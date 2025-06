Ce-ar fi New Yorkul fără românii lui?... Cunoaştem câţiva dintre ei miercuri seară, la TVR 2

De pe 5th Avenue pe Wall Street, din Trump Tower în Queens, episodul „Hai-Hui… cu Marina” din această săptămână ne prinde în pulsul vibrant al capitalei lumii. Marina Almăşan ne dă întâlnire la un hot dog cu mult muştar pe 11 iunie, de la ora 20.05, la TVR 2.

Pentru cine nu a fost de faţă la descoperirea Americii de către Cristofor Columb, Marina Almăşan are o ofertă imbatabilă: o mai descoperim o dată, alături de ea, la „Hai-Hui... cu Marina”! Călătoria realizatoarei TVR la New York devine un incitant episod al emisiunii, pe care-l putem urmări, cu răcoritoare şi popcorn, miercuri seară, pe 11 iunie, de la 20.05 – şi în reluare sâmbătă, 14 iunie, de la 14.00, la TVR 2.

„Ne-am fâțâit pe 5th Avenue, am făcut o croazieră pe Hudson River, am mângâiat între coarne taurul de pe Wall Street, am băut o cafea în Trump Tower, am măsurat cu pasul cel mai vechi pod suspendat pe cabluri de oțel - Brooklyn Bridge, am servit o savarină la cea mai tare cofetărie românească din Queens și tot în Queens am cunoscut-o pe cea care i-a căzut cu tronc și i-a devenit soție cantautorului Gheorghe Gheorghiu - patroană a celui mai faimos restaurant romanesc din New York”, povesteşte Marina dintr-o suflare o parte din experienţele trăite peste Ocean.

Şi tot acolo, în „oraşul care nu doarme niciodată”, ne minunăm şi noi, alături de echipa „Hai-Hui... cu Marina”, de măiestria celei pe mâinile căreia și-au dat chipul, spre înfrumusețare, cunoscute staruri hollywoodiene şi aflăm cum poți deveni bogat în America, de la câțiva oameni de afaceri, pe care gazda emisiunii i-a descusut cum ştie ea mai bine!

Pe final de episod, „am sfârșit prin a ne bucura că, la New York, România are un consul general de toată isprava - o femeie de nota 10, pe care am supus-o unui test video, luat cu brio!”, mai anunţă Marina, invitându-ne, în stilul său caracteristic, să nu ratăm călătoria „Hai-Hui” la New York din 11 iunie: „Una peste alta, va fi o ediție plină de surprize, apetisantă precum un hot dog aburind, servit cu mult muștar, pe străzile din Manhattan.”

Din această primăvară, Marina Almăşan şi colegul său de drumeţie, Marian Grigore, ne propun o altfel de emisiune de călătorii, în care ne bucurăm ochii cu imagini din oraşe mai turistice sau mai puţin umblate, cunoaştem români stabiliţi în toate colţurile lumii şi ne inspirăm din poveştile lor de viaţă. Toate acestea, la „Hai-Hui… cu Marina”, o emisiune atipică, după cum o caracterizează realizatoarea. Cu ce ne surprinde vedeta TVR în noul program pe care ni-l oferă aflăm urmărind-o la TVR 2 în fiecare seară de miercuri, de la ora 20.05 (şi în reluare sâmbăta, la 14.00).