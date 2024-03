Castelul Crăiţei

România, 2023

PREMIERĂ

Regia: Liviu Mărghidan

Cu: Dragoș Olaru, Judith State, Adela Mărghidan, Radu Mărghidan

*Dramă. O familie afectată de un divorț se reuneşte, ca-n fiecare an, pentru o excursie la munte, dedicată cățărărilor şi menținerii unor relații apropiate între părinții divorțați şi cei doi copii care trăiesc în țări diferite: fata cu mama, stabilită in Franța, băiatul rămas în România, cu tatăl. Vacanța si planurile tuturor se modifică radical în momentul în care copiii dispar într-o expediţie clandestină către un refugiu montan, generând căutări tensionate, confruntări între adulți şi un deznodământ acut.

* ACEST PROGRAM POATE FI VIZIONAT DE COPII ÎN VÂRSTĂ DE PÂNĂ LA 12 ANI NUMAI CU ACORDUL SAU ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII ORI FAMILIA (AP).

** Programele TVR pot suferi modificări în funcție de evenimentele de ultimă oră.