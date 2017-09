TVR 2 aduce cele mai mari producții cinematografice ale toamnei

Comedii cu Louis de Funès, seria „Bobocilor”, aventurile Comisarului Moldovan, dar și celebra ecranizare „Război și pace”, în regia lui Serghei Bondarciuk, se numără printre surprizele noii grile

Din 1 octombrie, TVR 2 mizează pe o selecție de filme premiate la cele mai cunoscute festivaluri de gen, dar și filme de aventuri și acțiune, comedii și adevărate bijuterii cinematografice. În prime-time, joia și vinerea, de la ora 21.00, telespectatorii TVR 2 sunt invitați la producții cu nume cu mari ale cinematografiei europene și americane în distribuție: "Luptătorul", cu Mark Wahlberg și Christian Bale, "Indestructibilul" cu Bruce Willis și Samuel L. Jackson, "Tristan și Isolda" cu James Franco, "Renăscut din cenușă", cu Russell Crowe și Renee Zellweger, "Miezul nopții la Paris", cu Owen Wilson și Marion Cotillard, "Moby Dick", cu William Hurt și Ethan Hawke, "Majordomul" cu Forest Whitaker și Oprah Winfrey, "Heavens Fall", cu Timoth Hutton și David Strathairn etc.

Pentru telespectatori, TVR 2 a programat chiar din prima zi a lunii octombrie „Duminica Filmului Românesc” (două filme în premieră, de la ora 13.30 şi ora 20.10). Printre seriile din grilă se numără unele dintre cele mai iubite: comediile din seria "Bobocilor" și "Buletin de București", dar și aventurile comisarului Moldovan, semnate de Sergiu Nicolaescu. Duminică, 1 octombrie, fanii filmelor românești sunt așteptați la „Toamna bobocilor”, de la ora 13.30, în regia lui Mircea Moldovan, iar de la ora 20.10, TVR 2 va difuza „Cu mâinile curate”, în regia lui Sergiu Nicolaescu.

Telecinemateca revine la de la începutul lunii octombrie, cu producții de prestigiu, difuzate în ziua de miercuri, de la ora 21.10. Pe 4 octombrie, pentru iubitorii celei de-a șaptea arte TVR 2 a pregătit „Lumea e a mea” (THE WORLD IN HIS ARMS - SUA, 1952), în regia lui Raoul Walsh, cu Gregory Peck, Anthony Quinn și Ann Blyth în rolurile principale.

Printre bijuteriile cinematografice ale toamnei se numără și o ecranizare celebră a romanului lui Lev Tolstoi, „Război și pace” (Vojna i mir), realizată în 1967, în regia lui Serghei Bondarciuk și recompensată cu premiile Oscar și Globul de Aur. Pentru iubitorii de comedie, TVR 2 mizează, în grila de toamnă, pe Louis de Funès. Din 29 noiembrie, telespectatorii se vor bucura de întâlnirea cu inegalabilul actor și vor râde cu poftă vizionând: „Să jefuim banca!” (1964), „Prostănacul” (1965), dar și „Marea hoinăreală” (1966). Ca de fiecare dată, la Telecinematecă, filmul săptămânii este prezentat de Radu F. Alexandru

„Filmul de artă” îi va încânta pe cinefili, duminica, de la ora 23.00. Printre producțiile premiate la cele mai mari festivaluri internaționale se numără "Panglica albă", de Michael Haneke, "A Serious Man", de Ethan & Joel Coen, "Pata umană", cu Anthony Hopkins și Nicole Kidman, "Transamerica", de Duncan Tucker, "Moscova nu crede în lacrimi", de Vladimir Mensov. „Filmul de artă” debutează duminică, 1 octombrie, de la ora 23.00, cu o poveste sensibilă de dragoste: „Iubire” (AMOUR - Franţa, Germania, 2012), în regia lui Michael Haneke, cu Jean-Louis Trintignant și Emmanuelle Riva în rolurile principale.

