Russell Crowe este “The Insider” la TVR 1. Premierele săptămânii 16-22 octombrie

Primul film regizat de actorul Russell Crowe, în care acesta deţine şi rolul principal, luni. O nouă poveste marca Alfred Hithcock, cu fermecătorul Gregory Peck - marţi, la „Telecinemateca”! Prima parte a trilogiei "Winnetou" – miercuri. Premiul BAFTA pentru interpretare obţinut de Russell Crowe în filmul ispirat dintr-un caz real, “The Insider” - sâmbătă, la TVR 1. Filmele săptămânii 16-22.10, mai jos.

La TVR 1, am început săptămâna cu primul film regizat de actorul Russell Crowe, în care acesta deţine şi rolul principal. Este vorba despre coproducţia „Promisiunea” (THE WATER DIVINER), în care actorii Russell Crowe, Olga Kurylenko, Yilmaz Erdogan şi Jay Courtney ne-au adus pe micul ecran povestea fermierului australian Joshua Connor.

Crowe joacă perfect un tată care merge în căutarea celor trei fii, despre care se crede că au fost uciși în acțiune la Gallipoli, în Primul Război Mondial”, scrie Alex Zane, de la „The Sun UK”. „Crowe se străduiește să atingă o coardă sensibilă universal valabilă şi ne vorbeşte despre inutilitatea războiului. Simplist? Poate... Dar, în realizarea unui film despre durerea pe care o simte un părinte după ce a pierdut un copil în luptă, Crowe transcende granițele și politica”, notează Peter Travers, în „Rolling Stone”. „Ca debut, este un efort remarcabil, Crowe dând dovadă de mult rafinament în construirea şi gestionarea narațiunii. (Joseph Walsh, „CineVue”)

Ideea filmului a fost inspirată de un singur rând dintr-o scrisoare scrisă de locotenent-colonelul Cyril Hughes, un lucrător al unităţii Imperial War Graves. Nota de subsol spunea simplu: „Un tip bătrân a reușit să ajungă aici din Australia, căutând mormântul fiului său”. După un an de cercetări, nu s-a reuşit identificarea nici a bărbatului, nici a fiului său, ceea ce a asigurat libertatea de a fi imaginată o poveste care să devină scenariul acestui film.

Drama istorică este plasată în 1919, la câţiva ani după bătălia de la Gallipoli din Primul Război Mondial. Fermierul australian Joshua Connor călătoreşte în Turcia, căutându-şi cei trei fii care nu s-au mai întors acasă de pe front. Bărbatul nu îndrăzneşte să spere că-i va mai găsi în viaţă; marea lui dorinţă este să-i poată măcar înmormânta alături de mama lor.

Ajuns la Istanbul, Connor cunoaşte oameni care au suferit la fel de mult de pe urma războiului: văduva Ayshe şi băieţelul ei, dar şi maiorul Hasan, un ofiţer turc care a luptat împotriva fiilor lui Connor şi care-l poate ajuta pe tatăl disperat să-şi găsească în sfârşit liniştea.

Săptămâna aceasta, la „Telecinemateca”, TVR 1 a programat un alt film regizat de Alfred Hitchcock: „Cazul Paradine (THE PARADINE CASE – SUA, 1947)”, în care ne vom bucura să-i vedem pe fermecătorii Gregory Peck, Alida Valli, Ann Todd, Charles Laughton. Filmul e la TVR 1 marţi, 24 octombrie, de la ora 21.00.

„Cazul Paradine” a fost ultimul film realizat în baza contractului de șapte ani al regizorului Alfred Hitchcock cu producătorul şi scenaristul David O. Selznick. Circulau zvonuri că Hitchcock se săturase de această asociere până în acel moment. Într-un interviu cu François Truffaut, Hitchcock chiar a declarat că el și soția sa, Alma Reville, au scris prima schiță a scenariului împreună, înainte de a-l aduce pe dramaturgul scoțian James Bridie pentru a face o adaptare. Dar fiind nemulțumit de rezultat, Selznick revede scenariul iniţial, rescrie și trimite noile scripturi pe platou pentru a fi filmate: era clar că exista o atmosferă agitată, din care Hitchcock abia aștepta să se elibereze”.

Filmul ne conectează la un proces care ţine Londra cu sufletul la gură: avocatul Anthony Keane (Gregory Peck) o reprezintă pe Maddalena Paradine (Alida Valli), acuzată că şi-ar fi otrăvit soţul vârstnic şi nevăzător. Fascinat până la obsesie de clienta sa, Keane foloseşte toate tertipurile avocăţeşti ca să-i demonstreze nevinovăţia, fără să-şi dea seama că, în realitate, doamna Paradine nu e nici pe departe o fiinţă inocentă şi că dovezile incriminatoare se adună împotriva ei.

Miercuri seară, ora 21.00, în premieră la TVR 1, urmărim prima parte a trilogiei "Winnetou", cea mai recentă adaptare western după romanele de aventuri ale scriitorului Karl May. „Winnetou: O lume nouă (WINNETOU: EINE NEUE WELT” este o producţie Germania, 2016, în regia lui Philipp Stoltz, cu: Nik Xhelilaj, Wotan Wilke Möhring, Mario Adorf. Partea a doua a trilogiei va putea fi urmărită la TVR 1 miercuri, 25 octombrie, iar ultima parte, cea de-a treia – miercuri, 1 noiembrie, tot de la ora 21.00.

În 1860, tânărul inginer german Karl May ajunge cu vaporul în America şi porneşte către Vestul sălbatic şi necunoscut, entuziasmat să ia parte la construirea unei „lumi noi”. În timp ce lucrează pe un şantier al companiei căilor ferate, Karl şi echipa de muncitori au o confruntare violentă cu un trib de apaşi. Înainte de a fi luat prizonier de indieni, Karl îşi dovedeşte curajul şi forţa într-o luptă corp la corp cu fiul căpeteniei tribului, Winnetou.

Nu mai puţin de şapte nominalizări la premiile Oscar pentru: film, actor principal, regie, imagine, scenariu, montaj, sunet! Şi premiul BAFTA pentru cea mai bună interpretare masculină - Russell Crowe. Sâmbătă seară, de la ora 21.00, vedem în premieră drama „Scandal în industria tutunului (THE INSIDER – SUA, 1999)”, film inspirat dintr-un caz real, în regia lui Michael Mann, cu o distribuţie impresionantă: Al Pacino, Russell Crowe, Christopher Plummer.

În 1994, canalul de televiziune CBS prezintă, în cadrul unei emisiuni, declaraţiile incendiare ale biologului Jeffrey Wigand (Russell Crowe) cu privire la practicile ilegale ale companiei producătoare de ţigări la care lucrase. Filmul reconstituie procesul de conştiinţă pe care-l îndură Jeffrey, din momentul în care descoperă adevărul, până când hotărăşte să rupă tăcerea.

„Scandal în industria tutunului (THE INSIDER)” povestește lanțul de evenimente prin care trece un om oarecare, pus în situaţia de se confrunta cu industria tutunului și care a târât doi oameni în lupta vieții lor. Câștigător premiului Oscar, Al Pacino, oferă o performanță puternică în rolul producătorului Lowell Bergman, iar câștigătorul premiului Oscar, Russell Crowe, este principalul insider, în calitate de fost director al unei companii de tutun, Dr. Jeffrey Wigand. Când Wigand este concediat de către angajatorul său - una dintre cele mai mari companii de tutun din America - el acceptă să devină consultant plătit pentru un subiect de presă la care lucrează Bergman, cu privire la presupusele practici neetice din industria tutunului. Dar ceea ce începe ca o alianță temporară duce la o luptă lungă pentru ambii bărbați de a-și salva reputația și poate chiar viaţa. Şi, cum vor afla curând, Corporate America va folosi toate mijloacele legale pe care le are la dispoziție pentru a salva un obicei ce implică uriaşe costuri, de un miliard de dolari pe an. Dar, şi giganții corporatişti vor afla că Bergman și Wigand sunt bărbați onorabili, antrenaţi să simtă mirosul dovezilor şi să lupte pentru adevăr. În roluri importante îi recunoaştem şi pe Christopher Plummer (prezentatorul Mike Wallace) și Gina Gershon. The Insider ne va da fiori cu subiectul său tăios și ne va emoționa prin răsturnările de situaţie incredibile.