REVELION TVR 2 - UN MARATON AL STARURILOR, MUZICII ȘI UMORULUI

TVR 2 pășește în 2018 cu un program special și trei momente de neratat: REVELION LA CABARET, GALA REVELIOANELOR DE ALTĂDATĂ și PETRECERE CU LĂUTARI.

Pe 31 decembrie, de la ora 20.10, la TVR 2 începem Revelionul în pași de dans alături de filmul „Darty dancing”, capodopera recompensată cu Premiile Oscar, Globul de Aur şi Grammy, pentru melodia "I've Had the Time of My Life".

De la ora 22.10, marea petrecere e gata să înceapă și sunteti invitați la „REVELION LA CABARET”. Marius Florea Vizante, în rol de regizor, Vasile Calofir, patronul, Roxana Ionescu, prietena regizorului, Mihai Bisericanu, asistentul de regie și Mirela Pană, bucătăreasa, vă așteaptă la CABARET. Muzica, dansul și încurcăturile pline de umor vă vor ține alături de TVR 2. Invitați de seamă mai sunt George Ivașcu, Cristi Martin și Aniela Petreanu, dar și celebrul Constantin Tănase, căruia îi va da viață într-un mod inedit Valentin Teodosiu. Coregrafiile spectaculoase au fost gândite de Cocuța și Bogdan Boanță, alături de 14 dansatori, iar Roxana Ionescu intră în rolul lui Mary Poppins și ne va surprinde cu o mică cascadorie.



Pentru momentul special, studioul TVR s-a transformat cu ajutorul tehnologiei și decorurilor într-o adevărată scenă de Moulin Rouge, din care nu lipsește candelabrul impozant. Bijuteria de sute de kilograme , realizată în anii 70, a fost folosită atât în producțiile lui Alexandru Bocăneț, cât și în cele ale lui Valeriu Lazarov. Modernizat, candelabrul luminează acum Revelionul anului 2018.



Sunteți pregătiți de un altfel de concurs? La Cabaret au fost invitați Toni Grecu, Monica Anghel, Cătălina Grama (Jojo), Diana Dumitrescu, Dragoș Mușat (Tetelu), Lia Sinchevici și George Andreescu (DJ Gojira) pentru a ne delecta cu „Imposibil, dar adevărat”, o competiție originală de incultură generală „ruptă din realitate”, zic umoriștii.



Primul minut din 2018 ne prinde alături de Maria Buză și taraful său, iar REVELIONUL LA CABARET continuă cu mai multă bună dispoziție. Muzica nu va lipsi, iar printre invitați se numără: Lidia Buble, Matteo, Adrian Sînă, Liviu Teodorescu, Fly Project, Mira, Jo și o călătorie muzicală cu 3rei Sud Est. Iubitorii hit-urilor de altădată se vor bucura de revederea cu Stela Enache, Gabriel Dorobanțu, Marina Florea și Ovidiu Komornyk. Programul de Cabaret se va încheia cu stand-up comedy, alături de Dan Badea.



GALA REVELIOANELOR DE ALTĂDATĂ ne surprinde, de la ora 1.00, cu scenete, scheciuri, cuplete comice şi secvenţe din Arhiva de Aur a TVR. În cea de-a doua parte a programului de Revelion, actorii-prezentatori: Mirela Zeţa, Dragoş Huluba, Marius Rizea şi Dragoş Stoica ne aduc nume celebre ale micului ecran, precum Amza Pellea, Dem Rădulescu, Draga Olteanu, Jean Constantin, Puiu Călinescu, Jean Constantin, Ștefan Bănica etc.



PETRECEREA CU LĂUTARI nu putea lipsi din noaptea Anului Nou, iar de la ora 2.40 telespectatorii vor fi martorii unui regal de muzica lăutărească. 18 intrumentiști vor interpreta cele mai frumoase și cunoscute cântece de petrecere. Printre maeștrii îi vom recunoaște pe clarinetistul și saxofonistul Mielu Bibescu, dar și pe acordeonistul apreciat în lumea întreagă, Ionică Minune. Telespectatorii se vor bucura de momente muzicale inedite și chiar adevărate „dueluri” între muzicieni. La petrecere vin și Nelu Ploieșteanu, Rozica Andreița, Ianoș Prahoveanu. Taraful este condus de Maestrul Ionică Minune.

Zorii zilei de 1 ianuarie 2018 ne prind pe ringul de dans, iar de la ora 5.10 urmăriți cântecele de pahar şi voie bună ale unei voci de aur a muzicii româneşti, Gică Petrescu, reunite sub titlul „Zi una mai săltăreaţă”.