Sonia Argint, avocat la TVR. Basti Ţopescu îi împlineşte un vis din copilărie

Cu siguranţă, ar fi putut fi un avocat bătăios! Până şi site-ul personal o defineşte drept un „Doer”, persoană activă, gata întotdeauna de provocări de tot felul. La „Vis sau realitate”, Sonia Argint experimentează cum ar fi fost să pledeze în instanţă. Vineri, 24 mai, ora 22.30, la TVR 1.

Sonia Argint este un capricor tipic, e muncitoare şi perfecţionistă. A studiat limba germană şi a prezentat la TVR o emisiune în limba lui Goethe, apoi emisiunea „Vreau să fiu sănătos”, dar a fost implicată şi în proiecte de divertisment ale Televiziunii Române. Prin urmare, o revenire la TVR e oricând un motiv de bucurie. Îl va amplifica Basti Ţopescu, împlinindu-i o dorinţă din copilărie, mai puţin ştiută, în noua ediţie „Vis sau realitate”, vineri, 24 mai, de la ora 22.30, la TVR 1.

„Am învăţat la Şcoala Germană din Bucureşti. Nu m-am plictisit de limba lui Goethe şi mi-am dorit să o aprofundez, aşa că am studiat-o şi la facultate. Încă din clasa a XII-a am început să lucrez la TVR, unde am prezentat Emisiunea în limba germană (”Deutsch um eins”). Apoi, am mai intrat într-un proiect pe care l-am iubit de la bun început, Vreau sa fiu sanatos”.

Evident, nu s-a limitat la teorie, Sonia chiar pune în practică un mod de trai demn de invidiat. „Am grijă la ceea ce mănânc atât eu, cât şi familia mea, dar am ales să nu fiu adepta unor diete extreme. Mă ocup de copiii mei, îi învăţ ce cred eu că este bine şi ce este rău...

FB Sonia Argint

Fac mult sport – este, practic, modul meu de a mă relaxa, de a crea o relaţie bună cu corpul meu. Alerg, merg la sală, dansez cu mare plăcere. Dar cred că, din când în când, trebuie să ne mai şi lăsăm purtaţi de val. Trebuie să mai cedăm tentaţiilor sau lucrurilor care ştim că sunt total opuse unui stil de viaţă controlat ca la carte”, e de părere invitata lui Basti Ţopescu la „Vis sau realitate”.

„Sonia e sportivă convinsă, iar de o vreme şi-a găsit un alt „acasă" în spaţiul virtual. Mii de oameni îi urmăresc platforma online unde promovează un mod de viaţă armonios, elegant, dar mai ales activ. Mamă a doi copii, şi-ar dori ca ziua să aibă măcar 48 de ore. Asta nu putem înfăptui, dar alte visuri, cu plăcere”, promite Basti Ţopescu. Zis şi făcut! Asfel că, vineri seară, la „Vis sau realitate”, Basti se face avocatul Soniei Argint şi o invită să ia în serios rolul de... avocat. Ar fi prins-o la fel de bine precum cel de prezentatoare TV sau de influencer online? Vom vedea vineri seară, de la 22.30, la TVR 1.

FB Otilia Sava

Cu sfaturi, idei, practici şi multă experienţă îi va fi alături, în „demersul avocăţesc”, avocata Olitia Sava, poate cel mai potrivit mentor pentru Sonia în noua sa ipostază: de avocat pentru o zi.

Artişti, influenceri, medici celebri sau designeri, persoane publice – suntem convinşi că îşi trăiesc visul, că au ajuns acolo unde şi-au dorit o viaţă. Totuşi, cândva, vedetele de astăzi aveau alte aspiraţii... Greu de crezut? Familiarizat din copilărie cu tot ceea ce înseamnă munca de televiziune, Sebastian Felix Ţopescu ne dezvăluie dorinţele secrete ale vedetelor şi le ajută să şi le îndeplinească, pentru o zi. Reality show-ul „Vis sau realitate” se vede din martie 2023 la TVR 1, iar din aprilie 2024 urmărim sezonul 3 al emisiunii, în fiecare seară de vineri.