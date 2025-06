„Şi afară plouă, plouă!”... La Gala de Excelenţă „Artişti de Platină ai României – Marina Voica” a plouat cu „Vivat veselia”

ÎN CULISE. Luni, 9 iunie, de la ora 21:05, telespectatorii TVR 2 sunt invitaţi la un spectacol emoţionant, produs şi moderat de Iuliana Marciuc. La 88 de ani, marea artistă Marina Voica cântă, dansează şi ridică în picioare publicul din sala Operei Române din Bucureşti. Iată ce au povestit artiştii invitaţi de Marina Voica în spectacol.

Cu o carieră artistică impresionantă ce se întinde pe mai bine de șase decenii, Marina Voica a fost omagiată într-un eveniment special desfășurat la Opera Națională din București. Ce de-a treia ediţie a Galei de Excelenţă „Artiștii de platină ai României” i-a fost dedicată artistei legendare care, şi la această venerabilă vârstă, trăieşte pentru public, muzică şi dans. Evenimentul care a avut loc pe 20 mai, produs și prezentat de Iuliana Marciuc, în regia artistică a lui Daniel Iordăchioaie, a celebrat nu doar muzica, ci și amprenta sa artistică lăsată asupra mai multor generații.

„Gala de Excelență „Artişti de Platină ai României” - Marina Voica este deja cea de a treia dintr-o serie pe care Televiziunea Română o realizează în parteneriat cu Asociația Culturală „Valahii” și Ministerul Culturii. Este ideea noastră de a promova artiștii seniori care ne-au încântat tinerețea cu muzica, filmele sau cu piesele lor de teatru. În primele două gale au fost omagiați tenorul Florin Georgescu și actrița Rodica Mandache. Cea de a treia gală, ca și primele două, a fost găzduită de Opera Națională și m-am bucurat foarte mult să realizez un program așa cum și l-a dorit Marina Voica, cu invitații pe care ea i-a ales. A cântat împreună cu ei, a dansat, a fost într-o formă teribilă și m-am bucurat foarte mult că am putut să îi ofer o mare bucurie unei asemenea artiste”, a spus Iuliana Marciuc.





„Este un moment emoționant, pe care mă bucur că l-am putut duce cu bine la capăt. Este greu să realizezi Gala de Excelenţă „Artişti de Platină ai României”, mai ales că vorbim despre seniori de, iată, aproape 90 de ani. Dar la la sfârşitul spectacolului îți tresaltă sufletul de bucurie. Fiecare gală are și un specific, iar astăzi a fost vorba despre veselie și culoare. Despre Marina Voica!”, a adăugat Daniel Iordăchioaie.





Oana Sârbu, Laurenţiu Cazan, Daniel Iordăchioaie, Andrei Bănuţă, Adrian Enache, trupa de balet High Class şi Orchestra Reprezentativă a Armatei, artiști consacrați ai muzicii româneşti, au urcat pe scenă pentru a-i aduce un omagiu Marinei Voica şi au interpretat piese din repertoriul acesteia. Spectacolul va putea fi urmărit luni, 9 iunie, de la ora 21:05, la TVR 2.

„Pe scenă au urcat prieteni și colaboratori de o viață ai Marinei, iar în public au fost atât artiștii care o admiră, cât şi simplii spectatori, publicul căruia Marina Voica i-a dedicat întreaga viață.

Repertoriul și l-a ales cu minuțiozitate, s-a pregătit cu atenţie pentru spectacol, cam două luni și a dorit să aducă spectatorilor și telespectatorilor piese din repertoriul său mai vechi sau mai noi, în variantă originală sau orchestrate modern. Și tot la dorința artistei, gala se încheie cu fanfară, cu Orchestra Reprezentativă a Armatei. Și-a dorit foarte mult să cânte melodia „Micul București” alături de fanfară și tot ea a propus, deoarece o caracterizează foarte mult, ca melodia finală să fie „Vivat veselia!”, a completat Iuliana Marciuc.

Profund emoționată de căldura primită din partea colegilor şi prietenilor săi, Marina Voica a exclamat: „M-am bucurat foarte tare. Emoție, emoție și emoție. Atât…”.

Printre momentele marcante ale spectacolului amintim intrarea artistei într-o caleaşcă cu flori, sau duetul dintre Marina Voica și Adrian Bănuță, care au interpretat împreună celebra piesă „Și afară plouă, plouă”. „Melodia aceasta a răsunat zilnic în casa mea. Am cântat-o cu respect și emoție”, a mărturisit tânărul artist.

„Cred că au fost vizibile emoțiile mele pe scenă şi că un pic mi-a tremurat vocea. Am fost uimit, pentru că mie nu-mi tremură niciodată vocea. De fiecare dată când o văd, când sunt alături de dumneaei şi cântăm împreună, îmi aduc aminte că de la Marina Voica am învățat cea mai importantă lecție a ultimilor ani, și anume că vârsta e doar un număr și că tinerețea este un concept atât de relativ și că între ele nu există nicio legătură. Doamna Marina Voica e o persoană tânără la suflet şi emană tinereţe prin toți porii. Aproape că, uneori, mă simt eu mai bătrân lângă dumneaei. Sunt onorat că am fost invitat în acest spectacol, sunt onorat că am cântat din nou alături de dânsa şi sper să o mai fac de multe ori de acum înainte”, a mărturisit Andrei Bănuţă la finalul momentului.





Poate cel mai dinamic moment artistic al serii a fost întâlnirea pe scenă dintre Marina Voica şi Adrian Enache.

„Marina Voica... Zeița Marina Voica și a pus mari speranțe în momentul nostru, pentru că a considerat că e cel mai spectaculos. Avem un duet cu melodii diferite. Începem cu jazz, continuăm cu blues, cu melodii rusești şi cu vals la final. Și, credeţi-mă, chiar a ieșit cum și-a dorit Marina și cum am visat și eu. Chiar mă gândesc că putem să facem un videoclip de succes din acest moment. Marina chiar este un fenomen. Şi e foarte meticuloasă şi plină de viață. Mâine, poimâine face 90 de ani şi încă dansează pe scenă și cântă. Este o pildă pentru cei care vin din urmă să își practică profesia cu pasiune, cu multă seriozitate și meticulozitate, așa cum simte fiecare”, a mărturisit Adrian Enache.

„Rep: Ce melodii ale Marina Voica ai fredonat în debutul carierei?

Adrian Enache: N-am fredonat, chiar le-am pus pe scenă. În perioada comunistă când totul era gri, Marina venea cu „Vivat veselia, trăiască fericirea!”. Înțelegi?! Sau „Ce vrei tu, ce vrei tu, marea albastră!”. Am câștigat o ediție a unei cunoscute emisiuni de divertisment când mi-a picat la ruletă - Marina Voica.

M-a sunat imediat după emisiune, m-a felicitat și mi-a spus: „Măi Adrian, dar ce frumoasă erai!”. Eu aveam buzele subțiri, așa că eram mai a dracului, dar tu aveai buzele astea sexy...”. Avem o frumoasă relație de prietenie. Și să-i dea Dumnezeu mulți ani de aici încolo, să fie sănătoasă și să fie pe scenă”.

Născută în Rusia, în orașul Ivanovo, Marina Voica a venit în România după ce s-a căsătorit cu Marcel Voica, pe care l-a cunoscut în timpul studiilor la Moscova. Inițial, a lucrat ca economist, însă destinul artistic i-a fost schimbat de întâlnirea cu regizorul Valeriu Lazarov.

În cariera sa, Marina Voica a lansat peste 850 de melodii, 27 de discuri, 3 casete și 6 CD-uri. A susţinut turnee internaționale în Europa, America și Asia. În plus, a apărut în peste 300 sute de emisiuni televizate și a jucat în nouă stagiuni ale Teatrul de revistă Constantin Tănase. De asemenea, a primit rolul principal în filmul “Țărmul n-are sfârșit” regizat de Mircea Săucan, iar la vârsta de 84 de ani un nou rol în filmul “Bucureştiul văzut de sus”, regizat de Andrei Răuţu.

„Doamna Marina Voica a fost un exemplu real pentru mine. Mi-a plăcut ritmicitatea dumneaei și felul de a aborda muzica latino-americană, pe care o interpretează într-un mod absolut unic. Este inegalabilă. Am ascultat piese vechi, înregistrate în anii '50, '60, argentine, venezuelene, tangouri, muzică braziliană, muzică cubaneză, samba, bossa nova, superbe genuri pe care doar dumneaei le-a interpretat, ca o artistă veritabilă latino-americană, aici în România.

În liceu, eram toate îndrăgostite de Laurențiu Cazan, care era în mare vogă. În perioada anilor '90 i-am cunoscut pe amândoi pe scena de la Salonul Spaniol cântând. În felul ăsta le-am urmărit, cumva, activitatea. În urmă cu 11 ani, invitată într-o emisiune de renume, ca să reproduc personajul dumneaei, chiar am luat premiu. Doamna Marina Voica este un exemplu de longevitate și de tinerețe pe care le admir sincer. Şi îi urez multă sănătate și să ne bucure în continuare”, a spus Oana Sarbu.





Printre invitaţii de suflet ai Marinei Voica s-a numărat şi Laurenţiu Cazan. „Prietenia cu Marina Voica a început în anul 1982, când eu cântam cu trupa „Litoral” și am acompaniat câțiva dintre artiștii importanți, aveam un succes uriaș şi lungi turnee. Legătura mea cu Marina Voica este de notorietate. A fost o femeie frumoasă, o combinație de copilăresc, adolescentin, dar şi înțelepciune. Marina este acel tip de om care, în ciuda faptului că pare că îţi este cunoscută, deopotrivă, este și o mare necunoscută”, spune Laurenţiu Cazan.

„Rep: Ce ai învățat de la Marina Voica?

Laurenţiu Cazan: Foarte multe lucruri. Îmi zicea: „Niciodată să nu te grăbești să ieși de pe scenă! Nici să cerșești aplauze, dar nici să pleci prea de repede. Dă-i publicului șansa de a te aplauda”. Nu-i așa de ușor de făcut acest lucru, pentru că aici depinde și de carisma fiecăruia. Trebuie să fii credibil şi trebuie să fii sincer. Dar este un lucru extrem de important pe care l-am învățat de la Marina Voica şi pe care acum îl spun şi eu copiilor când mă duc în festivaluri”.