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„Ion”, ecranizarea de referință a romanului lui Liviu Rebreanu, la TVR 2

publicat: Miercuri, 01 Iulie 2026

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Una dintre cele mai apreciate ecranizări ale literaturii române ajunge pe micul ecran în cadrul programului „Duminica filmului românesc” de la TVR 2. Filmul „Ion”, în regia lui Mircea Mureșan, va fi difuzat în două părți: „Blestemul pământului”, pe 5 iulie, de la ora 20.05, și „Blestemul iubirii”, pe 12 iulie, la aceeaşi oră.

 

Inspirat de romanul clasic al lui Liviu Rebreanu, filmul urmărește destinul lui Ion al Glanetașului, un tânăr sărac și harnic din satul Prislop, mistuit de dorința de a avea pământ. Pentru a-și împlini visul, încearcă să o ia de soție pe Ana, fiica bogatului Vasile Baciu, deși adevărata lui iubire este Florica. Între ambiție, lăcomie și dragoste, Ion ajunge să facă alegeri care îi vor schimba destinul într-un mod tragic.

(w882) Ion / capt

Distribuția reunește nume importante ale teatrului și filmului românesc. Șerban Ionescu interpretează rolul principal, alături de Ioana Crăciunescu, care a făcut un rol memorabil întruchipând personajul Ana, de Sorina Stănculescu (Florica), Ion Besoiu (preotul Belciug), Leopoldina Bălănuță (Zenobia), Octavian Cotescu (învăţătorul Zaharia Herdelea), Tamara Buciuceanu (Maria Herdelea, soţia învăţătorului).

(w882) Ion / capt

(w882) Ion / capt

Filmul a avut avanpremiera la 14 aprilie 1980, la Cinema Patria din București. Deși premiera oficială a avut loc în același an, producția este asociată frecvent cu 1981, când a beneficiat de o distribuție și o vizibilitate internațională mai largă. Tot în 1980, ecranizarea a fost adaptată și într-un serial de cinci episoade, difuzat de Televiziunea Română.

Succesul filmului a fost confirmat și de premiile obținute la gala ACIN din 1980, unde a primit Premiul special al juriului, Premiul pentru imagine și Premiul pentru interpretare feminină, acordat Ioanei Crăciunescu pentru rolul Anei.

(w882) Ion / capt

Un rol important în atmosfera filmului îl are și coloana sonoră, la care a contribuit maestrul Gheorghe Zamfir. Sunetul inconfundabil al naiului completează povestea și îi accentuează dramatismul și autenticitatea.

(w882) Ion / capt

La peste patru decenii de la premieră, „Ion” continuă să impresioneze prin realismul său. La fel ca romanul, filmul evită imaginea idilică a satului românesc și surprinde o lume în care dorința de avere, iubirea și orgoliul modelează destine. Personajele sunt construite cu profunzime, iar imaginea cinematografică și fidelitatea față de spiritul romanului lui Liviu Rebreanu fac din această producție una dintre cele mai valoroase adaptări din cinematografia românească.

(w882) Ion / capt

(w882) Ion / capt

Cele două părți ale filmului „Ion” sunt difuzate în cadrul programului „Duminica filmului românesc”, la TVR 2: „Blestemul pământului”, pe 5 iulie, și „Blestemul iubirii”, pe 12 iulie, de la ora 20.05.

(w882) Ion / capt

foto: capturi ecran film

Tag-uri: Duminica Filmului Romanesc, ecranizare, film, Glasul iubirii, Glasul pământului, Ioana Crăciunescu, Ion, Ion şi Ana, Ion şi Florica, Liviu Rebreau, Șerban Ionescu, TVR 2

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