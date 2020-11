Reprezentanta Letoniei la Eurovision 2021, Samanta Tina, și-a decis piesa pentru anul viitor

Pe contul oficial de Instagram al Eurovision, Samanta a explicat că melodia este gata după ce a organizat o tabără de compoziție a melodiilor la începutul anului 2020.

11 piese au fost înregistrate din tabăra de creație a melodiilor și una a fost selectată ca fiind melodia pentru Samanta la Eurovision 2021. Nu a existat nicio știre la data dezvăluirii acestui anunț, dar Samanta a confirmat faptul că lucrează deja la spectacolul pentru Rotterdam.

La începutul anului, Samanta Tīna a fost selectată intern pentru a reprezenta Letonia la Eurovision 2021. Și acum este cu un pas mai aproape.

"Salut tuturor. Eu sunt Samanta Tīna din Letonia și sunt foarte încântată să merg la Concursul Eurovision în 2021. Sper că toți sunteți în siguranță și aveți grijă de sănătatea voastră, pentru că de acum înainte este cel mai important.

Despre melodia mea pentru Eurovision - da, o avem deja, pentru că am făcut o tabără de compoziție. Am creat 11 melodii și eu am ales una și cred că aceasta este cea mai bună alegere. Lucrăm deja la spectacol, la punerea în scenă, deci avem foarte multă treabă.

Abia aștept să vă văd acolo! Și sperăm că totul va fi ca de obicei. Deci, aveți grijă și ne vedem în curând! ”