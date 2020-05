ROMÂNIA INEDITĂ. În lumea antreprenorilor - Sub vraja florilor

Alexa Petre și Georgiana Perieteanu sunt designeri florali și s-au cunoscut acum câțiva ani la un curs dedicat florilor și aranjamentelor naturale.

Veți cunoaște două fete îndrăgostite iremediabil de flori, arhitectură veche și case de patrimoniu. Unul dintre visele lor este să readucă la viață, prin flori, acele clădiri de început de secol XX care au fost uitate. Pentru că frumusețea naturii însuflețește orice atinge.

Alexa Petre și Georgiana Perieteanu sunt cele două protagoniste ale interviului. Sunt designeri florali și s-au cunoscut acum câțiva ani la un curs dedicat florilor și aranjamentelor naturale. Georgiana o admira pe Alexa pentru modul în care aranja florile la curs, iar Alexa a remarcat la Georgiana armonia cu care potrivea culorile. Exista deja în destinul lor un plan pentru viitorul comun dar, nici prin gând nu le-a trecut, că o jumătate de an mai târziu se vor reîntâlni și vor pune piatra de temelie a celui mai frumos vis dedicat împărăției florilor.

S-au regăsit într-o frumoasă zi de toamnă - la câteva săptămâni după absolvirea cursului - și au studiat timp de câteva ore, împreună, absorbite, o mulțime de imagini cu flori în aranjamente spectaculoase, semnate de designeri celebri din străinătate.

Atunci au știut că sunt pe drumul cel bun și așa a început demersul construirii unuia dintre cele mai frumoase și rafinate concepte dedicate aranjamentelor florale.

Dar, înainte de a povesti despre afacerea lor, le-am provocat să-și aducă aminte de perioada dulce a copilăriei și de anii studenției.

’’Eu, Georgiana, vin din zona Buzăului. Am studiat la un liceu de informatică, apoi am continuat studiile în București, la ASE, fără să mă simt totuși la locul potrivit. Eram mai degrabă pricepută la desen sau să compun poezii... Apoi, în timpul masterului m-am căsătorit și am avut primul copil. Deși lucram încă din facultate, întoarcerea la locul de muncă, atunci când băiețelul meu avea un an, a fost foarte grea pentru mine. Perioada în care am stat acasă cu el a fost cea în care am început să creez diverse decorațiuni, apoi flori din hârtie. Bucuria cu care le lucram m-a făcut să cred în ideea de a avea o mică afacere cu ele, deși nu știam exact ce demersuri trebuie să fac. Am decis totuși să renunț la job-ul care mă ținea departe de copil și de bucuria decorurilor făcute cu mâna mea. Am deschis un magazin online, mi-am făcut un site, am început să vând și să găsesc clienți pentru produsele pe care le cream.”

’’Eu, Alexa, sunt născută și crescută în București. Dintotdeauna am avut o înclinație către creativitate, către arte, însă nu le-am urmat niciodată cu determinare. Am ales să merg pe calea rațională și am studiat informatică la liceu, apoi am plecat în Marea Britanie la facultate, unde mi-am dat licența în finanțe-bănci. Perioada în Anglia a fost una de puternică dezvoltare personală, de explorare atât exterioară, cât și interioară. La începutul anului 2018, am simțit nevoia să fac o schimbare, să mă abat de la drumul bătătorit și să încerc altceva. Să îi dau o șansă creativității din mine, care mă tot trăgea de mânecă pentru că își dorea și ea să aibă un cuvânt de spus. Și pentru că am vrut să îmi asum întru-totul această schimbare, mi-am ’’tăiat craca de sub picioare” și am făcut proverbialul ’’leap of faith”. Mi-am dat demisia de la job, mi-am făcut bagajele și m-am întors în țară. De atunci trăiesc o adaptare continuă, dar și o bucurie în a încerca lucruri noi și diferite.”

Le-am întrebat de ce au ales totuși să continue pe această cale a antreprenoriatului, care nu este deloc facilă, pentru că vine la pachet cu multe neprevăzute, iar răspunsul lor m-a uimit: ’’Pentru libertatea pe care ne-o oferă. Sigur că am fost puțin speriate de atât de multă libertate, pentru că odată cu ea vine și multă responsabilitate. Practic, dacă nu faci, nu se întâmplă. Dar și când faci și îți iese, ce satisfacție, ce bucurie! Nimic nu se compară cu mulțumirea lucrului făcut cu mâinile tale, fie el un buchet de flori sau un alt business.”

Cât curaj aveți și câtă determinare sălășluiește în voi, dragă Alexa și Georgiana! Adevărul este că fără credință în forțele proprii, fără muncă multă și susținută, nu poți realiza nimic în viață. Iar voi ați reușit să faceți din designul floral o adevărată artă!

În prezent, partea de creație se rezumă la buchete și aranjamente realizate cu flori din grădina lor proprie. Cele două pasionate de arta florală se ghidează după principiul ’’fă rai din ce ai” și întotdeauna succesul este garantat. Iar lucrul cel mai spectaculos este faptul că se îndreaptă spre zona de întâlnire dintre arhitectură, pictură, sculptură și artă florală. Recent au realizat o reproducere din flori a unui tablou de Ștefan Luchian cu garoafe și și-au propus să realizeze mai des astfel de împletiri între arte. Și tocmai datorită acestei direcții inedite, clienții au bătut la ușa lor în număr mare.

Georgiana: ’’Încercăm să ne aducem proiectele cât mai aproape de oameni. De asemenea, lucrăm mult la blogul nostru. Oamenii au nevoie de surse de informații coerente și corecte, care să îi inspire, iar noi vrem ca spațiul nostru virtual (site-ul) să fie un astfel de loc.”

Alexa: ’’Cred că oamenii se apropie de noi deoarece le place stilul aerisit și natural pe care îl reflectăm în toate creațiile noastre și pentru că ne jucăm armonios cu texturile și culorile. Un motiv pentru care ne dorim să ne aleagă clienții este că încercăm să fim cât mai sustenabile în activitatea noastră, nefolosind produse din plastic și apelând la producători români de flori ori de câte ori avem oportunitatea.”

Este lăudabil demersul vostru, pentru că România are mulți oameni valoroși. Iar producătorii locali - indiferent de domeniu -trebuie ajutați și susținuți. Totuși, așa cum spuneam mai devreme, este dificil să fii antreprenor.

De ce credeți voi că antreprenorii rezistă și luptă mereu cu tenacitate pentru îndeplinirea unui vis?

Alexa: ’’În antreprenoriat trebuie deseori să te descurci singur, să afli cu mult efort răspunsurile la întrebările care te macină. Dar cred că lucrurile merg pe un făgaș bun, pare că există bunăvoință pentru antreprenoriatul din România, atât pentru ca sistemul să devină mai ușor de navigat, cât și din partea consumatorilor de a aprecia afacerile mici făcute cu pasiune.”

Georgiana: ’’Partea dură la antreprenoriat este că trebuie să fii și jucător, și antrenor, și suporter, și finanțator. Adică, toate depind de tine. Și chiar dacă ai muncit în fiecare zi, nu ai neapărat o siguranță financiară pe tot parcursul anului. Iar asta poate fi dificil. Dar fiecare își găsește soluțiile de compromis în viața asta, așa că ne asumăm limitările și mergem mai departe. Când poți face ceea ce îți place cu tot sufletul, e mai ușor. De aceea rezistă antreprenorii.”

***

Valentina Băințan

