Visuri, ambiții și iubiri în serialul italian „Inimi”, în premieră la TVR 2

Mari descoperiri medicale ale anilor ’60 se îmbină cu poveşti de dragoste complicate în secția de chirurgie cardiacă a spitalului Le Molinette din Torino. Medicul șef Cesare Corvara creează o echipă capabilă să efectueze primul transplant de inimă din istorie. Dar, mai devreme sau mai târziu, fiecare trebuie să se confrunte cu propria inimă... În fiecare vineri, de la 20.05, vedem la TVR 2 câte două episoade ale serialului.

TVR 2 propune telespectatorilor o incursiune captivantă într-un capitol esențial din istoria medicinei italiene şi mondiale. Serialul „Inimi” („Cuori” – Italia, 2021) aduce pe micile ecrane o poveste inspirată din fapte reale, având ca punct de plecare activitatea unei echipe de medici vizionari care, în anii ’60, au revoluționat chirurgia cardiovasculară la spitalul Le Molinette din Torino. Îl urmărim în premieră în fiecare seară de vineri, de la ora 20.05.

Acțiunea este plasată în anul 1967, într-o perioadă marcată de curaj, ambiție și descoperiri ce păreau imposibile. În centrul poveștii se află trei personaje puternice, ale căror destine se intersectează într-un moment decisiv: Cesare Corvara (Daniele Pecci), fondatorul primei secții de chirurgie cardiovasculară din Italia, Alberto Ferraris (Matteo Martari), un chirurg cardiolog excepțional, și Delia Brunello (Pilar Fogliati), prima femeie cardiolog din țară şi ulterior soţia doctorului Corvara. Un trio de un profesionalism desăvârşit! Dar, deși este posibil să repari anomaliile mușchilor cardiaci, este uneori aproape imposibil să rezolvi enigma propriei inimi...

Pentru Corvara, miza este uriașă: visul de a conduce echipa care va realiza primul transplant de inimă. Hotărât să schimbe cursul istoriei medicale, el îi chemase înapoi în Italia pe cei mai talentați colaboratori ai săi, Alberto și Delia, aflați în Statele Unite. Ceea ce nu știa era că între cei doi exista un trecut comun intens – o poveste de iubire abandonată cu șase ani în urmă şi o căsătorie ce nu a mai avut loc. Acum, tânăra doctoriţă Delia Brunello se vede prinsă într-un triunghi amoros, între soţul ei, şeful echipei de cardiologie, şi fostul logodnic, Alberto, chirurg promiţător şi discipol al lui Cesare…

În jurul lor se ţes poveştile din spitalul Le Molinette: călugărițele care conduc secția și se roagă ca totul să meargă întotdeauna bine, asistentele mereu ocupate pe coridoarele lungi și care uneori se îndrăgostesc de medici, pacienții care, căutând distrageri de la monotonia șederii lor în spital, se distrează cu povești personale și bârfe captivante.

Enrico Mosca, un chirurg ambițios care visează să preia conducerea postului de chirurg șef, formează o echipă perfectă cu soția sa, Elvira, o femeie din înalta societate din Torino. Cei doi creează intrigi și îşi construiesc relații care să-i ajute să urce pe scara profesională.

La rândul ei, fiica lui Cesare Corvara, Virginia, caută pe cineva care să o iubească. Răsfățată și naivă, se răzvrăteşte împotriva destinului ce i-a fost pecetluit: acela de a-i călca pe urme tatălui ei. Dar dragostea neașteptată pentru un tânăr doctor o va face să se răzgândească.

Bazat, printre altele, pe volumul „Viaggio nel cuore”, semnat de chirurgul Ugo Filippo Tesler, serialul „Inimi” reușește să îmbine cu rafinament rigoarea medicală cu emoția relațiilor umane. Presa italiană a lăudat producția pentru modul în care aduce laolaltă istoria transplantului cardiac și viețile personale ale personajelor, construind o poveste profund umană, plină de tensiune, romantism și dileme morale.

Personajele sunt inspirate de pionieri legendari ai medicinei care şi-au desfăşurat activitatea chiar la Molinette din Torino, precum Achille Mario Dogliotti sau studentul său Angelo Actis Dato, medici care au scris istorie în cardiologie. De altfel, sfaturi neprețuite pe platourile de filmare au fost oferite de profesorul Guglielmo Actis Dato, chirurg cardiolog și fiul lui Angelo Actis Dato, precum și de memoria istorică a lui Gino Lavista, colaborator al profesorului Dogliotti.

Serialul a fost filmat în principal în studiourile Lumiq din Torino. Toate încăperile din Molinette au fost reconstruite pe o suprafață de 2.000 de metri pătrați: recepţia spitalului, intrarea în secție, saloanele, coridoarele, chiar și un lift funcțional. Iar incredibila sală de operație, cu mezanin și cupolă panoramică, cu aura sa aproape sacră, este decorul unora dintre cele mai emoționante scene ale serialului. Efortul colosal de construcție a fost completat de selecția de mobilier și instrumente medicale originale de epocă. Totul a fost restaurat și repus în funcțiune așa cum era în vremea respectivă.

Succesul serialului în Italia a fost remarcabil, „Inimi” devenind una dintre cele mai urmărite producții ale postului Rai, iar publicul aşteaptă cu nerăbdare continuarea sa, filmările pentru sezonul al treilea fiind realizate în anul 2025.

„În umbra celei mai mari victorii a medicinei moderne, transplantul de inimă, am reconstruit o lume care nu numai că ne oferă atmosfera fabuloșilor ani șaizeci, dar ne transportă și în locul unde s-a scris istoria, odată cu prețioasa invenție a inimii artificiale”, declara regizorul Riccardo Donna. Luând totul foarte în serios, el mărturiseşte că, împreună cu actorii principali, a luat lecții de chirurgie cardiacă pentru a învăța cum să se miște și să se comporte într-o sală de operație din anii 1960. Dar „Inimi” este mai mult decât un serial cu doctori. „În această serie, aș spune că inima este camera secretă a pasiunilor protagoniștilor noștri. Dragostea, ura și dorința de a excela conduc povestea între disperare și fericire. Pentru că, deși este o serie medicală, Inimi este, mai presus de toate, o poveste despre sentimente”, mai spune regizorul.

Regia: Riccardo Donna

Cu: Daniele Pecci, Pilar Fogliati, Matteo Martari, Enrico Mosca