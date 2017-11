Televiziunea Română regretă dispariţia marii actriţei Stela Popescu

Lumea artistică este în doliu. Stela Popescu - o actriţă colosală, a cărei carieră a fost strâns legată de TVR timp de mai mult de jumătate de veac - rămâne, de astăzi, alături de telespectatori, prin momente nemuritoare păstrate în Arhiva de Aur a TVR.

• TVR a programat o serie de ediţii in memoriam



Toţi cei care care au îndrăgit-o, admirat-o şi aplaudat-o ani de-a rândul o pot revedea în emisiunile pe care TVR le-a programat în memoria marii Doamne a comediei româneşti.



În această seară, de la ora 22.50, TVR 2 aduce o ediţie de colecţie a emisiunii „Destine ca-n filme”. În toamna anului trecut, Stela Popescu îi făcea Iulianei Marciuc, gazda emisiunii, o mărturisire emoţionantă legată de copilăria şi de originile sale basarabene, dar şi de unul dintre momentele miraculoase ale vieţii sale.

A ajuns în România însoțită doar de mama sa, după ce armata rusă a invadat Basarabia. Tatăl său, considerat intelectual, deci dușman de clasă, fusese deportat în Siberia. Actrița nu a renunțat însă niciodată să-l caute, iar mulți ani mai târziu l-a întâlnit. Nu își mai amintea chipul său, deoarece fuseseră separați pe când ea avea doar câţiva ani, dar când s-au zărit pe un peron de gară, glasul sângelului a făcut-o să-l identifice din mulțime. Ștela Popescu i-a mai mărturisit Iulianei Marciuc una dintre marile sale bucurii: faptul că părinții au apucat să o vadă pe scena bucureșteană.



Tot în această seară, de la ora 24.00, TVR 1 transmite piesa de teatrul „Plicul”, de Liviu Rebreanu. Scrisă în anul 1923, opera dramatică „Plicul”, este o satiră riguroasă a coruptiei administrative dintr-un orăşel de provincie. Piesa dezvăluie o întreprătrundere de intrigi şi matrapazlâcuri în care „piperul” alcovului joacă mai mult decat jocul unei coloraturi în climatul ticăloşitelor moravuri din micul târg „cu gură mare”. Un spectacol remarcabil cu o distribuţie pe măsură.



Vineri, 24 noiembrie, pe TVR 1, de la ora 18.30, „Pulsul zilei” continuă ediţia specială dedicată vieţii şi carierei actriţiei, iar de la ora 21.35 este programat o premieră - filmul „Popeasca”, realizat în 2017 chiar de nepoata artistei.

Sâmbătă, de la ora 11.00, urmărim o emisiune portret „Stela de cinci stele”, iar seara, de la ora 22.00, un interviu emoţionant cu Eugenia Vodă.



Vineri, pe TVR 2, de la ora 15.50, Corina Dănilă aduce o ediţie „Ieri, azi, mâine” dedicată Stelei Popescu, iar „Gala Umorului” ne reaminteşte, de la ora 20.00, cele mai amuzante secvenţe păstrate în Arhiva TVR.

Duminică, de la ora 15.00, telespectatorii TVR 2 o vor revedea pe actriţă într-o ediţie „Duelul Pianelor”.



Stela Popescu şi-a început colaborarea cu Radioteleviziunea Română în anul 1963. Cariera sa a continuat în teatrul de comedie şi teatrul de revistă, dar Televiziunea Română i-a rămas întotdeauna aproape. Mărturie stau înregistrările unice din arhivă – momente umoristice, programe de Revelion, varietăţi etc.

Stela Popescu a prezentat prima ediţie a Festivalului Internaţional Cerbul de Aur.



Secvenţe memorabile pot fi găsite pe canalul de Youtube al TVR http://bit.ly/2hNvOrh.



