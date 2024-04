Documentarul „Totul nu va fi bine”, despre efectele accidentului nuclear de la Cernobîl asupra unei generații, în 25 aprilie, la TVR Cultural. Filmele săptămânii

Între 22 și 28 aprilie, TVR Cultural le propune telespectatorilor dramele „Pielea” (1981) și „Anii noștri de glorie” (2020) și documentarul „Totul nu va fi bine”, despre efectele accidentului nuclear de la Cernobîl.

Luni, 22 aprilie, de la ora 22.00, TVR Cultural difuzează drama „Pielea” („La pelle”,Franța-Italia, 1981), în regia Lilianei Cavani, după romanul autobiografic al lui Curzio Malaparte. Filmul are o distribuție de excepție: Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale, Burt Lancaster și Alexandra King. Un trailer al filmului „Pielea” puteți urmări aici.

Napoli, 1944. După ce napolitanii se răscoală împotriva naziștilor (în timpul celor patru zile de revoltă, petrecute între 27 și 30 septembrie 1943), scriitorul și diplomatul Curzio Malaparte primește două sarcini: să fie ofițer de legătură între Aliați și mafia locală, care cere sume mari de bani pentru a-i preda pe naziștii prinși în timpul revoltei, și să organizeze o petrecere tematică pentru soția aviatoare a unui senator american.

Alexandra King. Sursă foto: imdb.com

În fundal, populația distrusă de război, aflată acum sub controlul Aliaților (din 1 octombrie 1943), se zbate să-și ducă zilele: mamele își vând fiicele soldaților, au loc crime și violuri, toate culminând cu erupția Vezuviului.

În opinia lui Malaparte, corupția soldaților americani este cea care duce la aceste tragedii ale localnicilor. Chiar și soția senatorului american are parte de aceeași soartă precum femeile din Napoli: este violată de un grup de soldați beți, potrivit sinopsisului publicat pe site-ul regizoarei Liliana Cavani.

Marcello Mastroianni. Sursă foto: imdb.com

Burt Lancaster. Sursă foto: imdb.com

Filmul a fost nominalizat la Festivalul de la Cannes, în 1981.

Curzio Malaparte (1898-1957) a fost un jurnalist, scriitor și diplomat italian. A aderat la Partidul Fascist în 1920. A intrat în conflict cu regimul fascist după ce a început să denunțe abuzurile lui Mussolini, atingând apogeul în 1931, după ce a publicat „Tehnica loviturii de stat” în Franța, lucrare în care i-a atacat pe Hitler și Mussolini. În 1957, înainte să moară, Malaparte a aderat la comunism și s-a convertit la catolicism. A scris romanul „La pelle” în 1949.

Claudia Cardinale. Sursă foto: imdb.com

*****

Joi, 25 aprilie, de la ora 22.00, TVR Cultural le propune telespectatorilor documentarul „Totul nu va fi bine” (România, Ucraina, 2020), regia și scenariul fiind semnate de Adrian Pîrvu și Helena Maksyom. Trailer-ul documentarului este disponibil aici.

Adrian Pîrvu s-a născut în 1986, anul dezastrului de la Cernobîl. Mama lui a crezut că glaucomul şi orbirea parţială ale lui Adrian au fost cauzate de vizita ei în Ucraina, pe când era însărcinată în șase luni. El are aproape 30 de ani - e singur şi debusolat. După ce mama îi prezintă povestea naşterii sale, decide să plece în Ucraina să facă un film despre cei afectaţi de dezastru şi să găsească o cale de împăcare cu sine. În Kiev o întâlneşte pe Helena, crescută în ţara grav afectată de accidentul nuclear. Tânăra devine partenera lui Adrian în realizarea documentarului, potrivit sinopsisului.

Scenariul şi regia sunt semnate de Adrian Pîrvu şi Helena Maksyom, montajul a fost realizat de Alexandru Radu şi Vladimir Gojun, imaginea - Denis Melnik, Radu Gorgos, Adrian Pîrvu, Helena Maksyom. Ioan Filip şi Dan-Ştefan Rucăreanu semnează sunetul. Producători sunt Alexandru Solomon şi Ada Solomon. Coproducători - Olena Yershova, Adrian Pîrvu, Andrii Yashchyshyn.

„Am filmat primele cadre pentru acest documentar în primăvara lui 2015. Am plecat la Kiev fără să cunosc pe nimeni şi, după șapte ani, viaţa mea a devenit strâns legată de Ucraina. Am început cu o idee vagă de a face un film despre prima generaţie născută după Cernobîl şi, pe parcursul a cinci ani, am descoperit oameni minunaţi, poveşti care mi-au schimbat perspectiva asupra lumii şi am şi multe lecţii de viaţă.

Amândoi am învăţat să facem acest film împreună şi sunt convins că am reuşit să-l terminăm datorită abilităţii ei de a vedea şi înţelege lucruri care pe mine mă depăşeau. Helena este acum voluntar cu forţele armate în estul Ucrainei. Deşi a avut posibilitatea să plece din ţară, a hotărât să meargă acolo unde poate să ajute. Această determinare sinceră de a face bine este reflectată şi în munca ei de cineast”, a explicat Adrian Pîrvu, pentru Televiziunea Română.

TVR a difuzat acest documentar pentru prima oară în 2022.

Urmăriți mai jos și dialogul dintre moderatoarea Mirela Nagâț, Adrian Pîrvu și Helena Maksyom, din 2020, la „Știrile TVR”:

*****

Duminică, 28 aprilie, de la ora 20.00, TVR Cultural difuzează drama „Anii noștri de glorie” („Gli anni piu belli”, Italia, 2020), regizată de Gabriele Mucino, cu Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart și Claudio Santamaria în distribuție. Trailer-ul peliculei este disponibil aici.

Sursă foto: Rotten Tomatoes

Italia, 1980. Trei tineri idealiști, în vârstă de 16 ani, pe nume Paolo, Giulio și Ricardo, împart totul, ca frații. Împreună cu ei este Gemma, iubita lui Paolo, care devine o constantă în viața celor trei. Dar viața îi obligă să meargă pe căi diferite.

Paolo (Kim Rossi Stuart) își ia diploma în literatură și nu reușește să își găsească de muncă în învățământ. Giulio (Pierfrancesco Favino) devine un avocat de succes și își trădează idealurile tinereții pentru faimă și bogăție. Riccardo (Claudio Santamaria) nu reușește să păstreze nici un loc de muncă, sare de la actor ratat la jurnalist. Gemma (Micaela Ramazotti) pleacă de la Roma la Napoli, unde încearcă să-și facă un rost, dar nu reușește și, după câțiva ani, se împacă cu Paolo.

Când Giulio și Gemma au o aventură, grupul pare că se destramă. Odată cu trecerea anilor, cei patru se regăsesc și pierd legătura de nenumărate ori, luptându-se cu deziluziile, succesele, eșecurile și trecerea timpului, potrivit sinopsisului publicat de Rotten Tomatoes.

Sursă foto: Rotten Tomatoes