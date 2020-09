Rusia va participa la Eurovision 2021 | VIDEO

Participarea Rusiei la Eurovision Song Contest 2021 este sigură, dar nu este încă clar cum va fi ales artistul.

Precedentul ar sugera că Rusia va merge din nou pentru un proces de selecție internă cu ușile închise, așa cum a făcut-o în fiecare an, începând cu 2013.

Va trimite Rusia Little Big la Eurovision 2021?

Sondajele arătau bine pentru Little Big - o trupă formată din foști membri ai unui grup de comedie.

Videoclipul pentru piesa lor „Uno” din acest an este cel mai vizionat videoclip de pe canalul oficial de YouTube al Eurovision Song Contest.

În aprilie, formația a precizat că este interesață să revină, deși nu este sigură dacă acest lucru este posibil. La acea vreme nu se confirmase că Channel One va selecta din nou artistul Eurovision 2021 al țării.

Ilia Prusikin - solistul formației Little Big declara către Forbes Rusia în luna aprilie următoarele: „Ascultă, chestia este că nimic nu este clar acum. Anul acesta, Channel One a finanțat Eurovision. Cred. Nu, sunt sigur. Anul viitor poate fi canalul Rusiei. Deci, nu este clar dacă altcineva sau noi vom merge. Dacă suntem noi, atunci sunt total pregătit pentru asta. Pentru că am încercat, dar nu a funcționat din cauza coronavirusului”.

Cântărețul a adăugat că nu ar fi dezamăgit dacă Little Big nu va concura anul viitor. Ilia crede că există mulți artiști talentați în Rusia cărora ar trebui să li se ofere ocazia să fluture steagul țării la Eurovision.

