„Telejurnalul matinal” – de luni, şi mai… matinal!

TVRINFO

Din 31 martie, jurnalul matinal de la TVR 1 şi TVR INFO ne aduce ştirile dimineţii şi mai devreme: de luni până vineri, de la ora 6.00, iar sâmbătă, de la 7.00!

De luni, 31 martie, „Telejurnalul matinal” începe mai devreme, la TVR 1 şi TVR INFO - de la 06.00 la 09.00 - pentru a oferi telespectatorilor un start informativ și dinamic în fiecare dimineață.

Cu o echipă de jurnaliști dedicați și un format adaptat nevoilor publicului, emisiunea își propune să aducă cele mai importante știri ale zilei, actualitatea internă și internațională, informații meteo esențiale, sport de pe întreg mapamondul și subiecte de interes general, toate într-un ritm alert, potrivit pentru începutul zilei.

Schimbarea intervalului orar răspunde nevoii telespectatorilor de a fi informați încă din primele ore ale dimineții, fie că sunt acasă, în drum spre serviciu sau își încep activitățile zilnice. „Telejurnalul matinal” devine astfel prima sursă de informație a zilei, un punct de reper pentru cei care vor să fie mereu la curent cu tot ce contează.

„Din februarie 2023, Telejurnal matinal a trecut complet în echipa Ştirilor TVR şi nu puţini au fost cei care au remarcat creşterea de audienţă şi dinamismul programelor noastre. Dorim să dăm un nou impuls aşteptărilor publicului, intrând şi mai devreme în casele oamenilor care ne transmit zilnic aprecierile lor pentru acurateţea informaţiilor, calitatea ştirilor şi promptitudinea echipelor de jurnalişti. Am fost încurajaţi să facem acest pas şi în urma propunerilor primite de telespectatori, dar şi urmare a dorinţei noastre interne de creşte ritmul şi tonusul producţiilor noastre", a declarat Laurenţiu Ciocăzanu, director interimar al Direcţiei Ştiri şi Sport.

Trecerea la ora de vară este neprietenoasă o dată în plus pentru jurnaliştii TVR Laura Fronoiu și Marius Popa, respectiv Ionuț Gheorghe și Maria Chiriță! Cei patru se vor trezi, din 31 martie, cu două ore mai devreme! Şi asta pentru că în acest weekend trecem la ora de vară, iar de luni, „Telejurnalul matinal” începe de la ora 6.00! Şi matinalul de weekend îşi devansează ora de start, primele informaţii ale zilei venind la TVR 1 de la ora 7.00.

Ce strategie şi-au pregătit matinalii Laura Fronoiu şi Marius Popa pentru a face faţă cu brio la noua oră de începere a „Telejurnalului matinal” ne spun chiar ei: „Cafea, cât mai multă cafea!”, e convinsă Laura. „Totul s-a transformat într-un stil de viață. Unul... cazon. Pentru că la ora 2.00 ne bem prima cafea, ceea ce înseamnă că ora 20.00 suntem deja pe tărâmul viselor. A doua cafea o bem cu echipa, în redacție, când punem totul cap la cap pentru Telejurnal matinal. Și, evident, CAFEAUA adevărată o bem în emisiune, cu telespectatorii”, explică Marius.

La TVR 1 şi TVR INFO, echipa „Telejurnal matinal” ne aşteaptă în direct, cu informaţii relevante din actualitatea internă şi internaţională și cu o perspectivă proaspătă asupra știrilor din lumea noastră în continuă schimbare. „Telejurnal matinal” se poate urmări simultan şi pe TVR Internaţional. Emisiunea are o durată de 3 ore și este difuzată de luni până vineri de la ora 6.00, iar sâmbăta, „Matinalul de weekend” se vede de la ora 7.00, cu Maria Chiriţă şi Ionuţ Gheorghe la pupitru.

„Telejurnal matinal începe la 6 fix, cu tot ce este nou și tot ce ai nevoie că sa vezi și să trăiești noua zi. Iar pentru asta, și eu, și Laura începem pe la ora 2.00, cu documentarea și pregătirea subiectelor. De la 6.00, vă aşteptăm cu mai multe știri și mai multe subiecte Telejurnal Matinal Special, care ne dau de gândit și ne creionează ziua. Nu evităm niciun subiect dimineața la cafea, discutăm orice, de la SUA lui Trump, la burnout și cum ne facem mai simpatici colegilor de muncă”, mai punctează Marius Popa.

Chiar dacă se va trezi când alţii abia dacă s-au abandonat somnului adânc, jurnalistul e categoric în favoarea orei de vară: „Dacă aş avea o superputere, aş lăsa să fie ora de vară tot timpul anului. E adevărat, iubesc primăvara și vara, deci nu se poate altfel. Deşi, la fel de adevărat, nouă, matinalilor, schimbarea de oră nu ne face bine...”

„Cred că realitățile prezentului nu mai justifică acest sistem de prelungire a zilei de lucru în condiții de lumina naturală, un lucru care ne dă metabolismul peste cap de două ori pe an. Știu că, la nivelul UE, a fost prezentată o propunere de a renunța la schimbarea orei de două ori pe an. Dar până când se va lua o decizie finală, rămânem cu sistemul actual”, adaugă Laura Fronoiu.

Dacă tot sunt pregătiţi să ne aducă primele ştiri ale zilei, măcar să fie veşti bune, sunt de acord ambii prezentatori ai „Telejurnalului matinal”. Laura şi-ar dori să înceapă jurnalul cu „orice știre, numai să fie una pozitivă, pentru că, de la o vreme, suntem inundați de vești care ne pun pe gânduri”.

Mai concret, Marius punctează: „Luni, mi-aș dori că Telejurnalul matinal să înceapă cu știrea despre pacea care a venit, în sfârșit, în Ucraina. Despre o lume în care să înțelegem că soarele răsare la fel pentru toți, iar asta e cea mai mare bucurie. Restul sunt mici obstacole pe care le putem depăși doar împreună. Dar nu oricum. Împreună cu grija pentru celălalt și pentru tineri.”

„Ne-am sincronizat perfect cu lumina de afară și cu răsăritul soarelui”

„Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Imaginați-vă o zi în care soarele răsare peste o lume în pace, în care războaiele s-au încheiat, iar oamenii se uită unii la alții cu bunătate. Nu e (încă) o știre, dar e visul cu care începem această dimineață”, ne ademeneşte Maria Chiriţă, matinala TVR de weekend. Iar colegul său, Ionuţ Gheorghe, preia ideea: „Doamnelor și domnilor, de azi ne trezim mai devreme împreună! Weekendul matinal începe la ora 7.00, cu știri proaspete, invitați interesanți și povești care merită ascultate. Ne-am sincronizat perfect cu lumina de afară și cu răsăritul soarelui! Așa că puneți cafeaua la fiert și lăsați-ne să vă fim ghizi prin actualitate, dar și prin starea bună de weekend. Sâmbăta începe cu Weekend matinal, la 7 fix!”

Şi Maria, şi Ionuţ s-au pregătit pentru a face faţă schimbării de program. „Primul pas: schimb alarma de la 4.00 la 3.00. Până aici, simplu. Mai complicat va fi să mă obișnuiesc să adorm mai devreme, dar sunt sigură că în câteva săptămâni voi intra în noul ritm. Cu o cafea bună și entuziasm, orice e posibil!”, e convinsă Maria.

La rândul lui, Ionuţ are planul făcut: „O să încerc să mă culc mai devreme… chiar dacă uneori e zi în toată regula când eu spun noapte bună. Glumesc, desigur. Diminețile devreme nu mai sunt o surpriză pentru mine, fac parte deja din rutina de matinal. Mă bucur că sunt în continuare parte din proiectul care dă tonul zilei la TVR 1 / TVR INFO / TVR Internațional. Începem cu o oră mai devreme, dar venim cu aceeași energie bună și aceeași dorință de a oferi informații clare, verificate și din surse sigure. Vor fi și mici schimbări de format, însă nu vor lipsi invitații relevanți, teme de actualitate, adică tot ce trebuie pentru o dimineață informată. Eu și Maria suntem pregătiți să vă spunem bună dimineața un pic mai devreme!”.

Dacă Maria se declară nostalgică vorbind despre trecerea la ora de vară, pentru Ionuţ, schimbarea orei pare mai degrabă derutantă decât utilă.

„Nu pot să spun că mă deranjează schimbarea orei. Știu că sunt tot mai multe voci care spun că ar trebui să renunțăm la ea; și le înțeleg punctul de vedere. Dar, nu știu exact de ce, mie schimbarea orei îmi trezește amintiri din copilărie – când mama mă anunța cu zâmbetul pe buze că azi dormim mai mult sau azi ne trezim mai devreme. Are un farmec nostalgic pentru mine”, spune Maria Chiriţă.

Ionuţ Gheorghe ar opta pentru ora de vară. „Pentru că e plăcut să ai zile mai lungi, lumină naturală până seara și un plus de energie. E demonstrat că lumina ajută la starea de bine și la producția de vitamina D. În plus, parcă ai mai mult chef de activitate când ziua NU se termină la ora 17.00. E un subiect care merită discutat serios și poate că ar fi interesant să-l dezbatem puțin și la Telejurnalul matinal… să vedem ce părere au și telespectatorii. Cu siguranță, nu sunt singurul care își pune alarma și apoi se întreabă: Ok, și eu acum cât dorm?!”