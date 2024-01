Tenorul Daniel Magdal, la „Interviurile TVR Cultural”: Muzica a însemnat totul pentru mine. Îmi iubesc meseria

Sâmbătă, 20 ianuarie, de la ora 22.30, la „Interviurile TVR Cultural”, jurnalista Ioana Pavel stă de vorbă cu Daniel Magdal, tenor al Operei Naționale București.

Născut la Iaşi, absolvent al Academiei de Artă ,,George Enescu” – secția canto, Daniel Magdal a debutat ca tenor liric-lejer. La începutul anilor ’90, a emigrat în Germania, unde a cântat pe scenele multor teatre. A avut un repertoriu pentru tenor lirico-spinto și, după o perioadă, cel pentru tenor spinto-dramatic. În anul 2004, a debutat la Opera Națională București în rolul Radames din opera „Aida”. Aşa se anunţa începutul unei lungi colaborări ca solist. A cântat o viaţă pe scenele lumii şi a trăit mulţi ani în Germania. În 2024, îl vedem şi auzim pe Daniel Magdal la Opera Naţională Bucureşti, unde este şi director artistic.

„Muzica a însemnat totul pentru mine. De la început, de mic, de foarte mic, mi-am dorit să fac muzică, să cânt. Am avut șansa ca părinții mei să fie foarte deschiși și m-au susținut. Din clasa a V-a, am început Colegiul de Artă „Octav Băncilă” la percuție. Inițial, ar fi trebuit să fac oboi, dar am avut un accident înainte de examen: m-am dus într-un parc, am căzut dintr-un scrânciob și am făcut o ruptură de obraz și, atunci, s-au speriat profesorii, au zis că nu o să se repare, dar se pare că aveam ceva talent și au preferat să mă țină cu orice preț și așa am fost repartizat la percuție”, a povestit Daniel Magdal, la „Interviurile TVR Cultural”.

Totodată, tenorul a mai arătat, în cadrul discuției cu Ioana Pavel, că „toate colaborările mele au fost extraordinare, pentru că mi-am făcut cu extrem de multă dragoste meseria. Îmi iubesc meseria; reprezintă viața mea și, atunci, oriunde am cântat, fie că a fost un teatru mic, fie că a fost un teatru mare, am cântat cu aceeași bucurie și am avut același sentiment de mulțumire și de recunoștință”.

*** La „Interviurile TVR Cultural”, Ioana Pavel îi invită pe telespectatori în lumea artiștilor - cum au ales scena, cine le-a îndrumat primii paşi şi ce înseamnă perseverenţa în cariera lor. Emisiunea este difuzată sâmbăta, de la ora 22.30.

Realizator: loana Pavel

Producător: Aimee D'Albon