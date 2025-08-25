loader
Foto

În jurul unui foc de tabără. Natura și bucuria călătoriilor | VIDEO

Adrian Ionescu
publicat: Luni, 25 August 2025

LIFESTYLE

Munții Țarcu, o regiune mai puțin explorată din Banat, ascund comori unice la nivel mondial, așteptând să fie descoperite de turiști.

 

(w882) MunÈ›ii ÈšZona oferă o combinație captivantă de aventură, cultură și istorie. Pasionații de munte pot explora inscripții antice pe stânci, pot admira zimbrii în libertate și pot experimenta emoția alpinismului la altitudini considerabile.

.
.
Taberele montane speciale oferă prilejul de a dobândi abilități practice esențiale, precum orientarea în teren accidentat și tehnicile de cățărare. Ele cultivă respectul pentru natură și aprecierea intensă a vieții, sentimente trăite la maxim în inima munților.
.
Pe măsură ce zorii destramă negura nopții, piscurile munților se dezvăluie treptat. Călătoria ajunge la Rusca Montană, județul Caraș-Severin, unde se află un monument considerat unic: Obeliscul Turismului.
.
(w882) muntii tarRealizat în 1936 din marmură de Rușchița, monumentul este opera inginerului silvic Vasile Martaș. Versurile sale au inspirat chiar și un imn al turistului, care celebrează natura și bucuria călătoriilor.
.
La Rusca Montana, în fiecare an, în luna august, se sărbătoreşte o zi dedicată Monumentului Turismului, la fel ca în 1936, în jurul unui foc de tabără.
.
.
Tag-uri: aventură, imnul turistului, monumentul turismului, muntii tarcu, rusca montana, tabere speciale, tehnici de catarare, vasile martas

lifestyle Logo

 

#lifestyle

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

În jurul unui foc de tabără. Natura și bucuria călătoriilor | VIDEO

În jurul unui foc de tabără. Natura și bucuria călătoriilor | VIDEO

publicat: Luni, 25 August 2025

Munții Țarcu, o regiune mai puțin explorată din Banat, ascund comori unice la nivel mondial, așteptând să fie descoperite de turiști.

Festivalul Naţional al Cântecului şi Dansului Popular Românesc „Mamaia” – Seri magice în direct la TVR

Festivalul Naţional al Cântecului şi Dansului Popular Românesc „Mamaia” – Seri magice în direct la TVR

publicat: Luni, 25 August 2025

Cea de-a doua parte a evenimentului găzduit în Piaţeta Perla din Mamaia, „Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia ...

Via Transilvanica – ziua 25: Dârjiu – Archita

Via Transilvanica – ziua 25: Dârjiu – Archita

publicat: Luni, 25 August 2025

În cea de-a 25-a zi pe Via Transilvanica, Alexandru Ungureanu străbate cei 16 kilometri dintre Dârjiu și Archita, traseu considerat ușor. Colegul ...

TVR © 2025, Toate drepturile rezervate