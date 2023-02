Superliga: Farul nu a putut să câștige la Pitești, cu FC Argeș, scorul a fost 0-0

Echipa FC Argeș a încheiat la egalitate duminică, pe teren propriu, scor 0-0, cu formația Farul Constanța, într-un meci al etapei a 25-a din Superligă.

Farul Constanța nu a reușit să se impună la Pitești și nu a profitat de pasul greșit al echipei CFR Cluj, pentru a se distanța în clasament. Constănțenii rămân pe primul loc al clasamentului, cu 52 de puncte, find urmați în clasament de CFR Cluj, cu 50 de puncte. FC Argeș este pe locul 12, cu 25 de puncte.

FC ARGEȘ: Straton - Turda, M. Constantin (Brendon 46), Zebic, Rizzi - Meza Colli (Boubacar Hanne 87), Njike - Tofan, Bassong (Bertrand 73), G. Crețu (Moisie 87) – Garita. ANTRENOR: Marius Croitoru

FARUL: Aioani - Kiki, Lariue, M.Popescu, Borza (Sîrbu 56) - Artean, Băluță, Grameni (Nedelcu 56) – Mazilu (Mateus Criciuma 56), Alibec (Sali 79), L. Munteanu (Morar 79). ANTRENOR: Gheorghe Hagi

Cartonașe galbene: Tofan 26, Njike 46 / L. Munteanu 77

Arbitri: George Găman - Alexandru Cerei, Adrian Vornicu - Florin Andrei

Arbitri VAR: Horațiu Feșnic - Alexandra Theodora Apostu

Observator: Marian Salomir

Gheorghe Hagi, managerul echipei Farul Constanța, a fost nemulțumit de faptul că echipa sa nu a marcat la Pitești, duminică, în meciul cu FC Argeș.

„Am încercat să construim, să facem lucruri. Câteodată însă terenul a influențat puțin, alteori calitatea jucătorilor, pentru că puteam fi mai inspirați în ultimii 30 de metri. Eu zic că noi am încercat să facem, însă trebuie sa fim mai incisivi in ultmii 30 de metri. Nu este vorba că depindem de un jucător sau altul. O echipă nu poate să stea doar într-un jucător. Uneori poate să iasă Denis, alteori o să iasă altcineva. Toți trebuie să joace pentru echipă. Astăzi îmi pare rău că nu am marcat și sunt fericit că nu am luat gol. După ce intrăm în play-off o să putem să discutăm mai concret cine se va bate la campionat, pentru că abia atunci vom cunoaște cu ce puncte plecăm”, a declarat Gheorghe Hagi.

Sursă foto: Agerpres