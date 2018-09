Un serial clasic mai actual ca niciodată: "CARACATIŢA"

Din 17 septembrie, sunteți invitaţi la un serial al anilor ‘90, care devine mai conteporan: “Caracatiţa” (LA PIOVRA-Italia 1984-2001). De luni până joi, de la ora 23.10, la TVR 2 se scrie epopeea comisarului Cattani în lupta sa cu mafia siciliană.

La trei ani de la Revolutia din 1989, TVR punea stăpânire pe sâmbetele telespectatorilor cu un serial italian care avea să devină celebru în întreaga lume: "Caracatiţa" (LA PIOVRA-Italia 1984-2001). Considerat de telespectatorii din întreaga lume, dar şi de critici, ca fiind unul dintre cele mai bune filme despre Mafie, mai real si mai bine realizat decât producţii precum "Naşul" lui Copolla sau "Once Upon A Time in America", în regia lui Sergio Leone, serialul "Caracatiţa" s-a bucurat de un imens succes şi în România.

De luni, 17 septembrie, telespectatorii TVR 2 sunt invitaţi să urmărească, de luni până joi, de la ora 23.10, celebrul serial al anilor ‘90, dar care se reinterpretează şi devine mai actual şi mai conteporan, cu o poveste bine închegată şi o continuitate clară.

Serialul "Caracatiţa" urmăreşte, timp de peste 10 ani, lupta inspectorului de poliţie Corrado Cattani cu mafia siciliană, cunoscută sub numele de "La Piovra" sau "Octopus". Chiar dacă familia și viața omului legii sunt distruse de criminali, comisarul nu va renunţa şi va încerca să-i aducă în faţa justiţiei pe cei vinovaţi. Cu o poveste continuă, bine închegată şi o continuitate clară, “Caracatiţa” este unul din primele thrillere geopolitice şi combină într-o manieră complexă şi elaborată filmul poliţist cu cel politic şi cu cel de spionaj.

Epopee a câtorva personaje, în frunte cu Corrado Cattani (Michele Placido), Silvia Conti (Patricia Millardet), Tano Cariddi (Remo Girone), Else (soţia comisarului Cattani, interpretata de Nicole Jamet), serialul "Caracatiţa" a scris istorie şi cu tema sa muzicală. Genericul semnat de Ennio Morricone este considerat a fi unul dintre cele mai reuşite din toate timpurile.

Sinopsis

Un oraș sicilian e zguduit, în aceeași noapte, de două morți violente. Victimele sunt șeful poliției locale, asasinat în propria-i mașină, și o marchiză bogată, una dintre personalitățile de vază ale orașului, a cărei aparentă sinucidere ridică întrebări. Trimis de la Milano să conducă ancheta, comisarul Corrado Cattani – însoțit de soția și fetița sa – se mută temporar în Sicilia și începe, cu inteligență și tenacitate, să adune una câte una piesele dintr-un puzzle ce se va dovedi infernal. Pornind pe urmele suspectului principal, un cunoscut traficant de droguri, Cattani descoperă treptat o adevărată rețea de infractori periculoși, coordonată de Cosa Nostra, care atinge toate nivelurile societății siciliene. De la delincvenți mărunți, până la bancheri, avocați și politicieni, "Caracatița" pare să aibă o mie de tentacule otrăvitoare. Dar Cattani refuză să predea armele și, devenit inamicul numărul unu al Mafiei, nu-și riscă doar propria siguranță, ci și pe cea a familiei sale.