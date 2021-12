Un nou sezon „Dăruieşte Românie!”, la TVR Internaţional

Mircea Vintilă, Carmen Trandafir, Eugen Mihăescu şi Claudia Şerdan, Randi şi magicianul Verdini deschid sezonul VII, vineri, 17 decembrie, de la ora 21.00.

Gazda emisiunii, Carmen Târnoveanu, şi artiştii României pun pe note muzicale şi în momente de magie, un spectacol de televiziune pentru toţi românii, oriunde se află pe cele cinci continente unde emite TVR Internaţional.

Televiziunea Română sărbătoreşte 65 de ani, ocazie excelentă ca artiştii invitaţi să-şi amintească cu drag şi multă emoţie de începutul colaborării.

„Când am apărut prima oară în studioul Televiziunii, era în anul 1974, în emisiunea doamnei Beti Mondanos, am cântat Lordul John, care nu este prima mea piesă compusă, este primul cântec difuzat la tv. Îmi aduc aminte cu plăcere când, într-o emisiune-concurs a Televiziunii, am fost invitat şi eu, eram singurul artist acompaniat de chitară. Am cântat şi am vrut să plec. Domnul Titus Munteanu, care era organizatorul acelui program, mi-a zis: stai aici că nu s-a terminat spectacolul… Juriul a hotărât atunci că şi eu, şi doamna Angela Similea câştigăm premiul I. Este primul premiul câştigat în Televiziunea Română. După aceea au urmat foarte multe emisiuni sub semnătura doamnei Ioana Bogdan”, mărturiseşte Mircea Vintilă.

„Anul acesta am împlinit 30 de ani de carieră. În 1991 m-am lansat la Mamaia, iar Televiziunea Română mi-a fost aproape. A fost visul meu să obţin acel premiu. Mă uitam la televizor şi am văzut-o pe Loredana Groza în 1986, care a câştigat trofeul la 16 ani. Şi în gândul meu, în sufleţelul meu, atunci am zis aşa: Doamne, vreau şi eu să obţin trofeul, premiul cel mare, la acelaşi festival, la aceeaşi vârstă precum Loredana. Şi visul mi s-a îndeplinit, tot la 16 ani”, poveşteşte emoţionată Carmen Trandafir.

„Tot legat de Festivalul de la Mamaia, am făcut o piesă cu Smiley la Moga în casă, efectiv. Şi am mers la concursul acesta, cu trupa No Name… parcă un nume predestinat să dispară. Dar totuşi, am luat locul 3, Berti Barbera s-a clasat pe locul 1, Andra pe 2 şi noi pe 3. Ce vremuri… Referitor la programul educativ susţinut în această emisiune, vă felicit! Cred că educaţia nu trebuie să rămână în urma tehnologiei”, este de părere Randi.

„Am avut un turneu acum 3 ani în Canada. Cea mai mare bucurie pe care am putut să o trăiesc a fost acolo. Am întâlnit foarte mulţi fani, care ne-au spus: nu contează etapele, noi ştim că în trupele rock vă schimbaţi des componenţa, ci muzica pe care o creaţi. Bine aţi venit! Cu această urare, am cântat în câteva oraşe şi am întâlnit mulţi prieteni cu care ţin legătura şi acum. Cred că noi, ca şi sportivii, avem ceva important de spus, trebuie să lăsăm ceva pe pâmânt. Atunci când oamenii îţi cântă refrenele şi în afara ţării, înseamnă că nu ai trecut prin viaţă degeaba. Şi acel ceva, care te leagă, este muzica”, spune Eugen Mihăescu.

„În Italia sunt comunităţi de români foarte frumoase. Eu am avut bucuria să colaborez cu românii din Milano, la Biserica Ortodoxă din Cormano, unde un părinte tânăr îi adună pe copii la cursuri de pictură, mulţi dintre ei cu greu spun câteva cuvinte în limba română. Eu am făcut cu ei activităţi bazate pe muzică folk, apoi am făcut şi spectacole împreună. Sunt oameni foarte frumoşi acolo”, îşi aminteşte Claudia Şerdan.

„Cred că sezonul 7 al emisiunii va fi unul sub semnul norocului, al perseverenţei şi reuşitei. Norocul reîntâlnirii cu oameni dragi sufletului dumneavoastră, într-o perioadă grea pentru întreaga lume, şi al retrăirii unor poveşti din care învăţăm ce mare nevoie este de idoli, ce important este să perseverăm în alegerea de modele valoroase în viaţa fiecăruia dintre noi. Iar reuşita înseamnă a da speranţă celor care au pierdut-o, prin parteneriate solide pentru educaţie, aşa cum este cel între TVR şi Fundaţia Word Vision România din programul nostru”, crede Carmen Târnoveanu, gazda emisiunii Dăruieşte Românie!

Echipa emisiunii “Dăruieşte Românie!” vă prezintă tineri pe care Fundaţia Word Vision România i-a susţinut să-şi îndeplinească visele. În această ediţie facem cunoştinţă cu Ionuţ, astăzi student al Facultăţii de Filosofie din Bucureşti. Prin intermediul Fundaţiei, Ionuţ a avut acces la mentori care i-au schimbat traseul profesional.

De aceea, noi mergem mai departe, în diaspora, şi vă facem cunoştinţă cu o doamnă cercetătoare stabilită în Spania, din 1992, un om care prin activitatea desfăşurată îndrumă tinerii spre cariere de succes. Se numeşte Silvia Marcu şi are o poveste de viaţă impresionantă, pe care a acceptat să o împărtăşeşte cu toţi românii, la TVR Internaţional.

Jurnalista Iulia-Sanda Vîrsta din Italia se alătură mesajelor pentru artiştii României, urări pe care la aşteptăm şi de la dumneavoastră pe pagina www.facebook.com/DaruiesteRomanie.

Moderator - Carmen Târnoveanu

Editor imagine - Liliana Năstase

Documentarist - Giorgiana Şuşurincă Enache

Jurnalist tv - Roxana Segneanu

Director de imagine - Valentin Purza

Realizatori - Cristina Leorenţ, Carmen Târnoveanu

Producător - Raluca Amzăr

Regizor tv - Manuela Apostol

***

Partenerii emisiunii:

CLINICA DE EXCELENŢĂ DRM – clinicadrmromania

MOBILA DALIN – mobiladalin

CERAMICA BIANCA – www.bianca.ro

www.rottaprint.com