Filmul ce i-a pus faţă în faţă prima oară pe Johnny Depp şi Amber Heard se vede la TVR 2

„Filmul de artă” ne aduce, în ultima duminică de martie, comedia„Jurnalul unui iubitor de rom”. Îl urmărim pe 29 martie, de la ora 22.00, a TVR 2.

Sfârşitul de săptămână ne lasă cu zâmbetul pe buze. Urmărim la TVR 2 comedia „Jurnalul unui iubitor de rom” (Rum Diary – SUA, 2011), în regia lui Bruce Robinson, ecranizarea romanului omonim al scriitorului şi jurnalistului american Hunter S. Thompson. De altfel, producţia are la bază experienţele personale ale scriitorului în Puerto Rico, fără a fi, însă, catalogată drept un film autobiografic. Filmul în a cărui distribuţie îi vom recunoaşte pe Johnny Depp, Aaron Eckhart sau Amber Heard se vede pe 29 martie, de la ora 22.00, la TVR 2.

La sfârşitul anilor 1950, plictisit de viaţa de newyorkez, scriitorul Paul Kemp (Johnny Depp) se expatriază pe insula paradisiacă Porto Rico, unde îşi câştigă existenţa ca reporter la modestul ziar „San Juan Star". Foarte rapid, el adoptă ritmul de viaţă al localnicilor, alcătuit din ceva trândăvie şi mult rom. Angajat să scrie un articol elogios despre proiectul imobiliar al americanului Hal Sanderson (Aaron Eckhart), Paul se trezeşte în faţa unei dileme: fie acceptă propunerea confortabilă, dar imorală, de a se lăsa cumpărat, fie îşi asumă riscul de a denunţa combinaţiile murdare ale verosului om de afaceri. Iar când prietena lui Sanderson, seducătoarea Chenault (Amber Heard), îi face ochi dulci lui Paul, lucrurile se complică şi mai mult...

Filmul a reprezentat un moment de cotitură în viaţa protagoniştilor săi. Pe platourile de filmare ale „Jurnalului unui iubitor de rom” a început înflăcărata poveste de dragoste dintre Johnny Depp şi Amber Heard, poveste ce i-a dus pe cei doi în faţa altarului în 2015, iar apoi, în sala de judecată, la un proces de defăimare cu mare răsunet, încheiat în 2022.

Regia: Bruce Robinson

Cu: Johnny Depp, Aaron Eckhart, Amber Heard, Giovanni Ribisi

foto via Selecţie Film TVR