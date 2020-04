Sean Penn conduce expediția cu „Destinație: Marte”, la TVR 1

Telespectatorii TVR 1 văd în premieră producția ce marchează debutul actorului într-un serial de televiziune, din 27 aprilie, de luni până joi, de la ora 22.00.

De luni, 27 aprilie, TVR 1 difuzează, în premieră, serialul în opt episoade Destinație: Marte (THE FIRST – SUA, Marea Britanie, 2018). Drama îi are în rolurile principale pe Sean Penn, pentru prima oară într-un serial realizat pentru micul ecran, și pe actrița britanică Natasha McElhone, preferată de numeroși regizori hollywoodieni în producții devenite celebre. Serialul va putea fi urmărit zilnic, de luni până joi, de la ora 22.00, la TVR 1.

Destinație: Marte prezintă un moment de cotitură din viața a cinci astronauți și a familiilor lor, în perioada de pregătire pentru unul dintre cele mai importante evenimente ale umanității, după eșecul lansării spre Marte a misiunii „Providence 1”.

Într-un viitor apropiat, cinci astronauţi sunt aleşi să formeze primul echipaj care va pune piciorul pe Marte, sub conducerea experimentatului Tom Hagarty (Sean Penn) şi a vizionarei Laz Ingram (Natasha McElhone), magnat al industriei aerospaţiale. Dar pregătirile intense pentru lansare îi confruntă pe astronauţi cu sacrificii personale, spaime şi îndoieli pe care trebuie să le învingă înainte de a porni în cea mai periculoasă misiune din viaţa lor.

Dublu deținător al premiului Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal (în 2004 pentru filmul Mystic River, respectiv în 2009, pentru Milk), Sean Penn este unul dintre cei mai prolifici actori ai marelui ecran. La rândul ei, Natasha McElhone a devenit un brand după ce a jucat alături de Jim Carrey în celebrul The Truman Show, de Anthony Hopkins, în Surviving Picasso, de Robert de Niro, în Ronin, ori de David Duchovny, în serialul Californication. Pentru a juca în Destinație: Marte, actrița a renunțat la proiectul în care era implicată – seria ABC Designated Survivor.

Alături de Sean Penn și Natasha McElhone, serialul Destinație: Marte mai are în distribuție actori precum LisaGay Hamilton, Anna Jacoby-Heron, James Ransone, Melissa George, Keiko Agena sau Hannah Ware.