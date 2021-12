Revelion de Grammy la TVR 3

La TVR 3, suntem gata de sărbătoarea Anului Nou cu programe de marcă.

Iată cu ce începe programul zilei de 31 decembrie: Spectacolul pentru copii „Poze și Pozne”, pe muzica lui Mihail Jora, de la ora 14:00; o fascinantă călătorie vizuală la Madrid: „Tezaure arheologice din România”, de la ora 16:00; „Festivalul de datini şi obiceiuri” de la Câmpulung Muscel, ora 18:00; „Sărbătorile de odinioară în Micul Paris” cu Adrian Cioroianu, de la ora 21:00; Robert Powell, interpretul lui Iisus din filmul lui Zeffirelli de la ora 21:30 şi debut de Revelion 2021-2022 cu doi artiști de Grammy: Cristian Măcelaru şi Wynton Marsalis.

Miezul nopţii ne poartă în „Iarna magică” şi muzica lumii în arii celebre, la Ateneul Român. TVR 3 a mai pregătit un program folcloric inedit, alături de Orchestra Română de Tineret, sub bagheta lui Cristian Mandeal, la Muzeul Naţional de Artă al României, dar şi o călătorie muzicală pe scena Ateneului Naţional din Iaşi cu Orchestra Andaluză din Ashdod, Israel. Pentru iubitorii genului, vom difuza un program "Rock'n' Folk' n 'Jazz" de la un an la altul, continuat de Direcţia 5 cu "Love songs", la Teatrul Naţional din Craiova. Dimineaţă „Romanţa ne uneşte” de la Târgovişte, iar TVR Cluj propune „Cântece de petrecere”.

Sărbătorile de odinioară în Micul Paris cu Adrian Cioroianu. Bucuria cuprindea Micul Paris în perioada sărbătorilor de iarnă, deschise de Crăciun, continuate în seara de Anul Nou și încheiate de Bobotează și Sfântul Ioan. O frumoasă poveste din alte timpuri spusă de istoricul şi fostul Ministru de externe Adrian Cioroianu vineri, 31 decembrie, de la 21:00 și sâmbătă, 1 ianuarie, de la ora 18:00.

Interviul-eveniment cu Robert Powell, difuzat în ultima zi din an, de la ora 21:30, ne va introduce în atmosfera unică a Festivalului George Enescu. Actorul care l-a interpretat pe Iisus în filmul lui Zeffirelli şi pe Mahler în filmul său biografic a cucerit cu farmecul inconfundabil al naratorului din „Viața pasională a lui Claude Debussy” şi din „Potopul” de Stravinsky: „Eram deja în drum spre cabină, când am auzit că publicul din sală încă aplaudă frenetic. Aşa că m-am întors şi am fugit înapoi pe scenă”, rememorează actorul.

Noaptea de Revelion se deschide la TVR 3 cu un Concert memorabil de jazz simfonic cu Cristian Măcelaru, unul dintre cei mai apreciaţi muzicieni ai momentului şi Wynton Marsalis, poate cel mai important compozitor şi trompetist de jazz din lume. „Vor mai fi evenimente excepționale în următorii 20 de ani, dar nu ca acesta de la Sala Radio”, spunea violoncelistul Marin Cazacu, director artistic al Orchestrei Române de Tineret.

Iarnă magică, imediat după miezul nopţii, la Ateneul Român cu Camerata Regală dirijată de Constantin Grigore. Cele mai frumoase arii din muzica lumii sunt interpretate de soprana Irina Iordăchescu, mezzosoprana Aura Twarowska, tenorul Mihai Urzicana și baritonul Cristian Ruja.

Muzica folclorică românească cu Orchestra Română de Tineret, maestrul Cristian Mandeal și solistele Monica Bejenaru și Simina Croitoru - un Concert inedit cu melodii iubite de Brâncuși care îi declara Mariei Tănase: „Când te ascult cum le zici, Mărie, aș fi în stare să dăltuiesc pentru fiecare cântec de-al nostru o Pasăre Măiastră".

Călătorie muzicală unică cu Orchestra Andaluză din Ashdod pe scena Ateneului Naţional din Iaşi. Artiștii din Israel și România sunt dovada că magia artei ne aduce împreună indiferent de granițe sau etnii. Un concert plin de lumină și speranță.

Rock'n' Folk' n 'Jazz de la un an la altul pentru că rockul şi folkul nu puteau lipsi din Revelionul TVR 3, la fel cum nu putea trece noaptea dintre ani fără "Love songs" cu Direcţia 5 pe scena Teatrului Național „Marin Sorescu" din Craiova.

Recital de romanțe din Festivalul „Crizantema de aur”, ediția Târgoviște 2021 cu Alina Mavrodin, Daniela Vlădescu şi alţi interpreţi consacraţi ai genului. Cântecele de petrecere şi voie bună cu tineri solişti şi cu Ansamblul Transilvania din Baia-Mare încheie concertele pe care vi le propune TVR 3 pentru Revelionul 2021-2022!

Prima zi a anului 2022 propune noi dialoguri excepţionale la TVR 3 despre o „Expoziţie a bucuriei la Madrid”, emoţionantă, uimitoare, magnifică: „Să organizezi o expoziție care, în final, are peste 800 de piese din 40 de muzee românești este un adevarat miracol al managementului” - Andrés Carratero Peré, manager general, Muzeul Național de Arheologie din Madrid, de la ora 12:15.

Scenograful Helmut Stürmer, personalitate marcantă a scenei internaționale de teatru și operă, prezent la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu 2021, vine seara de la ora 20:00 şi este urmat de scriitoarea Guzel Iahina, autoarea străină cu cele mai bine vândute cărţi în România, care vine în ediţia specială a emisiunii „Vizual" de la ora 20:30.

Credite foto:

Virgil Oprina

Alex Damian