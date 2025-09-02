"Cronica ucraineană": Tradiții și speranțe | VIDEO

Într-o eră marcată de globalizare și migrație, eforturile de conservare a identității naționale și a patrimoniului cultural capătă o importanță deosebită. Urmărim o ediție "Cronica ucraineană", miecuri, 3 septembrie, de la ora 13:00, la TVR 2 și online pe TVR+.

În acest context, Clubul Ucrainean al Copiilor Mici din Cluj a devenit o platformă esențială pentru cultivarea unei noi generații de ucraineni din România, cu o identitate lingvistică și culturală puternică.

Inițiativa, născută în 2018 din dorința de a oferi copiilor ucraineni un mediu în care să-și dezvolte limba maternă și să exploreze bogăția culturală a poporului lor, a evoluat semnificativ odată cu criza refugiaților din 2022. Ea permite crearea de legături emoționale cu țara mamă și perpetuarea tradițiilor naționale.

Producător: Nicoleta Dumitrache.

