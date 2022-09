Un doctor pentru dumneavoastră: Dietele şi medicina nutriţională

Simptomele post-covid şi tratamentele ORL, importanţa investigaţiilor imagistice în diagnosticarea corectă a bolilor, dietele şi medicina nutriţională - printre subiectele ediţiei redifuzate marți, 6 septembrie, ora 19:00, la TVR Internaţional.

* Simptome post Covid și tratamente ORL

Invitat: prof. dr. Codruţ Sarafoleanu, șef Clinica ORL și Chirurgie Cervico-Facială, Spitalul Clinic ”Sf. Maria”, București, director Centrul de Excelență pentru patologia căilor respiratorii superioare, secretar general al Societății Române de Rinologie

Pierderea auzului poate fi prevenită! Cercetătorii susțin că tratarea timpurie a problemelor auditive reprezintă una dintre cele mai importante măsuri de prevenire a demenței. Ne informăm când este cazul să apelăm la medicul orelist și ce avem de făcut pentru protejarea auzului. Să fim atenți la simptome post-Covid din sfera Orl cum ar fi de exemplu: cefalee, tuse, tulburări de miros, urechi înfundate, vertij, dispnee, tinitus, rinoree, hipoacuzie, infecții ale căilor respiratorii, durere de urechi sau gât.

* Importanța investigațiilor imagistice în diagnosticarea corectă a bolilor

Invitat: din Sibiu, conf. dr. Adrian Șanta, medic primar radiologie și imagistică medicală

De ce să nu ne temem de imagistica medicală? Când se recomandă RMN sau CT? La ce să se aștepte pacientul cu recomandare de RMN? Ce este imagistica cardiovasculară și ce modificări cardiace se pot vedea prin investigațiile imagistice? Despre toate acestea vorbește reputatul medic cu peste 30 de ani de trudă în domeniu, care este convins că nimic nu bate experiența. Se consideră un răsfățat pentru șansa de a folosi cea mai avansată tehnologie disponibilă la nivel mondial.

* Medicina nutrițională versus Diete

Invitat: dr. Florin Ioan Bălănică, doctorand în Endocrinologie, expert în medicina stilului de viață

Diete italiene, nemțești, grecești, dintre care cea mai faimoasă este dieta mediteraneeană... Ce sunt dietele și medicina nutrițională? Cum ne ajută în general, mai ales după sărbători? Studiile arăta că nicio dietă nu funcționează pe termen lung. De ce nu funcționează și totuși le accesăm? De ce asociem actul medical cu administrarea de medicamente sau cu o manevră medicală? 70% dintre afecțiuni, printre care și obezitatea, apar din cauza stilului de viață dezechilibrat și pot fi prevenite prin alimentație echilibrată, mișcare moderată, gestionarea stresului și a relațiilor interumane. Să învățăm împreună să mâncăm ca să slăbim sănătos! Invitatul nostru are propria experiență de viață din care a învățat pentru a ajuta: Am avut 200 de kg. Nu mă îngrășasem pentru că mâncam, ci pentru că nu știam cum să trăiesc, declară primul medic român acreditat de National Posture Institute USA – Sport Nutrition and Performance, membru al Academiei Americane de Nutriție și Dietetică, cea mai mare organizație mondială a specialiștilor în alimentație și nutriție, reprezentant pentru România al “Asociației Europene pentru Medicina Stilului de Viață”, fondatorul singurei metode din România de prevenție proactivă,, tratament și managementul greutătii prin schimbarea stilului de viață, înregistrată și certificată internațional.

