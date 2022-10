Luminița Anghel la „Vineri seara în direct”

Vineri, 28 octombrie, ora 21.00, la TVR Internațional, a fost difuzată o nouă ediție „Vineri seara în direct”.

Thank god it’s Friday! Slavă domnului că e vineri! Ați avut o săptămână plină, însă acum v-ați tolănit în fotoliu, ați luat ceva de ronțăit și nu va mai atingeți de telecomandă!

V-am pregătit o lista completă de evenimente din lumea-ntreagă, dar și din țară, revedem momente de televiziune excepționale cu un actor de care sunt convins că vă era dor, iar invitatul special din aceasta seară este Luminița Anghel.

Se apropie ziua de naștere a cuiva drag sau vă este dor de cineva din celălat capăt al lumii?

.

Scrieți-ne la adresa de mail a emisiunii, vinerisearaindirect@gmail.com, iar noi ne ocupăm de restul!.

Dacă sunteți la Viena deja, trebuie neapărat să ajungeți la operă! În special dacă vă interesează o punere în scenă inedită. "La Traviata" se joacă mâine și este o producție în colaborare cu Opera Națională din Paris..

Anul acesta, Teatrul Esplanade din Singapore împlinește 20 de ani și e văzut într-o nouă lumină. Literalmente! Dancing with Light e un spectacol de lumini și proiecții multimedia. Adevărate vrăjitorii tehnologice combinate cu elemente coregrafice de excepție.

.

Ați fost vreodată la Praga? Eu plănuiesc să ajung acolo cât de curând. Cu siguranță voi vizita și clădirea istorică a Muzeul Național. Până la sfârșitul anului puteți vedea o expoziție care descrie în imagini viețile celor mai mari compozitori cehi, printre care și Smetana sau Dvorak.

.

Luminița Anghel este participantă care a ajuns pentru prima dată pe locul 3 la Eurovision cu piesa “Let Me Try”, alături de trupa Sistem. În continuare, cel mai bun rezultat obținut de România. A câștigat numeroase premii de-a lungul carierei, printre care locul 1 la Festivalul Mamaia 1993 pentru cea mai bună interpretare, locul 1 la Cerbul de Aur Brașov in 2001, tot pentru interpretare, și tot locul 1 la Voice of Asia in 2003 pentru cel mai bun interpret străin. A avut colaborări ca moderator și prezentator cu Televiziunea Română și a înregistrat voci pentru Disney Channel.