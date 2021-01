Rețete marca „România în Bucate” pentru intreaga săptămână

„România în bucate” este o emisiune pe teme culinare, difuzată de TVR 2, de luni până vineri, de la ora 17:30, în care publicul va avea posibilitatea să descopere secretele bucătăriei tradiționale din fiecare regiune a României.

Alături de „România în Bucate”, telespectatorii vor învăta rețete noi, dar și vechi preparate româneşti. Emisiile sunt realizate de studiourile regionale ale TVR, pentru TVR 2, producător: Cristina Petrina Murgu, după următorul program: luni, TVR Timișoara (prezentator Ioan T. Morar); marți, surprizele în bucate de la TVR Craiova sunt aduse de Doru Ciolacu; miercuri ne întâlnim cu Costin Miron și Bogdan Moraru, gazdele de la TVR Târgu Mureș; joi servim masa la TVR Iași cu Raluca Aftene Chirilă. Săptămâna „România în bucate” se încheie vineri, cu TVR Cluj.

Doru Ciolacu, de la TVR Craiova, lucrează în presă din 1994. A debutat ca reporter de ştiri, iar acum este redactor la Redacţia Programe. Genul jurnalistic preferat al prezentatorului TVR Craiova este reportajul. „Îmi plac reportajele surprinse în teren şi nu cele cosmetizate”, mărturiseşte Doru despre munca lui. În prezent, Doru modereaza emisiunile „Regiunea în obiectiv”, „România în bucate „ și „În familie”.

În echipa de la TVR Târgu Mureș, prezentatorii Costin Miron și Bogdan Moraru sunt pasionați de artă culinară, bucătari amatori, apreciați de familii și de prieteni. Pentru telespectatorii TVR 2, Costin Miron, realizator al emisiunilor „Istoria Necunoscută” și „România în bucate” și Bogdan Moraru, editor imagine și ilustrator muzical dezvăluie în fiecare săptămână rețete inedite. Este un format pe teme culinare in care publicul va avea posibilitatea sa descopere atat secretele din bucataria traditionala cat si din cea internationala. Telespectatorii au posibilitatea de a învăta retete noi, feluri de mancare româneşti, dar si de a gazdui emisiuni la ei acasa unde vor prepara mancarurile lor preferate.

Emisiunea se filmează în bucatarii private, la pensiuni din zonă sau în locaţii neconvenţionale, dacă este cazul (la iarbă verde, stana, gospodarii, pe malul apei, bucatarii de campanie militare, etc). Invitaţii vor prezenta retete deosebite, dar care să nu fie dificil de realizat de către cei din fata micilor ecrane. Pe parcursul emisiunii se va discuta şi despre pasiunea pentru gatit, despre virtuţile alimentelor, condimentelor, calorii, sau se vor povesti diverse istorioare amuzante legate de bucatarie si arta culinara. Umorul este unul din ingredientele nelipsite, ba apare in economia emisiunii chiar sub forma de grafica. Artistul Gabriel Rusu, unul dintre cei mai buni graficieni de satira realizeaza pentru fiecare editie o lucrare ce are ca tema reteta.

Dragă degustătorule de „România în bucate”, joia eşti invitat la masă în Moldova, unde borşurile sunt acre, iar vorba-i iute şi dulce, cozonacii-s dolofani, alivencile aurii, după cum plăcintele poale-n brîu sunt rumene ca obrăjorii fetelor tinere, unde oamenii îţi dau bineţe fără să te cunoască şi unde gospodinele fac semnul crucii pe aluat înainte de a-l pune la dospit. Din emisiune veţi afla reţetele celor mai gustoase mâncăruri ale moldovenilor şi nu doar atât. Nu întâmplător seria de reportaje realizată de TVR Iaşi pentru „România în Bucate” se numeşte „Descriptio Moldaviae”. Fiecare episod este o călătorie: descoperim sate pitoreşti, castele, podgorii, vă povestim despre meşteşugurile şi obiceiurile vechi din Moldova. Sunt prezentate tradiţiile culinare din această parte de Românie, care ne arată că la ţară mâncarea este o oglindă a relaţiei dintre om şi natură, dintre om şi om, dintre om şi Dumnezeu. Mâncarea este identitate, aşadar curiozitatea gastronimică este şi un bun prilej de a cunoaşte mai îndeaproape comunităţile etnice ale regiunii: pe ucrainienii, polonezii, huţululii, lipovenii şi pe grecii din Moldova.

„Cu tigaia-n spate” se numește seria de reportaje realizată de TVR Cluj pentru „România în Bucate”. Este o emisiune despre mâncare și călătorii și îi are ca protagoniști pe doi experimentați realizatori clujeni Dan Mihai Păvăloiu și Radu Pușcaș. Emisiunea poate fi urmărită pe canalele TVR 3, TVR Cluj, TVR 2. Gazda Dan Mihai Păvăloiu călătorește prin toată țara în căutarea unor rețete culinare mai mult sau mai putin cunoscute.