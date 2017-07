Un nou documentar în premieră la TVR 1: „Prădători moderni: trolii”

Sub protecţia anonimatului oferit de mediul virtual, trolii ajung să-şi terorizeze victimele. Cine sunt aceştia şi cine luptă împotriva lor aflăm vineri, 28 iulie, de la ora 21.00, la TVR 1.

Revoluţia digitală ne-a transformat lumea. Suntem mai conectaţi ca oricând unul de celălalt în moduri care ni s-ar fi părut imposibile doar cu 10 ani în urmă. Dar, odată cu dezvoltarea platformelor de social media precum Facebook sau Twitter, am devenit vulnerabili în faţa unui nou tip de prădător – trolul de pe internet. Cine este el şi care e motivaţia ce îl împinge să acţioneze aflăm vineri seară, dintr-un nou documentar difuzat în premieră la TVR 1, Prădători moderni: trolii (RISE OF THE TROLLS - Canada, 2016). Producţia ce poartă semnătura regizorului Jonathan Baltrusaitis poate fi văzută de la ora 21.00, pe 28 iulie.

Ascunzându-se în spatele anonimităţii, trolii dau frâu liber celor mai întunecate impulsuri, atacând violent pe oricine doresc. Odată devenit ţinta unui trol, ceea ce începe ca o supărare minoră poate deveni un coşmar.

Dar cine sunt trolii şi ce-i motivează? Şi cine va lupta ca să-i împiedice să ne distrugă libertăţile personale ca şi pe cea de exprimare în mediul online? Troli, bloggeri, psihologi, profesori de informatică, scriitori, jurnalişti, experţi criminalişti specializaţi în comunicarea digitală încearcă să dea răspunsuri la nenumăratele întrebări generate de acest nou tip de comportament.

Regia Jonathan Baltrusaitis

Scenarişti: Jonathan Baltrusaitis, Paul Kemp