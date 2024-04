Un nou sezon al podcasturilor „TVR#Enescu”: Primul invitat al Valentinei Băințan, violonistul David Grimal, în 6 aprilie

Telespectatorii TVR Cultural sunt invitați în fiecare sâmbătă, începând cu 6 aprilie, să urmărească un nou sezon al podcasturilor „TVR#Enescu”. Invitații Valentinei Băințan din acest sezon sunt: dirijorii Lahav Shani, Paavo Järvi, Wilson Hermanto, Roberto Abbado și Vladimir Jurowski, interpretul la lăută Avi Avital, soprana Chen Reiss, violonistul și managerul cultural David Grimal.

În 6 aprilie, de la ora 13.00, telespectatorii TVR Cultural pot urmări dialogul Valentinei Băințan cu violonistul David Grimal.

David Grimal este un muzician cu o recunoaștere internațională datorată originalității specifice carierei sale. Într-un efort continuu de reflecție asupra rolului artei în societate, reușește să juxtapună perspective diferite pentru a compune muzică prin reinventarea percepției colective, arată reprezentanții Festivalului „Enescu”, într-o prezentare a reputatului muzician.

Ca solist notoriu, a fost invitat să interpreteze sub bagheta unor dirijori de talie mondială (Christoph Eschenbach, Heinrich Schiff, Lawrence Foster, Emmanuel Krivine, Mikhail Pletnev, Rafael Frühbeck de Burgos, Peter Eötvös, Andris Nelsons, Jukka- Pekka Saraste, Christian Arming, Andrés Orozco-Estrada, Stanisław Skrowaczewski, Michel Plasson, Hubert Soudant, François-Xavier Roth, Pascal Rophé, Gerard Korsten, James Judd, Matthias Bamert, Lawrence Foster, Jaap van Sweden etc.), cu performanțe greu de atins, alături de Orchestra din Paris, de Orchestra Filarmonică Radio France, de Orchestra de Cameră a Europei, Berliner Symphoniker, Orchestra Națională a Rusiei, Filarmonica New Japan, Orchestra de Cameră Engleză, Mozarteum Orchester din Salzburg, Orchestra Simfonică din Ierusalim, Filarmonica din Praga, Orchestra Gulbenkian din Lisabona, Sinfonia Varșovia, Filarmonica din Florida și Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Ungare.

Este invitat în mod regulat în cele mai cunoscute săli de concert: Sala Suntory din Tokyo, Philharmonie din Paris, Musikverein din Viena, Concertgebouw din Amsterdam, Konzerthaus din Berlin, Sala Wigmore din Londra, Tonhalle din Zurich, Centrul Lincoln din New York, Conservatorul Ceaikovski din Moscova, Academia Ferenc Liszt din Budapesta, Victoria Hall din Geneva, Auditoriumul Național din Madrid, Teatrul Champs-Élysées din Paris, Sala de Concert Națională din Taiwan și Bozar din Bruxelles.

De asemenea, compozitori de renume i-au dedicat lucrări importante, între care se numără: Marc-André Dalbavie, Brice Pauset, Thierry Escaich, Lisa Lim, Jean-François Zygel, Alexandre Gasparov, Victor Kissine, Fumiori Tanada, Ivan Fedele, Philippe Hersant, Anders Hillborg, Oscar Bianchi, Guillaume Connesson, Frédéric Verrières, Richard Debugnon, Eric Montalbetti.

Un cercetător neobosit, David Grimal este interesat de reanalizarea repertoriului muzicii antice și, în particular, explorează practicile interpretative documentate istoric cu muzicieni precum Andreas Staier, Brice Pauset , Mathieu Dupouy și Maude Gratton. Este un pedagog mult dorit și, în prezent predă la Hochschule für Musik in Saarbrücken, unde dezvoltă proiecte fără dirijori împreună cu orchestra studențească. Cântă pe Stradivarius „Ex-Roederer” din 1710 cu arcușuri create de Pierre Tourte, Léonard și François-Xavier Tourte și Pierre Grunberger.

Totodată, violonistul este invitat în mod regulat să participe în juriile a diverse competiții internaționale și ține masterclass-uri în întreaga lume.