În jurul unui foc de tabără. Natura și bucuria călătoriilor | VIDEO

Munții Țarcu, o regiune mai puțin explorată din Banat, ascund comori unice la nivel mondial, așteptând să fie descoperite de turiști.

Zona oferă o combinație captivantă de aventură, cultură și istorie. Pasionații de munte pot explora inscripții antice pe stânci, pot admira zimbrii în libertate și pot experimenta emoția alpinismului la altitudini considerabile.

Taberele montane speciale oferă prilejul de a dobândi abilități practice esențiale, precum orientarea în teren accidentat și tehnicile de cățărare. Ele cultivă respectul pentru natură și aprecierea intensă a vieții, sentimente trăite la maxim în inima munților.

Pe măsură ce zorii destramă negura nopții, piscurile munților se dezvăluie treptat. Călătoria ajunge la Rusca Montană, județul Caraș-Severin, unde se află un monument considerat unic: Obeliscul Turismului.

Realizat în 1936 din marmură de Rușchița, monumentul este opera inginerului silvic Vasile Martaș. Versurile sale au inspirat chiar și un imn al turistului, care celebrează natura și bucuria călătoriilor.

La Rusca Montana, în fiecare an, în luna august, se sărbătoreşte o zi dedicată Monumentului Turismului, la fel ca în 1936, în jurul unui foc de tabără.

