„Spânzurătoarea”, un thriller care ne ţine cu sufletul la gură - miercuri, la TVR 1

Este al nouălea rol de detectiv al actorului Al Pacino într-un film. Karl Urban, Brittany Snow i se alătură pentru a dezlega jocul dramatic şi sadic al criminalului. Thriller-ul „Spânzurătoarea” e la TVR 1 miercuri, 15 mai, de la ora 22.00.

Pentru miercuri seară, TVR 1 ne propune un film american producţie 2017. Este un thriller plin de mister şi întâmplări care ne vorţine cu sufletul la gură! „Spânzurătoarea” (HANGMAN – SUA, 2017), în regia lui Johnny Martin, cu Al Pacino, Karl Urban, Brittany Snow capete de afiş, se vede la TVR 1 pe 15 mai, de la ora 22.00.

Este pentru a noua oară când Al Pacino a jucat rolul unui detectiv de poliție, după interpretările din: Righteous Kill (2008), The Son of No One (2011), Insomnia (2002), Heat (1995), Sea of ​​Love (1989), 88 Minutes (2007), Cruising (1980) și Serpico (1973).

În statul american Georgia, detectivul Ray Archer (Al Pacino) şi criminalistul Will Ruiney (Karl Urban) sunt pe urmele unui ucigaş în serie care lasă indicii sub forma jocului „Spânzurătoarea", scobind litere în corpurile victimelor sale. Misterul este cu atât mai greu de descifrat, cu cât jocul sadic al criminalului pare să fie cumva legat de trecutul lui Archer...

În film apare şi jurnalista de investigaţie Christi Davies (interpretată de actriţa Brittany Snow), care e mereu pe lângă cei doi detectivi, ajutându-i cu propria ei perspectivă asupra minții criminale.

Poate nu toată lumea ştie, dar cicatricea de pe fruntea actriţei Brittany Snow este reală, deşi, în film, apare mai pronunțată. Despre cicatricea ei, Brittany a declarat: „M-am făcut cu cicatricea de pe frunte pe când aveam 3 ani... Am căzut pe o cărămidă. Sora mea avea grijă de mine și... a uitat că eram în grija ei, aşa că m-am împiedicat, am căzut și mi-am spart capul”... Deşi a fost sfătuită să facă o operaţie estetică, actriţa a refuzat: „Am ales să o îmbrățișez. Acum, cred că îmi place cicatricea mea”, a mai adăugat actriţa. Unde mai punem că e şi perfect potrivită pentru rolul din „Spânzurătoarea”... Ne convingem urmărind filmul miercuri, de la ora 22.00, la TVR 1.

Iar pentru cei mai puţin prinşi de thriller în sine, avem alte puncte de atracţie: vor putea admira superba maşină pe care Ray Archer's (Al Pacino) o conduce - un clasic elegant, luxos şi plin de personalitate Buick Riviera 1971.