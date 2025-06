Totul despre şansele de calificare a României la CM 2026. Ediţie specială la TVR Sport

Naţionala de Fotbal a României joacă o nouă partidă în preliminariile Campionatului Mondial 2026. Azi, 10 iunie, de la 21.45, România întâlneşte Cipru, pe Arena Naţională şi are nevoie de victorie! TVR Sport transmite în direct o ediţie specială în care jurnaliştii Marian Olaianos şi Cosmin Băleanu analizază şansele României de calificare la CM.

„Austria a meritat victoria, este o echipă mai puternică, omogenă, s-a văzut diferența fizică. Ei au preluat inițiativa, noi am avut și ghinion, am luat acel gol din aut. Și la primul gol a fost o împingere a lui Bancu, iar la al doilea nu am ieșit în linie…. În prima repriză am început bine. Ar fi fost extraordinar să se termine 0-0 la pauză. Ritmul nostru de joc a scăzut apoi. Per total echipa a jucat bine, acum să vedem ce ne propunem, ca echipa noastră să conducă jocul, nu să-l suporte. Jucătorii să înțeleagă că acesta este drumul pe care trebuie să meargă”. Este declaraţia antrenorului Naţionalei României, Mircea Lucescu, la finalul partidei Austria – România, finalizată cu izbânda austriecilor (2-1).

Naționala lui Mircea Lucescu joacă în această seară, de la 21.45, meciul cu numărul patru pentru calificarea la Campionatul Mondial 2026. Tricolorii au o singură șansă: victoria, altfel calculele pentru calificare devin extrem de complicate.

Naţionala de Fotbal a României întâlneşte astăzi, 10 iunie, pe Arena Naţională din Bucureşti, reprezentativa Ciprului. Jurnaliştii Marian Olaianos şi Cosmin Băleanu ne invită la o ediţie specială TVR Sport, în care, pe lângă informaţii de ultim moment despre meciul de pe Arena Naţională, vor analiza şansele României de a prinde calificarea la CM. Urmărim prima parte a ediţiei speciale chiar înaintea meciului, de la ora 21.00, pe postul de sport al TVR, urmând ca, la finalul partidei, cei doi jurnalişti să vină cu concluziile partidei. Partea a doua a ediţiei speciale va fi în direct la TVR Sport, de la ora 23.40.

foto: TVR