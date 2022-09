„Am fotografiat ce m-a durut mai tare”, Cristian Movilă, la „Garantat 100%”, TVR 1

Fotograf de presă, artist vizual, fondatorul Fundaţiei culturale EIDOS. A publicat fotografii în The New York Times, National Georgaphic, Paris Match . Cristian Movilă e invitatul lui Cătălin Ştefănescu la „Garantat 100%” duminică, 2 octombrie, ora 19.00.

O fotografie valorează cât o mie de cuvinte... Şi bineînţeles, în imagini expresive se măsoară opera celui care duminică este invitatul lui Cătălin Ştefănescu la „Garantat 100%”. Dar în cuvinte potrivite ne va spune Cristian Movilă povestea sa, aceea a fotografului de presă care a adunat experienţe ieşite din comun, uneori chiar copleşitoare. Şi pe care le-a transpus pentru privitori în fotografii documentare excepţionale, pe care el are convingerea că le transformă în fotografii de artă. Sau măcar încearcă. Urmărim ediţia „Garantat 100%” cu Cristian Movilă la TVR 1, pe 2 octombrie, de la ora 19.00.

Pe parcursul ultimilor zece ani, Cristian Movilă a publicat fotografii în cunoscute publicaţii internaţionale precum The New York Times, National Geographic, Time Magazine sau Paris Match. Experiența l-a dus și în zone de conflict, ca fotograf de război. Şi de la prima astfel experienţă, care a venit spre el oarecum întâmplător – aceea de fotograf de război în Fâşia Gaza, Cristian Movilă a mai documentat conflicte în Georgia, Afganistan sau Ucraina.

Despre aşa numita „vânătoare de imagini ale suferinţei”, despre experienţa personală în Ucraina, dincolo de propaganda de război, despre dilema morală: arăt sau nu oroarea?, despre imaginile surprinse în Gaza, Georgia, Afganistan, dar şi despre proiectul „Don't take them for granted”, un video manifest dedicat personalului medical, ne va vorbi Cristian Movilă la „Garantat 100%”.

„Am fotografiat ce m-a durut mai tare”, a mărturisit fotograful în discuţia cu Cătălin Ştefănescu, referindu-se la „întâlnirea” lui cu zonele de război. Însă „este de datoria noastră să spunem şi despre durerea copiilor”, adaugă el. Întotdeauna însă, în atâta urâţenie şi suferinţă generate de război se ivesc şi părţi care ne surprind: „unitatea pe care am văzut-o în Ucraina, ca popor, nu am văzut-o nicăieri în lume", îşi aminteşte fotograful despre perioada când a ajuns să documenteze începutul războiului din Ucraina.

„Fotografia documentară poate să schimbe vieţi”, afirmă Cristian Movilă - în ce fel? Aflăm din discuţia lui cu Cătălin Ştefănescu la „Garantat 100%. Duminică, ora 19.00, la TVR 1.

„Garantat 100%” a început noul sezon cu o ediţie eveniment. Hiromi Uehara, una dintre cele mai mari compozitoare şi pianiste de jazz ale momentului, a fost invitata lui Cătălin Ştefănescu pe 25 septembrie, la TVR 1. Începând cu sezonul 46, pentru a răspunde numeroaselor mesaje şi rugăminţi primite din partea telespectatorilor, TVR 1 difuzează emisiunea „Garantat 100%” în fiecare duminică, de la ora 19.00, cu reluare în aceeaşi seară, ora 24.00.