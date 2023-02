Superliga: CS Universitatea Craiova a întrecut pe CFR Cluj, cu scorul de 2-0

Echipa CS Universitatea Craiova a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-0, formația CFR Cluj, într-un meci din etapa a 25-a a Superligii.

În minutul 18 al meciului de pe stadionul Ion Oblemenco, oaspeții de la CFR au marcat un gol, prin Deac, însă arbitrul Marcel Bîrsan a anulat reușita clujeanului pentru ofsaid.

Craiovenii au deschis scorul prin Andrei Ivan, care a înscris din lovitură liberă în minutul 67. Atacantul oltenilor a reușit dubla în minutul 86, când a reluat în plasă o pasă excelentă primită de la Alexandru Crețu. În minutul 90 clujenii au solicitat un penalti pentru un henț al lui Ndong, dar după consultarea VAR, arbitrul Marcel Bîrsan nu a acordat nimic.

CS Universitatea Craiova a adunat 44 de puncte și se află pe locul 5 în Superligă, la egalitate cu FCSB, în timp ce echipa campioană, CFR Cluj, rămâne pe locul secund, cu 50 de puncte.

CSU CRAIOVA: L. Popescu - Vătăjelu, Gjoko Zajkov, Raul Silva, Basilio Ndong - Mateiu, Screciu (Nistor 60) - Ișfan (Al. Crețu 60), Cîmpanu (Sala 90), Ivan – Markovic (Koljic 72). ANTRENOR: Eugen Neagoe

CFR CLUJ: Scuffet - Cr. Manea, Yuri Matias, Burcă, Camora – Bordeianu (Muhar 68), Boateng (Janga 82), C. Deac (Cvek 68) – Krasniqi (Malele 81), Yeboah (Petrila 74), Birligea. ANTRENOR: Dan Petrescu

Cartonașe galbene: Cr. Manea 66

Arbitri: Marcel Bîrsan - Mihai Marica, Imre-Laszlo Bucsi – Marian Barbu

Arbitri VAR: Horia Mladinovici - Andrei Antonie

Observator: Dan Berbecaru

Andrei Ivan, atacantul Universității Craiova, care a marcat golurile victoriei craioveni în meciul de sâmbătă cu echipa CFR Cluj, a recunoscut că a lucrat de mai multe ori schema de la lovitura liberă. Clujeanul Ciprian Deac este sigur că vinovați pentru înfrângere sunt doar ei, jucătorii echipei campioane.

„Un meci bun făcut de echipa noastră. În primul rând, nu am mai făcut greșeli, ceea ce s-a și văzut pe teren. Schema de la lovitura liberă am lucrat-o chiar în acestă dimineață, cu Mister. Am lucrat să îmi așeze mingea Câmpanu, și eu să trag. Am reușit de două ori să înscriu la antrenament, azi. În meci, CFR a spart zidul și asta a fost....

E un campionat foarte strâns, suntem foarte apropiate. Vom vedea ce o să facă și FCSB la Voluntari. Mai e un drum lung. Mister a făcut multe schimbări pentru acest meci, dar i-au ieșit, băieții au intrat bine în meci”, a declarat Andrei Ivan.

Ciprian Deac a spus: „Noi suntem principalii vinovați, noi jucătorii, care am intrat pe teren. Și în anii trecuți am avut oscilații și au fost momente când nimeni nu mai credea în noi, dar e clar că trebuie să ne trezim la realitate, nu ne va da nimeni campionatul. De când sunt eu aici nu țin minte să pierdem două meciuri la rând cu două contracanditate la titlu. Avem meciuri foarte grele, în continuare. În play-off va fi campionatul adevărat. Știu că toată lumea crede că suntem morți, dar nu este așa”, a încheiat Deac.

Sursă foto: Agerpres