Roxana Zamfirescu: „Mi-a rămas în amintire Drăgaica din vremea copilăriei mele”

Tradiţiile ne dau rost şi suflet, ne spun cine suntem şi cum suntem.... Ce tradiţie credeţi că e tipic românească? I-am provocat pe prezentatorii TVR să ne vorbescă despre cele mai frumoase tradiţii ale românilor şi care dintre acestea dăinuie în familiile lor.

Fac parte de secole din viaţa satului. Desprinse din vremuri de mult apuse, unele dintre tradiţiile populare româneşti trăiesc şi azi. Mulţi dintre români le-au uitat, dar sunt, poate, la fel de mulţi cei care le iubesc şi doresc să nu le lase să dispară.

În ciuda tăvălugului nivelator al civilizaţiei contemporane, tradiţia rezistă. Evenimente ale vieţii, munca şi căsătoria, credinţe religioase, creştine sau precreştine, dau sens acestor obiceiuri populare româneşti, care continuă să fie parte integrantă a culturii noastre. Tradiţiile româneşti transmit un mesaj liniştitor de continuitate şi stabilitate şi încântă străinii prin autenticitatea lor.

De peste 20 de ani, e parte a echipei jurnaliştilor de ştiri TVR. Cu Roxana Zamfirescu ne întâlnim în emisiuni de dezbateri și ediții speciale la TVR INFO, iar la Telejurnalul TVR, îi urmărim relatările din domeniul politic. A intrat însă și în jocul nostru și ne-a dezvăluit ce tradiții o fac să își amintească de copilărie, dar și despre rolul ei important în tradițiile de familie.

Ce tradiție crezi că e tipic românească?

Eu sunt buzoiancă și la noi în oraș, în fiecare an, se organizează Drăgaica. Acum, în ultimul timp, recunosc că n-am mai fost... Dar mi-a rămas în amintire Drăgaica din vremea copilăriei mele, care era un eveniment teribil în oraș. Mergeam de două ori, o dată cu bunicii și o dată cu părinții și era o atmosferă extraordinară: zgomot, mirosul de gogoși, toate comediile acelea, plus că era pe vremea lui Ceaușescu - lumea se îmbulzea la tarabe cu diverse mărfuri, care în mod normal nu se găseau și era o atmosferă tare interesantă. Mi-a rămas în minte acest târg.

Ce tradiții dăinuie în familie?

Respectăm tradițiile de Crăciun, de Paști, cumva adaptate la vremurile noastre, dar cred că avem anumite plăceri, mai degrabă, care s-au transformat în tradiție. Dar, de exemplu, suntem câteva familii care mergem în mod tradițional deja în vacanță și atunci este iarăși o tradiție ca eu să îmi asum misiunea de a găsi locuri deosebite pe care să le vizităm. Ei, nu e o misiune foarte ușoară! E foarte plăcută, dar nu foarte ușoară. Pentru că tot mă ocup foarte mult de partea politică la știri, trebuie să împac și electoratul adult și electoratul copii din familiile noastre de prieteni – care sunt de diverse vârste și, desigur, trebuie să armonizeze toate gusturile și să fie plăcut pentru toată lumea. N-aș vrea să fiu lipsită de modestie, dar cred că mai câștig mandate, pentru că se pare că încă sunt solicitată în sensul ăsta...

Cu ce tradiție te identifici?

Mă identific cu o tradiție românească și dacă n-aș vrea... Este vorba despre Mărțișor și pentru că eu sunt născută de 1 Martie, mă identific cu această tradiție. Fiind născută pe 1 Martie, este și o parte bună - pentru că lumea se miră și multora le rămâne în minte data mea de naștere, chiar dacă în mod curent, altfel, n-ar fi știut-o. De regulă, lucrez de ziua mea de naștere și e o plăcere la serviciu, atmosfera e minunată. Acasă cu familia, după aceea. Dar nu organizez nimic în mod special – este pur și simplu o zi de care mă bucur ca de o oricare alta.

Roxana Zamfirescu

Roxana Zamfirescu moderează ediții speciale și emisiuni de dezbateri la TVR INFO. De altfel, „moderatoare sunt de vreo 5 ani, cam așa, poate un pic mai mult. Dar baza mea e de reporter. Reporter pe politic în ultima perioadă, dar nu numai”, clarifică jurnalista Roxana Zamfirescu.

E mândră de seria de reportaje pe care a făcut-o în satele din munții Hunedoarei. „Sate cu un singur locuitor, sate neelectrificate, sate în care pensiile erau aduse de jos, din vale, cu măgarul, pentru că altfel nu se putea”. Ne aminteşte apoi de deplasările la Paris și Londra, de unde a relatat de la alegerile prezidențiale din 2014 și 2019. „La Paris a fost chiar dramatic, cu violențe, gaze lacrimogene...”, povesteşte Roxana. Un proiect de care e tare mândră a fost summitul UE de la Sibiu. „Și nici emisiunile Tema zilei, cu finalele senzaționale ale lui David Popovici, în care am sărit de bucurie împreună cu Carmen Bunaciu și Anca Pătrășcoiu (despre ale căror performanțe citeam în copilărie sau le vedeam la televizor), ei bine, nici aceste emisiuni nu le pot uita. Cum mi-a rămas în minte ziua în care am relatat și făcut materiale despre participarea Regelui Mihai la ședința parlamentului. Nu sunt neapărat o regalistă, dar acea zi a fost o experiență greu de egalat, pe care am încercat să o transmit ca atare”, mai spune jurnalista TVR, în prezent moderatoare de emisiuni la TVR INFO ș reporter al Știrilor TVR.