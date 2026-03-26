loader
Foto

Filmul ce i-a pus faţă în faţă prima oară pe Johnny Depp şi Amber Heard se vede la TVR 2

publicat: Joi, 26 Martie 2026

PROMO  TVR2 

„Filmul de artă” ne aduce, în ultima duminică de martie, comedia„Jurnalul unui iubitor de rom”. Îl urmărim pe 29 martie, de la ora 22.00, a TVR 2.

 

Sfârşitul de săptămână ne lasă cu zâmbetul pe buze. Urmărim la TVR 2 comedia „Jurnalul unui iubitor de rom” (Rum Diary – SUA, 2011), în regia lui Bruce Robinson, ecranizarea romanului omonim al scriitorului şi jurnalistului american Hunter S. Thompson. De altfel, producţia are la bază experienţele personale ale scriitorului în Puerto Rico, fără a fi, însă, catalogată drept un film autobiografic. Filmul în a cărui distribuţie îi vom recunoaşte pe Johnny Depp, Aaron Eckhart sau Amber Heard se vede pe 29 martie, de la ora 22.00, la TVR 2.

La sfârşitul anilor 1950, plictisit de viaţa de newyorkez, scriitorul Paul Kemp (Johnny Depp) se expatriază pe insula paradisiacă Porto Rico, unde îşi câştigă existenţa ca reporter la modestul ziar „San Juan Star". Foarte rapid, el adoptă ritmul de viaţă al localnicilor, alcătuit din ceva trândăvie şi mult rom. Angajat să scrie un articol elogios despre proiectul imobiliar al americanului Hal Sanderson (Aaron Eckhart), Paul se trezeşte în faţa unei dileme: fie acceptă propunerea confortabilă, dar imorală, de a se lăsa cumpărat, fie îşi asumă riscul de a denunţa combinaţiile murdare ale verosului om de afaceri. Iar când prietena lui Sanderson, seducătoarea Chenault (Amber Heard), îi face ochi dulci lui Paul, lucrurile se complică şi mai mult...

Filmul a reprezentat un moment de cotitură în viaţa protagoniştilor săi. Pe platourile de filmare ale „Jurnalului unui iubitor de rom” a început înflăcărata poveste de dragoste dintre Johnny Depp şi Amber Heard, poveste ce i-a dus pe cei doi în faţa altarului în 2015, iar apoi, în sala de judecată, la un proces de defăimare cu mare răsunet, încheiat în 2022.

Regia: Bruce Robinson

Cu: Johnny Depp, Aaron Eckhart, Amber Heard, Giovanni Ribisi

 

foto via Selecţie Film TVR

Tag-uri: Aaron Eckhart, Amber Heard, comedie, film, Filmul de artă, Johnny Depp, Jurnalului unui iubitor de rom, TVR 2

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Tot mai puțini angajați susțin un număr tot mai mare de pensionari

  TVRINFO     TVRINFO 

Tot mai puțini angajați susțin un număr tot mai mare de pensionari

Sistemele de pensii din Europa traversează o perioadă de risc fără precedent, context în care absența unor reforme rapide ar putea genera ...

Filmul ce i-a pus faţă în faţă prima oară pe Johnny Depp şi Amber Heard se vede la TVR 2

  FILM     TVR2 

Filmul ce i-a pus faţă în faţă prima oară pe Johnny Depp şi Amber Heard se vede la TVR 2

„Filmul de artă” ne aduce, în ultima duminică de martie, comedia„Jurnalul unui iubitor de rom”. Îl urmărim pe 29 martie, de la ora 22.00, a TVR 2.

De ce eșuează reformele în România? Sâmbătă, la „Breaking Fake News”

  PROMO     TVR1 

De ce eșuează reformele în România? Sâmbătă, la „Breaking Fake News”

În aceeaşi ediţie, despre poluarea Nistrului, strâmtoarea Ormuz sau bursa americană. Pe 28 martie, de la ora 17.00, Marian Voicu ne aşteaptă cu o ...

Evoluția locuirii în Europa: Odiseea spațiului domestic (Galerie FOTO)

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

Evoluția locuirii în Europa: Odiseea spațiului domestic (Galerie FOTO)

Istoria locuirii în Europa este istoria distanței dintre oameni, o istorie a stilurilor și o oglindă a modului în care s-au schimbat conceptele ...

Săptămâna Mișcării - Move Week 2026

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Săptămâna Mișcării - Move Week 2026

Săptămâna Mișcării, cunoscută la nivel internațional sub denumirea de MOVE Week, reprezintă o campanie anuală de amploare care celebrează ...

Puterea de cumpărare a românilor, în scădere

  TVRINFO     TVRINFO 

Puterea de cumpărare a românilor, în scădere

Încă de începutul lui 2026, Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP) a atras atenția că măsurile fiscale și menținerea inflației la un ...

Lucian Pîrvoiu: „Jurnalismul m-a ales pe mine, încă de când eram copil”

  VEDETE     TVRINFO   TVR1 

Lucian Pîrvoiu: „Jurnalismul m-a ales pe mine, încă de când eram copil”

A făcut de la reportaje în apă până la brâu, la inundații, până la interviuri cu Ursula von der Leyen, în plină pandemie. Lucian Pîrvoiu este ...

„Schimbul de noapte” – o decizie care schimbă destine, la TVR 1

  FILM     TVR1 

„Schimbul de noapte” – o decizie care schimbă destine, la TVR 1

O poveste tensionată despre alegeri dificile și limitele morale ale datoriei, în premieră la TVR 1, vineri, 27 martie, de la ora 20.00. Filmul ...

Misteriosul „Gene Kelly – un american la... Hollywood”. Documentar despre un simbol al dansului, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Misteriosul „Gene Kelly – un american la... Hollywood”. Documentar despre un simbol al dansului, la TVR 1

Facem o călătorie prin lumea lui Gene Kelly, dansator de geniu, coregraf şi regizor pentru care dansul a fost un angajament politic. ...

Criză pe piața carburanților - Guvernul pregătește măsuri

  TVRINFO     TVRINFO 

Criză pe piața carburanților - Guvernul pregătește măsuri

Guvernul se reunește marți, la ora 17:00, într-o ședință extraordinară la Palatul Victoria, având pe agendă adoptarea unei ordonanțe de urgență ...

Dr. Jack şi Mr. Nicholson: legenda unui star fără reguli, la TVR 1

  FILM     TVR1 

Dr. Jack şi Mr. Nicholson: legenda unui star fără reguli, la TVR 1

Incontestabil seducător și, totuși, tulburător de înfricoșător. Cu privirea sa pătrunzătoare și sprâncenele arcuite, ca și cum ar putea izbucni ...

Premiere la TVR, de Ziua Mondială a Teatrului: spectacolele „Regina nopții” și „Grădina de sticlă” aduc emoția scenei pe micul ecran

  PROMO     TVR1   TVRCULTURAL 

Premiere la TVR, de Ziua Mondială a Teatrului: spectacolele „Regina nopții” și „Grădina de sticlă” aduc emoția scenei pe micul ecran

Televiziunea Română marchează săptămâna 23–29 martie prin spectacole-eveniment la TVR 1 și TVR Cultural dedicate spectacolului de teatru, ...

„Lecția iubirii” şi „Din tragedii în bucurii”, două noi reportaje la „Destine ca-n filme”

  PROMO     TVR2 

„Lecția iubirii” şi „Din tragedii în bucurii”, două noi reportaje la „Destine ca-n filme”

Marţi seară, Iuliana Marciuc ne propune doi noi eroi care au trăit experienţe incredibile, desprinse parcă din scenariile unor producţii ...

Practicarea sportului, o sursă inepuizabilă de motivație pentru toate vârstele

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Practicarea sportului, o sursă inepuizabilă de motivație pentru toate vârstele

Activitatea fizică regulată este indispensabilă nu doar pentru sănătatea corpului, ci și pentru echilibrul psihic. Dincolo de îmbunătățirea ...

„O nuntă între Cer şi Pământ, prin sunet”. Concertul „Unifying Worlds” susţinut de Teodora Brody se vede la TVR 2

  PROMO     TVR1   TVR2 

„O nuntă între Cer şi Pământ, prin sunet”. Concertul „Unifying Worlds” susţinut de Teodora Brody se vede la TVR 2

Rezultat al unei vieți de căutare și de pregătire muzicală și spirituală, „Unifying Worlds” este spectacolul prezentat de Teodora Brody în ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate