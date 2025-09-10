O zi a expresiilor complementare, astăzi la Festivalul „Enescu”

Ziua de 10 septembrie la Festivalul „Enescu” trasează un arc sonor spectaculos între vitalitate și libertatea improvizației, cu reflecția în cheie de boltă. Publicul are ocazia să călătorească între trei spații emblematice ale Bucureștiului – Ateneul Român, Sala Palatului și Club Control – și să descopere, în fiecare dintre ele, o altă fațetă a puterii muzicii.

După ora 16.00, foaierul Ateneului Român se deschide pentru un eveniment dedicat muzicologiei românești: lansarea volumelor semnate de Ana Diaconu, Desiela Ion, Benedicta Pavel, Vlad Văidean și Mariana Kahane, publicate la Editura UNMB și premiate de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România. O întâlnire cu memoria și cercetarea muzicală, ce pregătește terenul pentru o seară dedicată exuberanței orchestrale.

De la ora 17.00, sub bagheta dirijorului Gabriel Bebeșelea, alături de Antwerp Symphony Orchestra, pianistul Daniel Ciobanu revine la Ateneu cu un program plin de vervă și culoare. De la rafinata Rapsodie spaniolă op. 70 de Albéniz, într-o versiune pentru pian și orchestră semnată chiar de George Enescu, până la electrizanta Rhapsody in Blue de Gershwin, concertul pulsează deopotrivă în spirit iberic și american. În aceeași cheie a dansului se înscriu și celelalte lucrări: Rapsodia din Dahomey de August de Boeck, cu ecouri ale romantismului rus, Danzón nr. 2 de Arturo Márquez, cu ritmuri latine contagioase, și Dansurile simfonice din West Side Story de Leonard Bernstein, cu sonorități inconfundabile de jazz, lirism și energie urbană, într-o adevărată sărbătoare a vieții.

Dacă Ateneul celebrează vitalitatea, Sala Palatului invită la introspecție. Sächsische Staatskapelle Dresden, una dintre cele mai vechi orchestre ale Europei, dirijată de Daniele Gatti, propune un program ce explorează fragilitatea, dar și forța existenței.

Primul moment, Recviemul pentru orchestră de coarde de Tōru Takemitsu, compus în memoria mentorului său Fumio Hayasaka, aduce liniștea și sobrietatea unei elegii universale. În continuare, Simfonia nr. 5 de Gustav Mahler se deschide cu o viziune sfâșietoare a morții, dar treptat, prin mișcările sale contrastante, se transformă într-un parcurs biografic ce duce spre lumină și renaștere. Faimosul Adagietto, una dintre cele mai emoționante pagini din literatura simfonică, se află în mijlocul acestui drum muzical care devine mărturia unei vieți intense, cu frământările și speranțele ei.

Seara se încheie în spiritul libertății și al improvizației. Big Band-ul Radio România, sub conducerea Simonei Strungaru, aduce pe scena Clubului Control un program inedit, în care muzica lui George Enescu este reimaginată în limbajul insolit al jazzului.

Piese precum Au Soir, Toccata sau Pavana din Suita în re major, alături de reinterpretări ale Simfoniei de cameră și Legendei pentru trompetă și pian, sunt orchestrate într-un dialog între tradiție și modernitate. Lor li se adaugă lucrări de Charlie Parker, Ennio Morricone, Jaco Pastorius și Nino Rota, însuflețite de un ansamblu spectaculos de instrumentiști și doi soliști de excepție: saxofonistul italian Stefano Di Battista și trompetistul român Sebastian Burneci, ambii contribuind nu doar prin interpretare, ci și prin aranjamente și compoziții originale. Într-o atmosferă efervescentă, muzica lui Enescu se reinventează, respirând libertatea și energia jazzului contemporan.

Ziua de 10 septembrie se conturează, așadar, ca un triptic, iar Festivalul „Enescu” este spațiul în care suntem invitați pentru a celebra, împreună, puterea muzicii.

