale în călătorie, să fie spartă Banca Angliei, aşa încât pe urmele lui porneşte un detectiv care-l consideră vinovat de comiterea jafului. În drumul lor în jurul lumii, Phileas Fogg şi majordomul său Passepartout vor străbate multe ţări, vor face cunoştinţă cu diverse culturi şi vor avea parte de aventuri extraordinare.

DUMINICĂ, 17 OCTOMBRIE

Ora 13:00

MARELE SINGURATIC – România, 1976

Regia: Iulian Mihu

Cu: George Motoi, Gheorghe Dinică, Florenţa Manea, Toma Caragiu

Dramă, ecranizare a romanului omonim de Marin Preda. Nicolae, descendentul intelectual al familiei Moromeţilor şi fost activist de partid în anii '50, devine horticultor în urma unei erori politice, care a provocat moartea unui om. Revenirea în viaţa obştească nu-l atrage deloc, dar nici pasivitatea nu-l mulţumeşte. Moartea iubitei, însă, îl determină să se confrunte cu întrebări existenţiale şi apoi să revină în activitatea politică.

Ora 20:00

CODIN – România, 1963

se poate relua în 72 h

Regia: Henri Colpi

Cu: Alexandru Virgil Platon, Răzvan Petrescu, Françoise Brion

*Premiul pentru cel mai bun scenariu (semnat de Yves Jamiaque şi Dumitru Carabăţ) la Festivalul de Film de la Cannes 1963

Dramă, ecranizare a romanului omonim de Panait Istrati. Venit în 1900 cu mama sa în Comorofca, mahala rău-famată a Brăilei, micul Adrian Zografi îl cunoaşte pe Codin, o matahală care a înspăimântat întreg cartierul după ce a făcut puşcărie pentru omucidere, dar căruia epidemia de holeră îi va revela forţa morală. Prin ochii bătăuşului, copilul descoperă nedreptăţile sociale şi economice din perspectiva unui adult, într-o lume pestriţă şi înclinată către violenţă.

FILMUL DE ARTĂ Ora 22:00

SINGURĂTATE ÎN DOI (HALF NELSON - SUA, 2006)

Regia: Ryan Fleck

Cu: Ryan Gosling, Shareeka Epps, Anthony Mackie

*Nominalizare la premiul Oscar pentru cel mai bun actor

*Premiul Independent Spirit pentru interpretare feminină şi masculină *Premiul Special al Juriului la Festivalul de Film de la Locarno *Nominalizare la Marele Premiu al Festivalului Sundance

Dramă. Dan Dunne este un profesor alb într-o şcoală cu elevi de culoare. Dezinvolt, curajos, neconvenţional, el renunţă la programa şcolară şi îşi îndeamnă elevii să gândească singuri, să-şi pună întrebări şi să nu creadă orbeşte în a doua şansă. În afara şcolii însă, profesorul de istorie este un individ singur, deziluzionat, dependent de cocaină. Întâmplarea face ca una dintre eleve să-l surprindă drogat după ore, iar urmarea este că cei doi ajung să se împrietenească şi să-şi schimbe vieţile.