loader
Foto

Serialul coreean „Frumoasa mincinoasă", la TVR 1 | VIDEO

publicat: Marţi, 09 Septembrie 2025

RECOMANDARI

De luni până vineri, de la ora 16:50, la TVR 1, vedem serialul coreean „Frumoasa mincinoasă (The Forbidden Marriage - Coreea de Sud, 2022)”.

 

De şapte ani, familia regală şi membrii guvernului din regatul Joseon încearcă să-i găsească tânărului rege Lee Heon o nouă consoartă, după ce prima lui soţie a murit, lăsându-l cu inima frântă.
.

..
Spre nemulţumirea populaţiei, a fost impusă şi o lege prin care nicio femeie nemăritată n-are voie să se căsătorească, până când regatul nu va avea o nouă regină.
..
Atmosfera mohorâtă de la curtea regală se schimbă odată cu apariţia pitorească a unei fete neobişnuite: Ye So-Rang, frumoasă şi isteaţă, care se dă drept medium ca să-şi câştige existenţa.
.
Arestată şi adusă în faţa regelui, fata declară că palatul este bântuit de spiritul fostei lui soţii, pe care ea îl poate chema din lumea de dincolo.
.
(w882) frumoasa mAngajată să câştige încrederea regelui şi să ajute la restabilirea ordinii în regat, Ye So-Rang trebuie să-şi continue şirul de minciuni şi să se pretindă posedată de spiritul răposatei prinţese, ceea ce provoacă în mod inevitabil şi mai multe încurcături.
.
De luni până vineri, de la ora 16:50, la TVR 1, vedem serialul coreean „Frumoasa mincinoasă (The Forbidden Marriage - Coreea de Sud, 2022)”.
.
Sursa foto: IMDB.com
.
.

Tag-uri: 2022, Coreea de sud, frumoasa mincinioasa, imdb, serial, The Forbidden Marriage, TVR 1

recomandari Logo

 

#recomandari

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

A trăi, a munci: Câte vieți avem și câte spații de lucru ?

A trăi, a munci: Câte vieți avem și câte spații de lucru ?

publicat: Marţi, 09 Septembrie 2025

De unde lucrezi? Pentru cine lucrezi? Mai apuci să respiri, să trăiești? Astăzi, la „Reportaj și analiză”, un subiect din lumea adulților care au ...

Serialul coreean „Frumoasa mincinoasă

Serialul coreean „Frumoasa mincinoasă", la TVR 1 | VIDEO

publicat: Marţi, 09 Septembrie 2025

De luni până vineri, de la ora 16:50, la TVR 1, vedem serialul coreean „Frumoasa mincinoasă (The Forbidden Marriage - Coreea de Sud, 2022)”.

Via Transilvanica - ziua 40: Sebeș - Pianu de Sus

Via Transilvanica - ziua 40: Sebeș - Pianu de Sus

publicat: Marţi, 09 Septembrie 2025

Alexandru Ungureanu vrea să străbată cei 13 kilometri dintre Sebeș și Pianu de Sus, în cea de-a 40-a zi pe Via Transilvanica. Colegul nostru a ...

TVR © 2025, Toate drepturile rezervate