loader
Foto

„Brazilia – întoarcerea la pădure”: salvarea vine din înţelepciunea veche, în documentarul 360°GEO de la TVR 2

publicat: Miercuri, 29 Iulie 2026

PROMO  TVR2 

Pădurea tropicală amazoniană este cea mai mare de pe planetă. În Brazilia, localnicii redescoperă bogăţia care-i înconjoară. Întoarcerea la stilul de viaţă ancestral ar putea fi salvarea comunităţilor din satele de la marginea pădurii. Aflăm mai multe vineri, 31 iulie, de la ora 14.00, la TVR 2.

 

Paradisul natural al pădurii tropicale adăposteşte o biodiversitate fenomenală şi aici trăiesc şi numeroase populaţii indigene. Deşi lumea exterioară i-a momit cu prosperitatea, le-a adus doar boli şi sărăcie. În Brazilia, localnicii redescoperă bogăţia care-i înconjoară: cea a pădurii, adevărată cămară sub cerul liber. Aşa că ei au început să-şi planteze grădini de legume. Despre noua lor viaţă şi ce le aduce ea aflăm urmărind documentarul 360°GEO „Brazilia – întoarcerea la pădure” (Amazonie, nourrir le lien à la terre, Franţa-Germania, 2023) vineri, 31 iulie, de la ora 14.00, la TVR 2.

(w882) Brazilia â

În regiunea amazoniană, comunitățile indigene au adoptat adesea un stil de viață occidental. Totuși, confruntându-se cu o realitate cotidiană marcată de boli, sărăcie și un sentiment de abandon, mentalitățile încep să se schimbe. Într-un număr tot mai mare de sate, locuitorii revin la modul lor tradițional de viață. Aceștia cultivă manioc și cacao și replantează specii vegetale native în zonele defrișate. Impactul ar putea fi și mai amplu; într-adevăr, acest stil de viață ancestral pare a fi o modalitate eficientă de a combate dispariția pădurii tropicale.

(w882) Brazilia â

(w882) Brazilia â

Paulo da Silva Bererra face parte din poporul indigen Munduruku, care locuiește în această regiune de generații. Situată la marginea pădurii tropicale braziliene, mica așezare Açaical a asistat, de-a lungul anilor, la sosirea unor fermieri din exterior care au perturbat structura socială a satului. În timp ce noii veniți cresc vite, micii fermieri Munduruku s-au orientat ulterior către monocultură, iar mulți dintre ei depind acum de îngrășăminte chimice și erbicide.

(w882) Brazilia â

Zilnic, satul este învăluit într-un strat gros de praf, ridicat de camioanele de mare tonaj care transportă recoltele de la marile ferme învecinate. Această situație alimentează nemulțumirea lui Paulo; el dorește să schimbe starea de fapt și, mai presus de toate, să ajute populația indigenă să obțină autonomie și dreptul la autodeterminare.

(w882) Brazilia â

Împreună cu Maria Alves dos Santos, o fostă învățătoare, el vizitează localitatea Vista Alegre. Fiind un motor al revenirii la metodele agricole tradiționale și la înțelepciunea străveche, această comunitate își administrează propriile pepiniere. Acolo, se predă din nou chiar și limba indigenă, care fusese dată uitării. Prin urmare, multe sate privesc Vista Alegre ca pe un model demn de urmat. De asemenea, sunt organizate cursuri pentru membrii comunităților învecinate care doresc să se inspire din această inițiativă.

(w882) Brazilia â

Călătoria durează patru zile, însă nimic nu îi poate descuraja pe Paulo și Maria; ei sunt hotărâți să se întoarcă având un bagaj bogat de cunoștințe și idei noi, menite să impulsioneze tranziția către viitorul de care satul lor are atâta nevoie.

(w882) Brazilia â

Regia: Gordian Arneth

Foto: Medienkontor / Gordian Arneth

Tag-uri: Brazilia – întoarcerea la pădure, documentar, documentar 360°GEO, padurea amazoniana, padurea tropicala, TVR 2

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

„Brazilia – întoarcerea la pădure”: salvarea vine din înţelepciunea veche, în documentarul 360°GEO de la TVR 2

  FILM     TVR2 

„Brazilia – întoarcerea la pădure”: salvarea vine din înţelepciunea veche, în documentarul 360°GEO de la TVR 2

Pădurea tropicală amazoniană este cea mai mare de pe planetă. În Brazilia, localnicii redescoperă bogăţia care-i înconjoară. Întoarcerea la ...

România, pe primul loc în clasamentul mondial al consumului de alcool, conform estimărilor OMS

  TVRINFO     TVRINFO 

România, pe primul loc în clasamentul mondial al consumului de alcool, conform estimărilor OMS

România înregistrează cel mai ridicat nivel al consumului de alcool la nivel mondial, potrivit datelor furnizate de Organizația Mondială a ...

Tenis internațional la Târgu Mureș! TVR Sport transmite finalele AXERIA Open WTA 125

  TVRSPORT     TVRCLUJ   TVRSPORT 

Tenis internațional la Târgu Mureș! TVR Sport transmite finalele AXERIA Open WTA 125

E singura competiție de tenis WTA 125 desfășurată în România în acest an, iar cele mai importante meciuri le vedem la TVR Sport duminică, 2 ...

TVR Sport transmite în direct semifinalele și finalele Campionatelor Europene de canotaj de la Varese

  TVRSPORT     TVRSPORT 

TVR Sport transmite în direct semifinalele și finalele Campionatelor Europene de canotaj de la Varese

România atacă medaliile continentale la Varese, într-o competiție care reprezintă și ultimul mare test înaintea Campionatelor Mondiale de la ...

Să fim salvatori!

  RECOMANDARI     TVRI 

Să fim salvatori!

"Un doctor pentru dumneavoastră", vă invită să urmăriți o ediție de colecție, sâmbătă, 1 august, de la ora 12:00, la TVR Internațional și TVR+, ...

TVR 2 este cu Paul Surugiu-Fuego şi

  RECOMANDARI     TVR2 

TVR 2 este cu Paul Surugiu-Fuego şi "Drag de România mea!"

Sezonul 17 "Drag de România mea!" e aproape deja!  Paul Surugiu Fuego promite o toamnă memorabilă, plină de momente unice și exclusivități.

Virtuozitate și sonorităţi populare surprinzătoare, în a doua ediţie „best of” din Festivalul „Sus la munte, la Muscel” - duminică, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Virtuozitate și sonorităţi populare surprinzătoare, în a doua ediţie „best of” din Festivalul „Sus la munte, la Muscel” - duminică, la TVR 1

Tradiția, virtuozitatea și emoția pură a folclorului românesc revin la TVR 1 într-o selecție de colecție a celor mai aplaudate recitaluri din ...

Criză acută în sistemul public: Grevă generală în sute de spitale și consultări de urgență la Palatul Cotroceni

  TVRINFO     TVRINFO 

Criză acută în sistemul public: Grevă generală în sute de spitale și consultări de urgență la Palatul Cotroceni

Prototipul noii Legi a salarizării unitare a declanșat un val de proteste masive în sectorul bugetar, culminând cu intrarea în grevă generală a ...

Primul Palme d'Or al lui Emir Kusturica este „Filmul de artă” de duminică, la TVR 2

  FILM     TVR2 

Primul Palme d'Or al lui Emir Kusturica este „Filmul de artă” de duminică, la TVR 2

Pe 2 august, de la ora 22.00, ne conectăm la atmosfera sumbră a Iugoslaviei anilor 1950 prin ochii unui băieţel de şase ani, în drama „Tata în ...

Cum ar fi „Vacanţa în casa din Franţa”? Ne facem o idee urmărind documentarul la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Cum ar fi „Vacanţa în casa din Franţa”? Ne facem o idee urmărind documentarul la TVR 1

Cine n-a visat să aibă un mic colţ de paradis unde să fugă în week-end sau în vacanţe? Mulţi francezi transformă case vechi în reşedinţe ...

Inițiative pentru evitarea traumatismelor craniene în fotbal

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Inițiative pentru evitarea traumatismelor craniene în fotbal

Clubul italian Como, din Serie A, a lansat o inițiativă de pionierat în cadrul academiei sale de tineret, implementând o strategie menită să ...

  TVRMOLDOVA     TVRMOLDOVA 

"Impact Global": România, una dintre țintele de atac ale Rusiei? | VIDEO

Contextul geopolitic actual este marcat de o escaladare fără precedent a tensiunilor, având ca punct central conflictul ruso-ucrainean, dar cu ...

Angajările din sănătate vor fi deblocate

  TVRINFO     TVRINFO 

Angajările din sănătate vor fi deblocate

Comisia de Sănătate din Camera Deputaților a adoptat un raport favorabil, cu majoritate de voturi, asupra proiectului de lege vizând reforma în ...

Ora de robotică de la mall | VIDEO

  RECOMANDARI     TVRIAȘI 

Ora de robotică de la mall | VIDEO

La un centru comercial din Iași, a avut loc un eveniment deosebit care a captivat atenția publicului, în special a celor tineri: expunerea unui ...

Eroii sportului și euforia apartenenței sau de ce am vorbit toți o lună despre fotbal

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

Eroii sportului și euforia apartenenței sau de ce am vorbit toți o lună despre fotbal

Cea mai mare frică a omului modern nu mai este lipsa resurselor, ci irelevanța — sentimentul că este doar o picătură insignifiantă într-un ocean ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate