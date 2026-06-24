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Memoria unei tragedii, în filmul „Călătoria lui Gruber”, la TVR 2

publicat: Miercuri, 24 Iunie 2026

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Inspirată de referințe din romanul „Kaputt” al lui Curzio Malaparte, producția regizată de Radu Gabrea propune o abordare inedită a pogromului de la Iași din 1941. Telespectatorii TVR 2 o pot vedea sub umbrela „Duminica filmului românesc”, pe 28 iunie, de la 20.05.

 

„Călătoria lui Gruber” (Ungaria, România, 2008) transformă o căutare aparent banală într-o reflecție despre memorie, manipulare și responsabilitate. Filmul se remarcă prin colaborarea dintre regizorul Radu Gabrea și scenariștii Răzvan Rădulescu și Alexandru Baciu, doi dintre cei mai apreciați autori ai Noului Cinema Românesc. Îl urmărim în cadrul proiectului „Duminica filmului românesc”, pe 28 iunie, de la 20.05, la TVR 2.

(w882) Calatoria

Filmul pornește de la câteva pagini ale romanului „Kaputt” al lui Curzio Malaparte și construiește o poveste originală, plasată în contextul dramatic al pogromului de la Iași din vara anului 1941, la câteva zile după ce Germania şi România încep atacul împotriva Rusiei Sovietice.

(w882) Calatoria

(w882) Calatoria

În centrul acțiunii se află chiar Malaparte, corespondent de război al publicaţiei Corriere de la Sera, aflat în trecere prin Iași, în calitate de corespondent de război. Afectat de o alergie severă, acesta pornește în căutarea medicului Josef Gruber, un alergolog care studiase la Florenţa, recomandat pentru tratament. Acesta, însă, nu e de găsit nicăieri şi se bănuieşte că s-ar afla printre evreii deportaţi cu puţin timp înainte din oraş. Investigația ziaristului capătă o dimensiune tragică, pe măsură ce descoperă urmele violențelor care au marcat orașul și soarta incertă a doctorului evreu pe care îl caută.

(w882) Calatoria

Scenariul transformă această căutare într-un pretext pentru explorarea unei realități istorice complexe, îmbinând fapte documentate cu elemente de ficțiune. Suspansul este construit în jurul identității lui Gruber, iar finalul lasă loc interpretărilor, adăugând profunzime unei povești despre adevăr și memorie.

(w882) Calatoria

„Filmul lui Gabrea atinge inima întunericului (în sensul conradian de centru absolut al ororii, de miez al ei) nu atunci când Malaparte vede cu ochii lui trenurile morții (cu voci de osândiți cerând apă din vagoanele sigilate) și gropile comune, convingându-se astfel că alergologul a murit, ci imediat după aceea, când e corectat de un călău român în următorii termeni: Ăla era Gruber Josef-tatăl. Nu are nicio legătură cu Gruber Josef-fiul. Nici legătura cea mai mică.” (Andrei Gorzo, cinepub.ro, februarie 2026)

(w882) Calatoria

Distribuția reunește nume importante ale cinematografiei românești și europene. Florin Piersic Jr. îl interpretează pe Curzio Malaparte, în timp ce Marcel Iureș, Udo Schenk, Răzvan Vasilescu, Alexandru Bindea și Claudiu Bleonț completează galeria personajelor care dau viață acestei reconstituiri cinematografice.

Considerat unul dintre cele mai reușite filme realizate de Radu Gabrea după revenirea sa în România, „Călătoria lui Gruber” se evidențiază prin forța scenariului și prin modul în care aduce în prim-plan un episod dureros al istoriei românești, evitând formulele convenționale și invitând publicul la reflecție.

(w882) Calatoria

foto: capturi foto film

Tag-uri: Călătoria lui Gruber, Duminica Filmului Romanesc, film, Florin Piersic Jr., Marcel Iures, Pogromul de la Iași, Radu Gabrea, TVR 2

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