Bucharest Science Festival: despre explorarea spațială și arheologie

Festivalul, ajuns la a VIII-a ediție, va avea loc, online, între 23 și 27 septembrie. Renumiți oameni de știință din țară și din străinătate vor pune în discuție subiecte fierbinți din cercetare.

Restricțiile impuse de pandemia de coronavirus împiedică organizarea fizică a evenimentului, dar dezbaterile vor putea fi urmărite prin Zoom și pe principalele platforme de social media.

Știați că Observatorul din Paris este cel mai vechi observator astronomic din lume aflat neîntrerupt în funcțiune de la înființare și până astăzi? Sau că un asteroid din centura principală a primit numele de Bîrlan în onoarea astonomului român Mirel Bîrlan, ce lucrează în cadrul prestigioasei instituții pariziene?

Dacă răspunsul este “Nu”, atunci organizatorii celei de-a VIII-a ediții vă așteaptă să participați online la o serie de dezbateri de real interes pentru toți cei care doresc să afle, din punct de vedere științific, mai multe informații despre lumea în care trăiesc. Ediția de anul acesta propune o gamă extrem de variată de subiecte, de la arheologie la explorarea spațială și de la medicină la fizica plasmei.

PRINTRE TEMELE ABORDATE ANUL ACESTA SE NUMĂRĂ:

- Observatoire de Paris, 350 de ani de progres în astronomie (23 septembrie) - dezbaterea va avea drept scop prezentarea acestei prestigioase instituții care a fost înființată de Ludovic XIV în urmă cu peste 350 de ani. Mirel Bîrlan, astronom român ce lucrează în cadrul Observatorului din Paris, aflat în dialog cu jurnalista Corina Negrea, va oferi publicului mai multe informații și va discuta despre munca cercetătorilor prin ale căror eforturi ni se dezvăluie alcătuirea Universului.

Mirel Bîrlan este specializat în fizica Sistemului solar și se ocupă cu observarea asteroizilor, planetelor și cometelor. De numele lui se leagă un asteroid din centura principală care acum este cunoscut ca 10034 Bîrlan. Este un corp ceresc cu un diametru de 10 km, descoperit în 1981 și botezat astfel în semn de apreciere a activității astronomului român în cadrul misiunii spațiale europene Rosetta, care a condus la prima aterizare controlată pe o cometă.

- Sabine Hossenfelder în dialog cu Cristian Presură: ”Rătăciti printre formule. Cum îi derutează frumusețea pe fizicieni” (24 septembrie) - Sabine Hossenfelder, autoarea cărții „Rătăciți printre formule. Cum îi derutează frumusețea pe fizicieni”, va avea o discuție cu Cristian Presură despre cartea sa și despre cât de bine pot fi susținute experimental câteva dintre cele mai populare teorii din fizica particulelor elementare și cosmologia actuală.

Evenimentul face parte din seria specială #HumanitasLIVE #online. „Rătăciți printre formule” e radiografia situației actuale dintr-un domeniu al fizicii – particulele elementare și cosmologia – și, în același timp, o analiză fină a capacității noastre de a cunoaște lumea prin mijloacele abstracte ale matematicii. Din discuțiile Sabinei Hossenfelder cu mari fizicieni (Steven Weinberg, Frank Wilczek, George Ellis, Joseph Polchinski) vedem cât de subiectivi sunt în realitate oamenii de știință, cât de umană e știința, în ciuda imaginii pe care obișnuim să ne-o facem despre ea.

Sabine Hossenfelder este cercetător asociat la Institutul de Studii Avansate din Frankfurt și creatoarea popularului blog de fizică Backreaction. A scris pentru New Scientist, Scientific American și NOVA. Este editorul volumului colectiv „Experimental Search for Quantum Gravity”.

- Spațiul cosmic: Explorăm sau dispărem! (25 septembie) - Prezent pentru a doua oară în cadrul Bucharest Science Festival, dr. Markus Landgraf, ESA Architecture Analyst, va discuta cu jurnalista Corina Negrea despre programul Artemis de explorare selenară și despre cum avanpostul lunar ne antrenează pentru următoarea etapă - Marte.

Markus a studiat fizica energiilor înalte la Universitatea de Tehnologie din Darmstadt, apoi a obținut un doctorat în cosmofizică din partea Institutului Max Planck pentru fizică nucleară din Heidelberg; din anul 2000 s-a alăturat ESA - European Space Agency.

Interesat de o gamă largă de subiecte, de la proprietățile prafului interstelar la noile tehnologii care ne deschid drumul spre spațiu, în prezent activează în cadrul Directoratului Programelor de Zbor cu Echipaj Uman și de Explorare Robotică unde conduce studii privind misiunile internaționale de explorare lunară. În 2016 Markus a venit la București cu ocazia celei de a patra ediții a Bucharest Science Festival.

- Punți între „cele două culturi” (26 septembrie) - Cu mai bine de jumătate de secol în urmă, C.P. Snow propunea metafora „celor două culturi”. De o parte științele, de cealaltă umanioarele: discipline fundamental diferite și ireductibile, comunități cu obiceiuri, standarde și valori diferite, între care e dificil de imaginat cum s-ar putea construi punți. Metafora a prins și a devenit parte a culturii generale din ultimele decenii.

Dar pe ce se întemeiază ea? Sunt comunitățile științifice și cele umaniste chiar atât de diferite? Există totuși punți între cele două culturi? Care ar fi acestea? Iată câteva dintre temele abordate în cadrul unei ediții speciale a Cafenelei filosofice de vineri seara, o ediție în cadrul Bucharest Science Festival. La dezbatere vor participa: Sorana Corneanu (Universitatea din București), Vlad Zografi, dramaturg român, Mihnea Boștină (University of Otago, New Zealand) și Sorin Bangu (University of Bergen, Norway). Moderatorii evenimentului sunt Dana Jalobeanu și Grigore Vida.

“Știința este fascinantă. Dincolo de aplicațiile practice, dincolo de toate invențiile care ne fac viața mai ușoară, mai plăcută și mai lungă, dincolo de antibiotice, de navele spațiale sau de acceleratoarele de particule, cunoașterea științifică atrage prin capacitatea unică de a deschide porțile Universului, de a ne permite să înțelegem cum funcționează acesta (…).

Dar mai presus de orice, știința este o "candelă în întuneric" după cum, fascinant, o descria Carl Sagan. Metoda științifică, bazată pe rațiune și experiment, reprezintă cel mai puternic instrument al omenirii, singurul capabil să ne scoată din bezna superstițiilor și obscurantismului.

Sperăm că prin acest Festival să reușim să împărtășim, în special copiilor, măcar o părticică din fascinația și plăcerea de a descoperi misterele Universului”, au declarat organizatorii într-un comunicat de presă.

Pentru a participa în cadrul evenimentului pe Zoom, doritorii pot accesa pagina evenimentului (fiecare eveniment are linkul său), sau pot urmări conferințele live pe pagina de facebook a festivalului. Ulterior conferințele vor fi încărcate și pe canalul de Youtube al festivalului.

Bucharest Science Festival este organizat de către Asociația Secular-Umanista din Romania (ASUR) împreună cu Planeta Științei.

***

Surse foto: In Perspectiva, site-ul evenimentului, Wikipedia

Un articol de Irninis Miricioiu