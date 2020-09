„Remix” cu... Andrei Voiculescu, un DJ din alte timpuri

În 26 septembrie, de la ora 22:00, Doru Ionescu vă invită la o ediţie „Remix” cu Andrei Voiculescu, la TVR 3.

O viață cu cântec, la propriu și la figurat, dat fiind pe de o parte contactul cu muzica de la o vârstă fragedă, pe de altă parte datorită bunicului lui Andrei, bine cunoscutul poet și scriitor Vasile Voiculescu. Condamnarea lui la închisoare și interzicerea operei sale spre publicare i-au conferit nepotului, la un moment dat ascuns la Bicaz, o copilărie și adolescență pline de lucruri ciudate și interzise...

Prietenia și colaborarea cu grupuri șaizeciste precum Cometele și Olympic 64 continuă cu o carieră de DJ în discotecile din perioada noii politici culturale a lui Ceaușescu. Ediția abundă de muzici și imagini rarisime, unele în premieră.

Andrei se căsătorește cu o cetățeană vestgermană și reușește să plece din țară în 11 iulie 1974, după șicane ale Securității până la scara avionului.

Stabilit la Dusseldorf, îi scrie lui Cornel Chiriac, un adevărat guru al melomanilor români pe frecvențele postului de radio Europa Liberă. Până să primească răspunsul, survine decesul tragic al marelui om de radio. Scrisoarea este găsită de directorul Noel Bernard, care îl cheamă pe Voiculescu să colaboreze la programele muzicale. O va face cu mare succes; iar după decenii portofoliul „Remix” / Cornel Chiriac crește!

Câteva din emisiunile avându-l ca titular pe Andrei Voiculescu: „Disco '75” / „International Hit Parade” / „Top 20-UK” / „Top 20-USA” / „Topul Revistei Săptămâna (București)” / „Oldies but Goldies” / „Știri din Lumea Muzicii Pop” / ciclul „Hope You Like It”. O perioadă fastă, documentată de Andrei prin discuri, benzi, cărți și scrisori primite din România, care apare în paginile unei teze de doctorat.

După Revoluție, Voiculescu a continuat la fel de dezinvolt, dovadă numeroasele documente scrise și audio îndosariate. Din păcate, arhivele oficiale ale celebrului post de radio nu sunt la fel de generoase. Rămân neșterse amintirile atâtor ascultători români din toată Europa.

Oprit din activitatea oficială în 1995, îndrumătorul lor de dincolo de cortina de fier continuă să recomande, în privat, muzica unei epoci de aur... muzical!

***

Foto: arhiva Andrei Voiculescu

Producător: Doru Ionescu