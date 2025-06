România joacă acasă! European Golden League 2025 – Volei de top, în direct la TVR SPORT

TVR SPORT vă invită să trăiți emoția voleiului european, în direct, alături de cele două naționale ale României – feminin și masculin – care luptă pentru calificarea în Final Four-ul competiției European Golden League 2025. În luna iunie, suntem gazdele celor mai importante meciuri din faza grupelor, iar TVR SPORT le transmite în direct și în exclusivitate. Comentator: Narcis Șelaru.

„De vineri până duminică naționalele de volei ale României ies la atac pe TVRSport. Ambele au anunțat ca obiectiv întrarea în Final Four, în Golden League, primul eșalon valoric al Ligii Europene.Mai grăbite, fetele par a se ține de cuvânt, săptămâna trecută la Orebro, în Suedia, au obținut 2 victorii clare, 3-0 vs Portugalia și un surprinzător 3-0 vs Suedia, echipă mult mai bine clasată, calificată la campionatul mondial. Fetele vor juca la Blaj, de fiecare dată la ora 16.30, vineri vor întâlni Ungaria și duminică Grecia .

Băieții ne vor arata ce pot la Mioveni. Ei folosesc Golden League pentru a pregăti campionatele mondiale din septembrie care se desfășoară în Filipine, competiție unde naționala masculină revine după 43 de ani. Băieții vor juca după naționala feminină pe TVR Sport de la ora 19.30, vineri cu Letonia și apoi duminică vs Muntenegru”, a spus Narcis Șelaru.

Naționala feminină – Blaj, 6–8 iunie: Tricolorele atacă primul loc!

După un debut excelent în deplasare, naționala feminină a României se întoarce acasă, la Alba Blaj Arena, pentru a continua parcursul spre Final Four. Sub comanda reputatului selecționer Stefano Lavarini, tricolorele au nevoie de sprijinul publicului într-un turneu crucial.

Programul meciurilor (transmise în direct de TVR SPORT):

• Vineri, 6 iunie, ora 16:30: Ungaria vs România

• Sâmbătă, 7 iunie, ora 16:30: Grecia vs Ungaria

• Duminică, 8 iunie, ora 16:30: România vsGrecia

România este în formă și luptă pentru un loc între cele mai bune patru echipe ale competiției, iar atmosfera de la Blaj promite să fie incendiară.

Naționala masculină – Mioveni, 6 și 8 iunie: Obiectiv – victorii acasă!

Naționala masculină vine la Mioveni cu dorința clară de a obține două victorii în fața propriilor suporteri. Jucătorii lui Sergiu Stancu întâlnesc adversari redutabili în grupa lor din Golden League, dar beneficiază de avantajul terenului propriu.

Programul meciurilor (în direct la TVR SPORT):

• Vineri, 6 iunie, ora 19:30: Muntenegru vs România

• Sâmbătă, 7 iunie, ora 19:30: Letonia vs Muntenegru

• Duminică, 8 iunie, ora 19:30: România vs Letonia

Prin aceste transmisiuni, TVR SPORT continuă să fie partenerul de încredere al performanței românești. Ne bucurăm să fim alături de echipele naționale într-un moment definitoriu pentru voleiul românesc, promovând excelența și susținând sportul de echipă la nivel înalt.

Urmărește toate meciurile în direct pe TVR SPORT și online pe www.tvrplus.ro.

Credit foto: frvolei.ro