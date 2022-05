Propunerea TVR 1 de joi: „Un film mai puţin vesel, mai mult trist, poetic şi sfătos”

Documentarul semnat de Cornel Mihalache, realizat de-a lungul a 25 de ani, portretizează un sculptor în lemn din Maramureş, dar şi întreaga comunitate, încărcată de tradiţii. Filmul se vede pe 19 mai, de la 21.10, la TVR 1.

În satul Valea Stejarului, din comuna maramureşeană Vadu Izei, trăieşte Pătru Godja Pupăză, sculptor în lemn, făcător de porți maramureșene. Bărbatul și-a cumpărat un loc mai jos de biserică, l-a împrejmuit, i-a făcut o poartă frumoasă și l-a numit „Cimitirul lui Moș Pupăză, mai puțin vesel, mai mult trist, poetic și sfătos”. Timp de 25 de ani, jurnalistul TVR Cornel Mihalache l-a vizitat de nenumărate ori la ocazii dintre cele mai diverse, înregistrând pe peliculă momentele importante ale vieţii acestei familii şi ale comunităţii din care face parte. Ce a ieşit din cele 26 de ore de material cinematografic brut este „Un film mai puţin vesel, mai mult trist, poetic şi sfătos”, documentar lansat în 2016, ce poate fi urmărit joi, pe 19 mai, de la 21.10, la TVR 1.

„Din 1991 pană în 2006 am fost oaspetele acestei familii de moroșeni. Aproape în fiecare an, de Paște, de Crăciun, de moarte, de naștere, de nuntă, vară, iarnă, primăvara, la culesul prunelor, la făcutul de horincă, am fost prezent”, povestește regizorul şi scenaristul filmului.

Portretul sculptorului în lemn de la capătul lumii românești, unde se agată hartă-n cui, creat cu multă inventivitate cinematografică, este un mozaic al vieții și cugetărilor unui povestitor înnăscut. Cornel Mihalache reușește să prezinte un profil coerent și convingător al unui om care, prin gândurile și cuvintele sale, simple dar profunde, ține narațiunea laolaltă. Urmărind evenimentele de viață ale unei familii tradiționale - botez, căsătorie, moarte - intercalate cu filmări ale tradițiilor locale, filmul este în același timp o privire etnografică asupra unei comunități în care obiceiurile și credințele se păstrează încă.

Regia şi scenariul: Cornel Mihalache

Producători: Andras Demeter, Cornel Mihalache