Cătălin Ştefănescu este gazdă la „Mic dejun cu un campion”

V-am pregătit pentru sâmbătă, 23 decembrie, de la ora 10:00, o ediţie cu totul specială, cu care nădăjduim să vă surprindem.

În această ediţie, inversăm rolurile iar pe scaunul amfitrionului emisiunii va sta prietenul şi colegul nostru Cătălin Ştefănescu.

Invitat?

Daniela Zeca Buzura - realizator de televiziune, jurnalist, redactor şef şi apoi director al TVR Cultural, timp de 9 ani, profesor universitar la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării a Universităţii din Bucureşti, autor de lucrări de specialitate şi, mai ales, scriitor.

La ultima ediţie a Târgului Gaudeamus 2017, s-a lansat cea de-a doua ediţie a Trilogiei Orientale semnate de Daniela Zeca Buzura, apărută la Editura Polirom şi atât de bine primită de public. Un prilej potrivit pentru cei doi pentru a depăna nu numai poveşti ci şi lucruri de substanţă în sensul unei discuţii care nu exclude nici sărbătoarea, nici accentele grave.

Amuzamentul de Crăciun, pus în scenă la Cărtureşti, într-un decor festiv împodobit cu brazi, globuri şi luminiţe colorate, nu i-a derutat câtuşi de puţin pe prietenii noştri fideli, admiratori ai celor doi apreciaţi jurnalişti şi realizatori de televiziune.

Cătălin Ştefănescu chiar şi-a luat rolul în serios. Nu a fost câtuşi de puţin o gratulare reciprocă, cât mai degrabă o colaborare inteligentă fiecare împrumutând din armele celuilalt. Dovadă că, atunci când se întâlnesc doi oameni cultivaţi care au ce să-şi spună, empatia, gustul pentru frumos, informaţia i-au locul falsei competiţii.

„Invitaţia adresată lui Cătălin Ştefănescu m-a bucurat. A fost, trebuie să recunosc, ideea Danielei. De fapt, ne propuseserăm de ceva timp lucrul ăsta dar, ca-n televiziune, unde fiecare aleargă doar pe poteca lui, până azi nu am găsit prilejul. M-am bucurat de două ori. Cu Cătălin Ştefănescu şi cu echipa de la Garantat 100% am lucrat cam 10 ani şi îi mulţumesc Silviei Ciurescu pentru asta, pentru că ei îi datorez trecerea mea în echipa redacţională şi debutul ca redactor. Apoi, Daniela cât a fost director la TVRCultural mi-a dat o autonomie binemeritată pentru a concepe formate de emisiuni şi pentru a le realiza. A fost o colaborare bazată pe o încredere reciprocă - umană şi profesională - pe care n-a trădat-o niciuna dintre noi. Aşa se face că iată, după multele transformări prin care a trecut TVR, reuşim să facem împreună o emisiune în care credem şi pe care simţim că şi prietenii noştri o apreciază.”

Pagina noastră de facebook este mereu activă datorită vouă şi vă mulţumim pentru asta. „Mic dejun cu un campion” şi „Garantat 100%” sunt, fără îndoială, două branduri onorabile ale Televiziunii Române prin intermediul cărora vă puteţi întâlni acum sau peste mulţi, mulţi ani cu oameni de o reală valoare. Şi asta li se datorează celor doi prieteni şi colegi, Daniela Zeca Buzura şi Cătălin Ştefănescu şi echipelor lor de profesionişti care, săptămână de săptămână, pun pe post ediţii de excelenţă.” (spune Ileana Ploscaru Panait, producătorul emisiunii)

***

Program de difuzare:

TVR 2: sâmbătă, 23 decembrie , ora 10:00; în reluare joi, 28 decembrie 2017, ora 4:40.

TVR 3: duminică, 24 decembrie, ora 9:00

TVR Internaţional: duminică, 24 decembrie, de la ora 9:30, în reluare vineri, 29 decembrie 2017, ora 16:00

TVR MOLDOVA: sâmbătă, 30 decembrie, de la ora 8:30