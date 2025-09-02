loader
Foto

"Cronica ucraineană": Tradiții și speranțe | VIDEO

Adrian Ionescu
publicat: Marţi, 02 Septembrie 2025

RECOMANDARI

Într-o eră marcată de globalizare și migrație, eforturile de conservare a identității naționale și a patrimoniului cultural capătă o importanță deosebită. Urmărim o ediție "Cronica ucraineană", miecuri, 3 septembrie, de la ora 13:00, la TVR 2 și online pe TVR+.

 

În acest context, Clubul Ucrainean al Copiilor Mici din Cluj a devenit o platformă esențială pentru cultivarea unei noi generații de ucraineni din România, cu o identitate lingvistică și culturală puternică.
.

Inițiativa, născută în 2018 din dorința de a oferi copiilor ucraineni un mediu în care să-și dezvolte limba maternă și să exploreze bogăția culturală a poporului lor, a evoluat semnificativ odată cu criza refugiaților din 2022. Ea permite crearea de legături emoționale cu țara mamă și perpetuarea tradițiilor naționale.

(w882) cronica uc.

Producător: Nicoleta Dumitrache.

"Cronica ucraineană", miecuri, 3 septembrie, de la ora 13:00, la TVR 2 și online pe TVR+
.

Tag-uri: cronica, minoritatati, TVR 2, ucraineana

recomandari Logo

 

#recomandari

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Început de an școlar cu probleme în multe unități de învățământ

Început de an școlar cu probleme în multe unități de învățământ

publicat: Marţi, 02 Septembrie 2025

Clopoțelul sună din nou, dar pentru mulți elevi începutul de an școlar nu aduce doar emoția revederii colegilor și profesorilor, ci și problemele ...

Influențează prezența altora performanța individuală?

Influențează prezența altora performanța individuală?

publicat: Marţi, 02 Septembrie 2025

De câte ori nu ai auzit expresia: „În meci joacă altfel decât la antrenament”? E mai rapid, mai precis, mai motivat. Sau dimpotrivă – se ...

"Cronica ucraineană": Tradiții și speranțe | VIDEO

publicat: Marţi, 02 Septembrie 2025

Într-o eră marcată de globalizare și migrație, eforturile de conservare a identității naționale și a patrimoniului cultural capătă o importanță ...

TVR © 2025, Toate drepturile rezervate