„Asfalt tango” – comedia „road movie” a lui Nae Caranfil, la TVR1

Sâmbătă, 2 octombrie, de la ora 21.10, vă invităm din nou la film: la TVR1 se difuzează comedia lui Nae Caranfil „Asfalt tango”, cu Charlotte Rampling, Mircea Diaconu şi Florin Călinescu în rolurile principale.

Filmul este o coproducţie România-Franţa din anul 1997, cu scenariul şi regia semnate de Nae Caranfil. Comedia are în centru aventurile unui soţ care vrea să îşi oprească tânăra soţie de la plecarea la muncă într-un club din Occident.

La începutul anilor '90, când viaţa în România însemna să faci grevă, să schimbi valută sau să încerci să devii patron, 11 tinere femei pornesc într-o călătorie cu autocarul, către mirajul vieţii de artist la Paris. Ele sunt însoţite de un impresar dubios (Florin Călinescu), de un şofer lipsit de scrupule (Constantin Cotimanis) şi de o franţuzoaică destul de cinică, bună cunoscătoare a lumii show-biz-ului (Charlotte Rampling). Ea este stresată de ţara lui Dracula şi vrea doar să se vadă dincolo de graniţă, împreună cu proaspetele ei recrute.

Neprevăzutul în toată această aventură apare în persoana soţului uneia dintre fete (interpretat de Mircea Diaconu); bărbatul nu se împacă deloc cu ideea că a fost părăsit şi porneşte în urmărirea autocarului. Cursa se dezlănţuie, iar punctul final este frontiera. Dora devine favorita lui Marion, care nu e dispusă să-şi lase prada din mână. Franţuzoaica încearcă să se interpună între soţ şi soţie.

Acest road movie este, bineînţeles, plin de întâmplări complicate - furturi de maşini, atacuri armate şi răpiri.

Este cunoscută declaraţia regizorului Nae Caranfil despre acest film: „Ambiţia mea a fost să fac o farsă, o comedie cât mai aproape de nivelul de excelenţă, de strălucire al unor filme americane precum „Unora le place jazz-ul” de Billy Wilder".

În distribuţie mai apar Constantin Cotimanis, Cătălina Răhăianu, Marthe Felten, Camelia Zorlescu.

UCIN a recompensat filmul cu premiile pentru regie - Nae Caranfil, pentru rol secundar masculin - Constantin Cotimanis, Florin Călinescu, şi pentru montaj - Mircea Ciocâltei.

Presa franceză a remarcat, în filmul lui Nae Caranfil, accente apropiate comediei italiene din anii '60, precum şi abordarea ironică a fascinaţiei pe care Occidentul o are asupra Orientului.

Filme regizate de Nae Caranfil: 6,9 pe scara Richter (2014), Closer to the Moon / Mai aproape de lună (2014), Restul e tăcere (2008), Filantropica (2002), Dolce far niente (1998), Asfalt Tango (1995), E pericoloso sporgersi (1993), Frumos e în septembrie la Veneţia (1983).

Este scenarist la toate filmele realizate de el, exceptându-l pe primul din cariera lui. Nae Caranfil a fost şi actor în majoritatea filmelor lui, nu doar scenaristul şi regizorul lor.

