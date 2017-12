Sofia Vicoveanca, Rona Hartner și Ileana Sipoteanu, la DUELUL PIANELOR

Sâmbătă, 2 decembrie, de la ora 20.00 telespectatorii TVR 2 se vor bucura de muzica live, nume mari ale scenei românești, dar și de hit-uri romantice

Sofia Vicoveanca, Rona Hartner și Ileana Sipoteanu, nume mari ale lumii artistice românești, vin sâmbătă, 2 decembrie, de la ora 20.00 la DUELUL PIANELOR, într-o ediție de sărbătoare. “Este un show surprinzător, care îmbină atât frumosul, cât și emoția. Am fost fericită să fiu alături de artiști atât de mari. Pe dirijorul Daniel Jinga îl cunosc și îl respect de mult și chiar i-am fost un pic de înger păzitor în urmă cu mulți ani, când a fost la Paris. DUELUL PIANELOR e o emisiune în care vrei să te joci și să participi din tot sufletul”, a povestit Rona Hartner.

Adrian Enache, Paula Seling și Ovi vor deschide show-ul cu piese muzicale celebre interpretate într-o manieră inedită. În emisiune va fi adus tribut compozitorului Dumitru Lupu, iar Adrian Enache și Ileana Sipoteanu vor cântă hiturile “Marea Albastră”, “Să nu vii iar să mă cauti” și “Ce mult te-am iubit”.

Prezența discretă, Ileana Sipoteanu spune că a primit cu bucurie invitația la DUELUL PIANELOR. “Alături de colegi și într-un loc în care se cântă live te simți bine. Eu m-am remarcat în muzică prin romantism, iar melodia “Ce mult te-am iubit” a ajutat la consacrarea mea. Este una dintre piesele de forță ale carierei mele. Avem nevoie de astfel de emisiuni de divertisment”, crede Ileana Sipoteanu.

Telespectatorii TVR 2 se vor întâlni în echipa lui OVI cu dirijorii Viorel Gavrilă și Daniel Jinga și Sofia Vicoveanca, iar Paula îi va avea alături pe Rona Hartner, Zoltan Lorentz și Ileana Sipoteanu.

În această zi specială, artiștii nu au uitat de România. “A fi român este un sentiment pe care îl înțelegem la justa lui valoare când plecăm din țară. Abia în Franța mi-am dat seamă că sunt româncă și am început să valorific cultura noastră peste hotare. Francezii își dau seama mai bine de valoarea tradițiilor noastre. Am văzut grupuri de pensionari francezi care vin în România și stau câte o luna ca să ne învețe dansurile”, a povestit Rona Hartner.

Sofia Vicoveanca spune că niciodată nu s-a gândit să părăsească România, chiar dacă i s-a făcut această propunere. “Am fost peste tot în lume e frumos, dar nicăieri nu este ca acasă. Sunt foarte mândră că sunt româncă! Avem o țara atât de frumoasă, în fiecare loc e altceva, mă refer la tradiții, obiceiuri, port popular. România e încărcată de istorie și avem locuri superbe. Pentru toți românii, oriunde s-ar afla în lume, le urez LA MULȚI ANI, CU SĂNĂTATE!”.

Puțină lume știe că, în urmă cu mulți ani, artistei de muzica populara i s-a propus să rămână în Statele Unite, în Detroit. “Ma aflam in turneu, in SUA si am fost cazată în locuința unor români, o pereche mai un vârstă. M-au plăcut mult și înainte să plec mi-au propus să rămân la ei. Am încremenit și le-am spus că sunt măritată și am un copil de patru ani acasă. Mi-au zis: “Nu-ți cerem acum răspunsul, dar te vrem aici. Tot ce avem va fi al tau…”. Le-am repetat că sunt măritată și am un copil. “Asta se rezolvă in timp”, mi-au răspuns ei. Nu am mai discutat, dar și-au dat seamă după reacție că nu voi rămâne. Nu am vrut să-i supăr, iar la plecare mi-au spus că au înțeles că îmi iubesc țara, locul și familia mea. Nu pot altfel”, a adaugat Sofia Vicoveanca.